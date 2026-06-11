TH-AI Passport: A New Era of AI Upskilling for Thai Citizens

The TH-AI Passport project aims to upskill 5 million Thai citizens with 30 global AI models at a minimal cost of 28 baht per month. The program is designed to create a 'Learn to Earn' ecosystem where users learn through a standardized LMS and earn AI credits towards premium models. The project is part of a broader effort to elevate digital skills in Thailand and prepare the workforce for the future.
เจาะโครงการ TH-AI Passport ดึง AI 30 โมเดลระดับโลก อัปสกิลคนไทย 5 ล้านคน ด้วยงบสุดคุ้ม 28 บาท/เดือน ตอบชัดทุกปมสงสัยโปร่งใสแค่ไหน ไปดูกัน ?
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี), น. ส. แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอี, นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ดร. การดี เลียวไพโรจน์ สส.
บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.
) เข้าร่วมเปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ TH-AI Passport ได้เปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งสำคัญ และมีการยืนยันว่า ไม่ใช่แค่การแจกสิทธิใช้งาน แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศน์แบบ Learn to Earn ผู้ใช้ต้องเรียนรู้ผ่านระบบ LMS ใน 130 หลักสูตรมาตรฐานสากล (UNESCO) เพื่อสะสมคะแนนปลดล็อก AI ระดับ Pro/Premium กว่า 30 โมเดล จาก 14 ค่ายชั้นนำ (เช่น ChatGPT, Claude, Gemini) ในแพลตฟอร์มเดียว โดยมีต้นทุนสุดคุ้มเพียง 27-28 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูกกว่าการซื้อใช้เองในราคาตลาดที่ราว 259 บาทต่อเดือนอย่างมากโครงการตั้งเป้ายกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทย 5 ล้านคน หรือราว 10% ของประชากรในระบบเศรษฐกิจ มุ่งเน้น 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ประชาชนทั่วไปและ SME เพื่อ Upskill-Reskill รับมือโลกอนาคตเคลียร์ชัด 7 คำถามคาใจเอาให้ขาด TH-AI Passport Forum • ทำไมต้องมีตัวกลาง ?
: เพราะต้องผสาน AI 30 โมเดล เข้ากับระบบ LMS และบริหารคน 5 ล้านคน จึงต้องมีผู้บูรณาการระบบ (System Integrator) เชื่อมทุกบริการเข้าด้วยกัน• ทำไมไม่ใช้เวอร์ชันฟรี? : เพราะเป้าหมายคือการใช้งานเชิงลึกระดับ Pro เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด• แก้ไข TOR ได้หรือไม่?
: ปัจจุบันอยู่ขั้นบริหารสัญญาแล้ว แก้ไขไม่ได้ แต่เจรจาปรับรายละเอียดให้คุ้มค่าได้• คนใช้น้อย รัฐเสียเปรียบไหม? : กำลังเจรจาจ่ายตามคนใช้งานจริง (Pay-per-use) เพื่อเซฟงบรัฐ - แต่พร้อมหารือรูปแบบการจ่ายเงินที่เหมาะส
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