THE GRIM LOVER รักลืมตาย ซีรีส์วายใหม่ พูห-พาเวลกลับมาเป็นคู่จิ้นครั้งที่ 4
THE GRIM LOVER รักลืมตาย ซีรีส์แฟนตาซีโรแมนติกดราม่า คู่จิ้น พูห กฤติน และ พาเวล นเรศ กลับมาสร้างปฏิกิริยาอีกครั้งด้วยการเปิดตัว Official Trailer ที่เตรียมออกอากาศวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2569 บนช่อง ONE31 และ Netflix
ซีรีส์แฟนตาซีโรแมนติกดราม่าระดับตำนาน THE GRIM LOVER รักลืมตาย ได้มีการเปิดเผยภาพเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการครั้งแรกผ่านทางการเผยแพร่ Official Trailer ให้แก่แฟนคลับทั่วโลกได้รับชมไปแล้วเมื่อวานนี้วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและรอคอยอย่างมากสำหรับวงการ ซีรีส์วาย ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ติดตามผลงานของนักแสดงชั้นนำทั้งคู่อย่างใกล้ชิด
พิธีกรและนักแสดงนำเปิดโลกแฟนตาซี
การกลับมาแสดงคู่กันอีกครั้งของ พูนพินท์ อัครัฐ และ นเรศ เมฆอรุณ ในบทบาทใหม่ภายใต้ชื่อ THE GRIM LOVER รักลืมตาย ถือเป็นการร่วมงานกันเป็นครั้งที่ 4 ของทั้งคู่ หลังจากก่อนหน้านี้พวกเขามีผลงานร่วมกันมาอย่างยาวนานซึ่งสร้างฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นอย่างมาก ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของนักแสดงทั้งสองคนได้รับกระแสความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดไม่แพ้กันเสมอมาทุกครั้งที่มีข่าวออกมาสู่สาธารณะชนAlso readตม.1 บุกจับเจ้าของเว็บพนันบอลจีน เงินหมุน 5 หมื่นล้าน
รายละเอียดเนื้อเรื่องและความขัดแย้ง
เรื่องราวในบทภาพยนตร์นี้บอกเล่าถึงโชคชะตาที่พาให้ นพ.โชกุน ผู้เป็นวิสัญญีแพทย์หนุ่มต้องมาพบหน้ากับ รีเพอร์ ยมทูตปริศนาที่มีหน้าตาเหมือนกับรักเก่าที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปของเขาอย่างประหลาดและน่าสยดสยอง ในวาระที่เขาต้องสูญเสียทุกอย่างไปอย่างสิ้นเชิง รีเพอร์ ยมทูตปริศนายังคอยสนับสนุนให้เขามุ่งมั่นต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูไร้ทางออกและเต็มไปด้วยความมืดมนของชีวิต
ปฏิกริยาของนักแสดงและผู้ผลิต
ทางด้านของ พูนพินท์ อัครัฐ ก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เดียวกับเพื่อนร่วมงานโดยได้โพสต์ข้อความเพื่อสนับสนุนการฉายของซีรีส์เรื่องนี้เช่นกันเพื่อแสดงถึงความยินดีและตื่นเต้นที่มีต่อผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะมาถึงผู้ชมเร็วๆ นี้ ส่วนตัว นเรศ เมฆอรุณ ก็ได้มีการแชร์ภาพ Official Trailer ของซีรีส์ผ่าน X ส่วนตัวเขาด้วยเช่นกันพร้อมกับการเขียนแคปชั่นสั้น ๆ ว่า Finally long wait! THE GRIM LOVER TRAILER #TheGrimLoverTrailer เพื่อแสดงความดีใจที่มีโอกาสกลับมาทำงานร่วมกับนักแสดงคนเดิมอีกครั้ง
กำหนดการออกอากาศและช่องทางการรับชม
สำหรับซีรีส์ THE GRIM LOVER รักลืมตาย นี้จะเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 22:15 น. ทุกวันเสาร์ทางช่อง ONE31 ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศที่เปิดพื้นที่ให้กับซีรีส์คุณภาพและหลากหลายแนวให้ผู้ชมชาวไทยได้ติดตามชมกันอย่างสะดวกและเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาที่เข้มข้นและเข้าถึงอารมณ์ได้อย่างแท้จริง
สำหรับผู้ชมที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทยหรือพลาดชมการออกอากาศสดในคืนแรก ก็สามารถรับชมย้อนหลังพร้อมกันได้ทั่วโลกทางสตรีมมิงแพลตฟอร์ม Netflix และทางแอปพลิเคชัน oneD ในประเทศไทยเฉพาะในเขตประเทศไทยเท่านั้นซึ่งจะเริ่มให้รับชมย้อนหลังในเวลา 23:30 น. ของวันเดียวกันเพื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวความรักระหว่างมนุษย์กับยมทูตที่ซับซ้อนและน่าค้นหาจนหาจุดจบที่ชัดเจนไม่ได้ในทันที
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