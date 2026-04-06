THPSA Shotgun & PCC 2026: ศึกยิงปืนรณยุทธนานาชาติ ที่ชลบุรี พร้อมคัดตัวทีมชาติไทยลุยชิงแชมป์โลก

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ จัดการแข่งขัน 'THPSA Shotgun & PCC championship 2026' ที่ชลบุรี ดึงดูดนักกีฬากว่า 5 ชาติ พร้อมคัดเลือกนักกีฬาฝีมือดีเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2026 ที่ประเทศกรีซ
สมาคม กีฬา ยิงปืนรณยุทธ แห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธและปืนสั้นคาไบน์รณยุทธ ( PCC ) นานาชาติ รายการ ' THPSA Shotgun & PCC championship 2026' ณ สนามแข่งขัน ยิงปืนรณยุทธ ภายในศูนย์ฝึก กีฬา แห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัด ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2569 การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนัก กีฬา และผู้สนใจจากหลากหลายประเทศ โดยมีนัก กีฬา ลูกซองเข้าร่วมการแข่งขันถึง 135 คน และปืนสั้นคาไบน์ PCC จำนวน 83 คน รวมทั้งสิ้น 5 ชาติ ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง
และประเทศไทย การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนากีฬายิงปืนรณยุทธของประเทศไทย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ สมาคมฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬามีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งจะช่วยยกระดับวงการกีฬายิงปืนรณยุทธของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น\การแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นสนามคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2026 ที่ประเทศกรีซ ในเดือนกันยายน โดยการแข่งขันปืนลูกซองถือเป็นสนามเก็บคะแนนคัดตัวทีมชาติไทยสนามสุดท้าย เพื่อเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลก ผลการแข่งขันในแต่ละประเภทปรากฏว่ามีการแข่งขันที่เข้มข้นและน่าสนใจอย่างยิ่ง ประเภทโอเวอร์ออล ชาย แชมป์เป็นของ นายวัชรพล เจริญเดชกุล ขณะที่แชมป์โอเวอร์ออล หญิง เป็นของ ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ อินหอม ประเภท ซูเปอร์ ซีเนียร์ ชนะเลิศ นายนันทวัฒน์ เทียนเชษฐกุล และ ประเภทซีเนียร์ ชนะเลิศ นายฉัตรชัย ณ บางช้าง ในส่วนของการแข่งขันปืนลูกซอง ผลการแข่งขันในแต่ละรายการ มีดังนี้ ประเภทโอเพ่น ชาย นายอนุรักษ์ ดีวาจิน, หญิง นางสาวพิมพ์มาดา เลิศไกร, ประเภทสแตนดาร์ด ออโต้ ชาย นายปองพล กุลชัยรัตนา, หญิง นางสาวนฏกร ประมายันต์, ประเภทสแตนดาร์ด แมนน่วล ชาย นายวิษณุ พวงลำเจียก, หญิง ผศ.ดร.นฏกร ประมายันต์, ประเภทโมดิฟายด์ ชาย นายพีรณัฐ ตันไพเราะห์, หญิง นางสาวธนาวดี เพิกแย้ม ผลการแข่งขันที่ออกมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬายิงปืนรณยุทธของไทยที่สามารถแข่งขันกับนักกีฬาจากนานาชาติได้อย่างสูสี\นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เลขาธิการสมาคม ในฐานะรักษาการผู้จัดการทีมลูกซองทีมชาติไทย ในศึกชิงแชมป์โลก 2026 กล่าวว่า สมาคมฯ ได้จัดแมตช์คัดตัวมา 7 แมตช์ โดยจะนำคะแนนที่ดีที่สุด 4 แมตช์มาพิจารณา และนักกีฬายังต้องผ่านเกณฑ์คะแนนที่สมาคมฯ กำหนดอีกด้วย ตลอดระยะเวลาการคัดเลือกที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อม และการมีส่วนร่วมของนักกีฬาอย่างเต็มที่ สมาคมฯ คาดหวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2023 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสร้างความหวังให้กับวงการกีฬายิงปืนรณยุทธของไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ ในส่วนของการประกาศรายชื่อนักกีฬาลูกซองทีมชาติที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2026 นั้น จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไปแข่งขันในประเทศกรีซต่อไป สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาไทยจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี
ยิงปืนรณยุทธ PCC ชลบุรี THPSA ทีมชาติไทย ชิงแชมป์โลก
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
