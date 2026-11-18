TRON ครองส่วนแบ่ง USDT 54% สู่ประวัติศาสตร์ 9.42 หมื่นล้านดอลลาร์
อุปทาน USDT บนเครือข่าย TRON สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 94,211 ล้านดอลลาร์หรือ 54% ของตลาดทั้งหมด พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและผลกระทบต่อการชำระเงินทั่วโลก
อุปทานรวมของstablecoin USDT ที่บันทึกอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชน TRON ได้ทะลุแนวรับสำคัญและเข้าสู่ประวัติศาสตร์ใหม่ โดยแตะระดับ 94,211 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 54% ของอุปทาน USDT ทั้งหมดทั่วโลก ข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์ม Lookonchain ยืนยันว่าปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ครองส่วนแบ่งตลาดถึง 53.76% ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย TRON ในการเป็นช่องทางหลักสำหรับการถือครองและใช้งาน USDT ในระบบนิเวศคริปโทเคอร์เรนซี
สถิติการเติบโตของอุปทาน USDT บนเครือข่าย TRON
เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก TRONSCAN และ DefiLlama พบว่ามีตัวเลขที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน คืออยู่ที่ประมาณ 94,207 ถึง 94,211 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับอุปทาน USDT ทั่วโลกที่มีมูลค่ารวมราว 1.75 แสนล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันในช่วงสั้นๆ แต่เป็นผลสะสมจากแนวโน้มระยะยาวที่เห็นได้ชัด กราฟที่ Lookonchain นำเสนอแสดงให้เห็นว่าอุปทาน USDT บน TRON เพิ่มขึ้นจาก 845 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 ขยับไปเป็น 5.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 ก่อนจะกระโดดสูงไปแตะ 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2021Also readอวสานโปรโตคอล RWA ดัง stUSDT ประกาศยุติบริการ หลังเคยมี TVL สูงแตะ $2.3 พันล้าน
หลังจากนั้นอุปทานยังคงมีทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไต่ระดับขึ้นสู่ 4.68 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2023 ตามด้วย 6.08 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2024 และสูงถึง 7.85 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2025 ก่อนจะแตะจุดสูงสุดเดิมที่ 9.42 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2569 ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการใช้งานเครือข่าย TRON ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีเริ่มต้นและยังคงมีพลังซื้อหรือแรงต้องการถือครอง (Demand) ที่แข็งแกร่งจากผู้ใช้งานทั่วโลก
ช่วงเวลาสำคัญและแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าการที่อุปทาน USDT บนเครือข่าย TRONทะลุระดับ 9.4 หมื่นล้านดอลลาร์ครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 2 ถึง 3 กันยายน 2569 โดยราคาหรือมูลค่าในขณะนั้นอยู่ที่ 9.43 หมื่นล้านดอลลาร์ วิกฤตการณ์สำคัญนี้เกิดจากอุปทานที่เพิ่มสูงราว 4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน ทำให้ตลาดต้องปรับสมดุลก่อนจะเข้าสู่ช่วงทรงตัว
ตลอดช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนของปี 2569 อุปทานดังกล่าวได้ทรงตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 94.20 ถึง 9.43 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยไม่มีการทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) ในรอบนี้ตัวเลข 54% ที่อ้างถึงในปัจจุบันจึงเป็นภาพรวมของสถานะความโดดเด่นที่คงที่และมั่นคงของเครือข่าย TRON มากกว่าจะเป็นผลมาจากการพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของระบบ
ประสิทธิภาพที่ดึงดูดการใช้งานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยหลักที่ทำให้ TRON กลายเป็นที่พึ่งพิงของผู้ใช้งาน USDT ในวงกว้างมาจากความแข็งแกร่งในด้านการประมวลผล โดยในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2569 TRON สามารถประมวลผลการโอน Stablecoin ได้สูงถึง 2.21 ล้านล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นประมาณ 73% ของการโอน Stablecoin ทั้งหมดบนเชน จุดแข็งดังกล่าวมาจากค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก การชำระเงินที่รวดเร็ว และการใช้งานที่หนาแน่นในหลากหลายแพลตฟอร์ม
การใช้งานอย่างกว้างขวางนี้เห็นได้ชัดจากการยอมรับในกระดานเทรดและเส้นทางโอนเงินข้ามประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกา ซึ่งผู้ใช้งานจำนวนมากเลือก TRON เป็นช่องทางหลักเนื่องจากความคุ้มค่าและความสะดวกสะบาย ปัจจุบันมีที่อยู่กระเป๋าที่ถือครอง TRC-20 USDT ถึง 77.9 ล้านที่อยู่ และมียอดโอนรายวันเฉลี่ยระหว่าง 19 ถึง 3.18 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ยืนยันถึงกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในระบบอย่างมหาศาล
ความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับ Aave Labs
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา TRON DAO และ Aave Labs ได้ประกาศการขยายตัวของ Aave App ไปยังระบบปฏิบัติการ Android อย่างเต็มรูปแบบ โดยฟีเจอร์ใหม่นี้รองรับการฝาก TRC-20 USDT โดยเฉพาะ การประกาศความร่วมมือนี้เป็นการอ้างอิงถึงอุปทาน USDT บนเครือข่าย TRON ที่มีมูลค่ามากกว่า 9.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นฐานผู้ใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับโปรโตคอลการให้กู้ยืม (Lending Protocol) ระดับโลก การขยายบริการไปยังอุปกรณ์มือถือจะยิ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้ใช้งานรายย่อยและเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด Decentralized Finance (DeFi) บนเครือข่าย TRON ในอนาคต
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