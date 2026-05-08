TRUE ยกระดับการประกวด Miss World Thailand 2026 สู่รอบ Head to Head มุ่งเฟ้นหาผู้หญิงไทยที่มีทักษะการสื่อสารและวิสัยทัศน์ Beauty With A Purpose เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืนในระดับสากล

TRUE ยกระดับการประกวด Miss World Thailand 2026 สู่รอบ Head to Head มุ่งเฟ้นหาผู้หญิงไทยที่มีทักษะการสื่อสารและวิสัยทัศน์ Beauty With A Purpose เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืนในระดับสากลทรู 5G เป็นผู้สนับสนุนหลักการประกวด Miss World Thailand 2026 โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเฟ้นหาผู้เข้าประกวดที่มี "เสียงที่มีความหมาย" ในการขับเคลื่อนสังคม การแข่งขันรอบสำคัญ "Head to Head FAST TRACK " มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพด้านการสื่อสารผ่านการนำเสนอโครงการเพื่อสังคมและการดีเบต ผู้ชนะในรอบนี้จะได้รับสิทธิ์ Fast Track ผ่านเข้าสู่รอบ 12 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ โดยมีผู้ทำคะแนนสูงสุด 3 คนคือ MWT12, MWT15 และ MWT18 ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมนางงามไทยสู่มิติใหม่ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการประกวด Miss World Thailand 2026 Presented by True5G โดยล่าสุดได้ก้าวสู่รอบสำคัญ "Head to Head FAST TRACK TRUE FACE-OFF" เพื่อเฟ้นหาตัวแทนหญิงไทยที่มีทักษะการสื่อสารและมี "เสียงที่มีความหมาย" ในการขับเคลื่อนสังคม โดยนำนวัตกรรมดิจิทัลล้ำสมัยและระบบนิเวศดิจิทัล ( Digital Ecosystem ) มาเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของผู้เข้าประกวดสู่ผู้ชมทั่วโลก นางสาวพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ.
ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะคณะกรรมการตัดสิน เปิดเผยว่า ทรูมุ่งมั่นที่จะทำให้การสื่อสารเป็นพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยในรอบนี้ผู้เข้าประกวดได้แสดงศักยภาพผ่านการนำเสนอโครงการเพื่อสังคม หรือ Beauty With A Purpose และการประชันไหวพริบในรอบดีเบต ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทรูที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาเติมเต็มทุกความตั้งใจให้เกิดขึ้นจริ
