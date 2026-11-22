TIS Fest 2026 งานดนตรีสากลผู้สูงอายุ เน้นสุขภาพจิตสังคมวัยเก๋า
สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทย จัดงาน Thailand International Senior Festival 2026 ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ย.นี้ ที่กรุงเทพฯและอยุธยา มุ่งสร้างพื้นที่ทางสังคมคุณภาพ
สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทย เตรียมจัดกิจกรรม Thailand International Senior Festival 2026 หรือ TIS Fest 2026 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้สูงอายุ โดยงานนี้จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 สืบเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ภายใต้แนวคิดพื้นที่สังคมของวัยเก๋า
งานมหกรรมดนตรีและวัฒนธรรมสำหรับวัยเก๋าระดับนานาชาติครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมและลดภาวะโดดเดี่ยวในประชากรสูงวัยAlso read'แพท ณปภา' เปิดใจหลังคลอดลูก หนักสุดจนเอ่ยปากชวนสามีหย่า!
รายละเอียดกิจกรรมและกลไกการสร้างสังคมสูงวัย
TIS Fest 2026 มีกลไกการทำงานที่มุ่งเน้นการรวมตัวทางสังคมมากกว่าการแข่งขัน โดยวางเวทีการประกวดขับร้องประสานเสียงและขับร้องเดี่ยวเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมหลักเท่านั้น งานยังควบคู่ไปกับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีเพื่อน มีคุณค่า และมีความสุขในทุกช่วงวัยของชีวิต
ภายในงานจะเต็มไปด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีที่หลากหลาย เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมระบำสี่ภาค โดยการนำของ ดร.อัญชุลี สิมะเสถียร ประธานมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และกิจกรรมไลน์แดนซ์โดย คุณจันทร์เพ็ญ ประคองวงษ์ ประธานชมรมไลน์แดนซ์บางเขน ส.มก.
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีไทยโดย วงกอไผ่ ชุดใหญ่ ที่จัดเต็มให้ความบันเทิงได้อย่างเพลิดเพลินมิรู้ลืม รวมถึงการแสดงขับร้องประสานเสียงจากวงประสานเสียงระดับตำนาน 6 เหรียญทอง ที่สร้างความไพเราะสะกดผู้ฟังให้เคลิบเคลิ้ม ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่ภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานร่วมจัดแสดง
มุมมองของผู้จัดและเครือข่ายพันธมิตร
นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทย กล่าวถึงการออกแบบงานนี้ว่า เชื่อว่าเสียงเพลงและการได้อยู่ร่วมกันคือยาที่ดีที่สุดสำหรับวัยเก๋า โดย TIS Fest 2026 ไม่ใช่เพียงการประกวด แต่คือการคืนพื้นที่ทางสังคมให้ผู้สูงวัยได้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง
นายธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการ อธิบายเพิ่มเติมว่า การออกแบบ TIS Fest ให้เป็นระบบนิเวศของความสุขในวัยเกษียณนั้น ผสานดนตรี สุขภาพ การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้สูงวัยได้เติบโตทางจิตใจอย่างยั่งยืน
กิจกรรมเสริมสุขภาพอื่นๆ ที่น่าสนใจประกอบด้วย กิจกรรมเวิร์กช็อปเครื่องดนตรีไทย เช่น โหวดและขลุئی สถานีสุขภาพโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ให้บริการฤาษีดัดตน สมุนไพร และการกระตุ้นความทรงจำด้วยดนตรี พร้อมทัวร์วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกิจกรรมค่ำคืนลอยกระทง
ผลกระทบเชิงบวกและขั้นตอนการเข้าร่วมงาน
งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ร่วมสนับสนุนการประกวด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายยังรวมถึงหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Bandung Choral Society จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นสากลของงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการดนตรีไทย นำโดย ครูหนึ่งจักรวาล คุณเจี๊ยบ นนทิยา จิวบางป่า และคุณสุดา ชื่นบาน จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเดี่ยวด้วย เพื่อความถูกต้องและเป็นมืออาชีพ
ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ TIS Fest 2026 ได้ในช่วงวันที่ 20 ถึง 24 พฤศจิกายน 2569 ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพและมีความสุข
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