THAIFEX‑ANUGA ASIA 2026 เปิดตัวศูนย์กลางการค้าอาหารระดับโลก ณ เมืองทองธานี

นายกรัฐมนตรีเปิดงาน THAIFEX‑ANUGA ASIA 2026 พร้อมคาดการณ์มูลค่าการค้ากว่า 130 000 ล้านบาท งานแสดงอาหารและเครื่องดื่มยุทธการนี้ดึงผู้ซื้อจาก 130 ประเทศมาเจรจาใน 12 อาคาร ครอบคลุม 140 000 ตารางเมตร
นายกรัฐมนตรีศ.
อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เปิดเวที THAIFEX‑ANUGA ASIA 2026 อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชียที่ใหญ่ที่สุดระดับภูมิภาค นี้เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารระดับโลกโดยมีผู้ซื้อจาก 130 ประเทศเข้าร่วมตลอดสัปดาห์ พิธีเปิดงานได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ก้าวขึ้นเป็นจุดศูนย์กลางของห่วงโซ่คุณค่าทางอาหารระดับสากล นายอนุทินกล่าวว่า งานนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ พร้อมคาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าระหว่างผู้จัดแสดงและผู้ซื้อจะทะลุ 130 000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกกว่า 1 254 000 ล้านบาทในปี 2568 งาน THAIFEX‑ANUGA ASIA 2026 ขยายพื้นที่จัดงานเป็น 12 อาคารเต็มพื้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมกว่า 140 000 ตารางเมตร จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ่ มีผู้จัดแสดงสินค้าทั้งหมด 3 590 บริษัท รวม 6 710 คูหา นำเสนอสินค้าหลากหลายตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่มสดใหม่ สินค้าเกษตรแปรรูป ไปจนถึงเทคโนโลยีอาหารสมัยใหม่ อาคารฟอรั่มอิมแพ็ค 4 เพิ่มเข้ามาเป็นศูนย์กลางการแสดงนวัตกรรมและแบรนด์เกิดใหม่ เพื่อให้ผู้ซื้อได้อัปเดตผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุดที่ยังไม่เข้าสู่ช่องทางจำหน่ายหลัก ทำให้ผู้เข้าชมได้รับประสบการณ์เชิงลึกและโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในระดับนานาชาติ นายอนุทินยังชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาภาคอาหารของไทยไม่ได้อยู่แค่การขยายตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ อาหารฟังก์ชัน โปรตีนทางเลือก การผลิตอย่างยั่งยืนและการใช้พลังงานสะอาด ร่วมกับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและห่วงโซ่คุณค่าแบบ Bio‑Circular‑Green Economy ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตที่ยั่งยืนของประเทศ ผู้จัดงาน 3 ฝ่ายร่วมกันยกระดับการจัดแสดงด้วยการจัดนิทรรศการ กิจกรรมพิเศษ และสัมนาอัปเดตเทรนด์การบริโภคอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ข้อมูลเชิงลึกและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน งานเปิดเจรจาธุรกิจ 26‑29 พฤษภาคม 2569 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและซื้อของ 30 พฤษภาคม 2569 ที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อาคาร 1‑3, ฟอรั่ม อาคาร 4 และเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ อาคาร 5‑1
'ฉั่วฮะเส็ง' กางโรดแมป 2026 ทรานส์ฟอร์มองค์กรครั้งใหญ่ ยกเครื่องดิจิทัล-ซัพพลายเชน รุกตลาดเครื่องปรุงรสโลกเต็มพิกัดตอกย้ำเบอร์ 1 น้ำพริกเผาไทย ขนทัพสินค้าโชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 มัดใจผู้บริโภคยุคใหม่ใน 55 ประเทศทั่วโลก
ฉั่วฮะเส็งยกเครื่องดิจิทัลและซัพพลายเชน รุกตลาดโลก 55 ประเทศ โชว์ศักยภาพงาน THAIFEX ตอกย้ำผู้นำน้ำพริกเผาไทย“ฉั่วฮะเส็ง” กางโรดแมป 2026 ทรานส์ฟอร์มองค์กรครั้งใหญ่ ยกเครื่องดิจิทัล-ซัพพลายเชน รุกตลาดเครื่องปรุงรสโลกเต็มพิกัด ตอกย้ำเบอร์ 1 น้ำพริกเผาไทย ขนทัพสินค้าโชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 มัดใจผู้บริโภคยุคใหม่ใน 55 ประเทศทั่วโลก
CPF ยกระดับครัวของโลกที่ THAIFEX-Anuga Asia 2026 พร้อมนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและโปรตีนพรีเมียมCPF เข้าร่วม THAIFEX-Anuga Asia 2026 ภายใต้แนวคิด Food Innovation for Wellness นำเสนอไก่เบญจา หมูชีวา โปรไบโอติกส์ โอเมก้า‑3 สูง ไก่ไทยมาตรฐานอวกาศ และไส้กรอกข้าวกะเพราไก่ รางวัลนวัตกรรม พร้อมขยายตลาดอาหารไทยและเอเชียสู่ผู้บริโภคทั่วโลกผ่านแบรนด์ Authentic Asia และ Kitchen Joy
โอสถสภาเดินหน้าหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ปักหมุดสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลกโอสถสภา (OSP) ผู้นำตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศไทย ประกาศกลยุทธ์หาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก โดยเข้าร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 หวังจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่าย พร้อมตั้งเป้ารายได้ต่างประเทศเพิ่มเป็น 30-35% ภายใน 2 ปี
– Anuga Asia 2026 ปักธง “The Next Generation of Nham” พลิก “แหนมไทย” สู่ “แหนมยุคใหม่” เตรียมเปิดตัว “แหนมพลัส” สิงหาคมนี้ท่ามกลางกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารโลก บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด เตรียมประกาศก้าวสำคัญบนเวที THAIFEX – Anuga Asia 2026 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2569
