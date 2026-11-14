TOA รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/69 รายได้เติบโต 4% ขยายตลาด Shark
ทีโอเอ หรือ TOA รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 มีรายได้รวม 5,525 ล้านบาท ขยายตัว 4% และกำไรสุทธิ 658 ล้านบาท พร้อมรุกตลาดผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแบรนด์ Shark
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำด้านสีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศไทย ประกาศผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 3 ของปี 2569 ซึ่งสะท้อนภาพรวมความสำเร็จในการสร้างรายได้และรักษาอัตรากำไรท่ามกลางสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีความผันผวนและชะลอตัว
TOA ทำรายได้ 5,525 ล้านบาท ไตรมาส 3
ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2569 ของ TOA สร้างรายได้รวมอยู่ที่ 5,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 658 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ระดับสูงถึง 37.7% สิ่งนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทAlso readAP ฟอร์มแกร่ง 9 เดือน รายได้พุ่ง 35,077 ล้าน แนวราบทุบสถิติรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ขยายพอร์ตสินค้าภายใต้แบรนด์ Shark
TOA เดินหน้าขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ก่อสร้างภายใต้แบรนด์ "Shark" หรือตราปลาฉลามอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดเศรษฐกิจ (Economy) โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และฮาร์ดแวร์ กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับกำลังซื้อและความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้าและกระจายแหล่งรายได้จากหลายธุรกิจ
มุมมองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ TOA ระบุว่า แม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเผชิญความท้าทาย แต่ยอดขายผลิตภัณฑ์สียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์และพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของตลาด ทั้งด้านสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ กระเบื้อง และสุขภัณฑ์
ผลงานสะสม 9 เดือนแรกเติบโต 12%
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 TOA มีรายได้รวมสะสม 16,850 ล้านบาท ขยายตัว 4% และทำกำไรสุทธิได้ 2,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนความสามารถในการรักษาความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางความท้าทายด้านตลาดและต้นทุนดำเนินงาน
New Growth Engine ยั่งยืนระยะยาว
บริษัทวางแผนบุกตลาดต่างประเทศเพื่อสร้าง New Growth Engine รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งขยายตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเศรษฐกิจผ่านแบรนด์ Shark เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้น และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่า ทั้งตลาดก่อสร้างและตลาดซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
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