TH
Advertisement
Economy

TOA รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/69 รายได้เติบโต 4% ขยายตลาด Shark

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
TOA รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/69 รายได้เติบโต 4% ขยายตลาด Shark
TOA · ไตรมาส 3 ปี 2569 · Shark
Advertisement

ทีโอเอ หรือ TOA รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 มีรายได้รวม 5,525 ล้านบาท ขยายตัว 4% และกำไรสุทธิ 658 ล้านบาท พร้อมรุกตลาดผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแบรนด์ Shark

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำด้านสีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศไทย ประกาศผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 3 ของปี 2569 ซึ่งสะท้อนภาพรวมความสำเร็จในการสร้างรายได้และรักษาอัตรากำไรท่ามกลางสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีความผันผวนและชะลอตัว

TOA ทำรายได้ 5,525 ล้านบาท ไตรมาส 3

ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2569 ของ TOA สร้างรายได้รวมอยู่ที่ 5,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 658 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ระดับสูงถึง 37.7% สิ่งนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท

Also readAP ฟอร์มแกร่ง 9 เดือน รายได้พุ่ง 35,077 ล้าน แนวราบทุบสถิติรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ขยายพอร์ตสินค้าภายใต้แบรนด์ Shark

TOA เดินหน้าขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ก่อสร้างภายใต้แบรนด์ "Shark" หรือตราปลาฉลามอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดเศรษฐกิจ (Economy) โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และฮาร์ดแวร์ กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับกำลังซื้อและความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้าและกระจายแหล่งรายได้จากหลายธุรกิจ

มุมมองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ TOA ระบุว่า แม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเผชิญความท้าทาย แต่ยอดขายผลิตภัณฑ์สียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์และพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของตลาด ทั้งด้านสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ กระเบื้อง และสุขภัณฑ์

Advertisement

ผลงานสะสม 9 เดือนแรกเติบโต 12%

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 TOA มีรายได้รวมสะสม 16,850 ล้านบาท ขยายตัว 4% และทำกำไรสุทธิได้ 2,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนความสามารถในการรักษาความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางความท้าทายด้านตลาดและต้นทุนดำเนินงาน

New Growth Engine ยั่งยืนระยะยาว

บริษัทวางแผนบุกตลาดต่างประเทศเพื่อสร้าง New Growth Engine รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งขยายตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเศรษฐกิจผ่านแบรนด์ Shark เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้น และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่า ทั้งตลาดก่อสร้างและตลาดซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
TOA ไตรมาส 3 ปี 2569 Shark นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กลุ่มเศรษฐกิจ

More on Economy

See all

“สรรเพชญ” แจงสภาฯ แผนพัฒนาคมนาคมภาคใต้ทั้งระบบ เชื่อมโยงศก.ทะเลอันดามัน-อ่าวไทย “สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา” เริ่มก่อสร้าง Q4/69

“สรรเพชญ” แจงสภาฯ แผนพัฒนาคมนาคมภาคใต้ทั้งระบบ เชื่อมโยงศก.ทะเลอันดามัน-อ่าวไทย “สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา” เริ่มก่อสร้าง Q4/69

siamrath_online

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up next“สรรเพชญ” แจงสภาฯ แผนพัฒนาคมนาคมภาคใต้ทั้งระบบ เชื่อมโยงศก.ทะเลอันดามัน-อ่าวไทย “สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา” เริ่มก่อสร้าง Q4/69