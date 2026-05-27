THAIFEX‑ANUGA ASIA 2026 เปิดตัวศูนย์กลางการค้าอาหารระดับโลก ณ เมืองทองธานี

THAIFEX‑ANUGA ASIA 2026 เปิดตัวศูนย์กลางการค้าอาหารระดับโลก ณ เมืองทองธานี
📆5/27/2026 5:04 PM
📰PostToday
นายกรัฐมนตรีเปิดงาน THAIFEX‑ANUGA ASIA 2026 พร้อมคาดการณ์มูลค่าการค้ากว่า 130 000 ล้านบาท งานแสดงอาหารและเครื่องดื่มยุทธการนี้ดึงผู้ซื้อจาก 130 ประเทศมาเจรจาใน 12 อาคาร ครอบคลุม 140 000 ตารางเมตร

นายกรัฐมนตรีศ.

อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เปิดเวที THAIFEX‑ANUGA ASIA 2026 อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชียที่ใหญ่ที่สุดระดับภูมิภาค นี้เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารระดับโลกโดยมีผู้ซื้อจาก 130 ประเทศเข้าร่วมตลอดสัปดาห์ พิธีเปิดงานได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ก้าวขึ้นเป็นจุดศูนย์กลางของห่วงโซ่คุณค่าทางอาหารระดับสากล นายอนุทินกล่าวว่า งานนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ พร้อมคาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าระหว่างผู้จัดแสดงและผู้ซื้อจะทะลุ 130 000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกกว่า 1 254 000 ล้านบาทในปี 2568 งาน THAIFEX‑ANUGA ASIA 2026 ขยายพื้นที่จัดงานเป็น 12 อาคารเต็มพื้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมกว่า 140 000 ตารางเมตร จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ่ มีผู้จัดแสดงสินค้าทั้งหมด 3 590 บริษัท รวม 6 710 คูหา นำเสนอสินค้าหลากหลายตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่มสดใหม่ สินค้าเกษตรแปรรูป ไปจนถึงเทคโนโลยีอาหารสมัยใหม่ อาคารฟอรั่มอิมแพ็ค 4 เพิ่มเข้ามาเป็นศูนย์กลางการแสดงนวัตกรรมและแบรนด์เกิดใหม่ เพื่อให้ผู้ซื้อได้อัปเดตผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุดที่ยังไม่เข้าสู่ช่องทางจำหน่ายหลัก ทำให้ผู้เข้าชมได้รับประสบการณ์เชิงลึกและโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในระดับนานาชาติ นายอนุทินยังชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาภาคอาหารของไทยไม่ได้อยู่แค่การขยายตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ อาหารฟังก์ชัน โปรตีนทางเลือก การผลิตอย่างยั่งยืนและการใช้พลังงานสะอาด ร่วมกับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและห่วงโซ่คุณค่าแบบ Bio‑Circular‑Green Economy ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตที่ยั่งยืนของประเทศ ผู้จัดงาน 3 ฝ่ายร่วมกันยกระดับการจัดแสดงด้วยการจัดนิทรรศการ กิจกรรมพิเศษ และสัมนาอัปเดตเทรนด์การบริโภคอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ข้อมูลเชิงลึกและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน งานเปิดเจรจาธุรกิจ 26‑29 พฤษภาคม 2569 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและซื้อของ 30 พฤษภาคม 2569 ที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อาคาร 1‑3, ฟอรั่ม อาคาร 4 และเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ อาคาร 5‑1

