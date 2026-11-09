TMAN เปิดตัว ซี-นุนิว แฟนบรันด์ Propoliz เปิดตัวเซ็ตของขวัญสุดพิเศษ
TMAN จัดงานใหญ่เปิดตัว ซี-พฤกษ และ นุนิว เป็น Friends of Brand Propoliz พร้อมเปิดตัว Propoliz Premium Set X ZeeNuNew ตอบโจทย์สุขภาพเสียงยุคใหม่
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูตีกอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN ประกาศความสำเร็จของแคมเปญ "Your Voice, I Listen" โดยการเปิดตัว " ซี-พฤกษ พานิช" และ " นุนิว-ชวรินทร เพริศพิริยะวงศ์" เข้ารับตำแหน่ง Friends of Brand Propoliz อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบไร้รอยต่อให้กับผู้บริโภค
การเปิดตัวแฟนบรันด์ระดับพรีเมียม
นายประพล ฐานะโชติพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูตีกอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นบุกตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการได้รับกระแสตอบรับอย่างคึกคักจากเหล่าแฟนด้อม กิจกรรม Fan Meeting ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารพลังแห่งเสียงที่ตอบโจทย์ทุกโมเมนต์ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือก ซี-พฤกษ พานิช และ นุนิว-ชวรินทร เพริศพิริยะวงศ์ มาเป็น Friends of Brand Propoliz เนื่องจากทั้งคู่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงภาพลักษณ์สุขภาพเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างเป็นธรรมชาติAlso readอัปเดต ผลบังคับใช้กฎหมาย พื้นที่ อ.ธารโต ดับ 1 ราย สมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง
กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มีเพียงการเปิดตัวบุคคลากรเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการทำกิจกรรม Fan Meeting นำผู้โชคดีจำนวน 140 ราย ได้สัมผัสความอบอุ่นและใกล้ชิดกับ ซี-นุนิว ณ Co-Event Space A ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ (Union Mall) บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก รอยยิ้ม และเสียงเชียร์จากแฟนคลับที่มาร่วมสร้างประสบการณ์ประทับใจ สะท้อนถึงคอนเซปต์ที่แบรนด์ตั้งใจรับฟังและตอบโจทย์ทุกความต้องการของตลาด
กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่
เป้าหมายหลักของการขับเคลื่อน Fandom Marketing ผ่านแคมเปญนี้คือการทำตอกย้ำสถานะของ Propoliz ในฐานะผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและลำคออันดับหนึ่ง พร้อมสู่การเป็น Empower Your Voice หรือเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพช่องปากและลำคอที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน ทุกกลยุทธ์ที่นำนักแสดงชื่อดังมาโคจรพบกันเป็นวิธีการขยายฐานผู้บริโภคเข้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้ง Gen Z, Millennials และกลุ่มแฟนคลับทั่วโลก (Global Fandom) ผ่านพลังแห่งเสียงและภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่าย
นอกจากการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) และการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค (Engagement) แคมเปญนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างความผูกพันในระยะยาว (Brand Love) โดยการเปลี่ยนผู้บริโภคกลุ่มใหม่จากผู้ที่ไม่รู้จักแบรนด์ให้กลายเป็นผู้ใช้งานจริง และพัฒนาสู่การเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่มีความผูกพันกับแบรนด์อย่างยาวนาน ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรักษาฐานลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในระยะยาว
เปิดตัวเซ็ตของขวัญและสินค้าจำกัด
เพื่อมอบความฟินขั้นสุดให้กับแฟน ๆ Propoliz ได้เตรียมเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัว "Propoliz Premium Set X ZeeNuNew" ชุดของขวัญสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพเสียงอย่างครบสูตร สินค้าชุดนี้จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมมอบไอเทมสุดลิมิเต็ดและหายากอย่าง "Charm ลิขสิทธิ์เฉพาะ Propoliz x ZeeNuNew" ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ปลอกสวมสเปรย์ที่มีภาพของ ซี-นุนิว เพื่อสะสมเฉพาะจำนวนจำกัด 3 คอลเลกชัน
ภายในงานยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่นหลายชนิด ได้แก่ Propoliz Mouth Spray สเปรย์ดูแลช่องปากและลำคอที่ได้รับความนิยมสูงสำหรับผู้ที่ต้องใช้เสียงเป็นประจำ Propoliz Plus Extherb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอ ระคายคอ และช่วยเพิ่มความชุ่มคออย่างตรงจุด รวมถึง Propoliz X Mouth Spray สูตรเข้มข้นเพื่อการดูแลและปกป้องอย่างพิเศษ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดูแลสุขภาพเสียงในทุกรูปแบบ
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