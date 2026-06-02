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TH‑AI Passport กับการยกระดับทุนมนุษย์สู่ความมั่นคงในยุค AI

Technology News

TH‑AI Passport กับการยกระดับทุนมนุษย์สู่ความมั่นคงในยุค AI
TH‑AI Passportปัญญาประดิษฐ์ทุนมนุษย์
📆6/2/2026 11:20 AM
📰Kom_chad_luek
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ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา แสดงวิสัยทัศน์ว่าการเข้าถึง AI อย่างเท่าเทียมเป็นกุญแจสู่ความมั่นคงของชาติและการใช้ AI เป็นเครื่องมือพื้นฐานระดับชาติผ่านโครงการ TH‑AI Passport

ผศ. ดร.

นพดล กรรณิกา ผู้สอนวิชานวัตกรรมกระบวนการสันติภาพ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และเป็นตัวแทนเครือข่ายวิชาการที่ส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยความสุขชุมชน ได้ให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับโครงการ TH‑AI Passport ว่า ไม่ได้เป็นเพียงการแจกแอปพลิเคชันหรือสิทธิ์การใช้งาน AI ฟรี แต่เป็นการยกระดับทุนมนุษย์ของชาติในระดับใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย การเข้าถึงเทคโนโลยี AI จะต้องไม่ใช่เรื่องของกลุ่มคนบางส่วนที่มีโอกาสพิเศษ แต่ต้องเป็นสิทธิพื้นฐานที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน เพราะเมื่อ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเหมือนไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงจะส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพและความมั่นคงของประเทศในระยะยาว ดร.

นพดลอธิบายว่า ความสำเร็จของประเทศในยุคข้อมูลข่าวสารไม่ได้มาจากการมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดเสมอไป แต่เป็นผลมาจากการที่ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคนไทยหลายล้านคนสามารถเข้าใจและประยุกต์ AI เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน การศึกษา การทำงานและการพัฒนาอุตสาหกรรม จะเกิดการเร่งรัดอย่างมีนัยสำคัญ ประเทศที่พึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกโดยไม่มีกำลังคนที่พร้อมใช้งานจะพบกับความเสี่ยงต่ออธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ดังนั้น การเสริมสร้างทักษะ AI จึงเป็นเรื่องที่ผสานกันของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความปลอดภัยระดับชาต

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Kom_chad_luek /  🏆 61. in TH

TH‑AI Passport ปัญญาประดิษฐ์ ทุนมนุษย์ ความมั่นคง อธิปไตย

 

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