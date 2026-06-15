TH-AI PASSPORT: Unveiling the Project, Its Benefits, and Challenges

The TH-AI PASSPORT project, valued at over 16 billion baht, provides access to premium AI services for 5 million citizens. The project aims to expand opportunities for those unfamiliar with AI technology. The success of the project will be measured by the number of users and the frequency of AI usage. Critics argue that the limited number of beneficiaries may be insufficient compared to the project's budget. The project emphasizes the importance of AI in expanding opportunities and reducing the digital divide. It also highlights the need for transparency, accountability, and data privacy in AI initiatives.
เปิดใจเกี่ยวกับโครงการ TH-AI PASSPORT มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งเปิดสิทธิ์ให้ประชาชน 5 ล้านคนเข้าถึงบริการ AI ระดับพรีเมียม โดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ นายพชร กล่าวว่า ประเด็นเรื่องความคุ้มค่าของโครงการสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากประชาชนจะได้รับแพ็กเกจ AI ระดับ Pro หรือ Premium ในราคาต้นทุนเฉลี่ยเพียงประมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน จึงสามารถพิจารณาได้ว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการนั้น จะวัดจากจำนวนผู้ใช้สิทธิ์และความถี่ในการใช้งาน AI ของประชาชน โดยตั้งเป้าให้ประชาชนทั้ง 5 ล้านสิทธิ์สามารถนำ AI ไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่าจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เพียง 5 ล้านคนอาจน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ นายพชร ชี้แจงว่า โครงการนี้มุ่งเน้นการขยายโอกาสให้ประชาชนที่ไม่เคยเข้าถึงหรือไม่รู้จักเทคโนโลยี AI ได้เริ่มต้นใช้งานมากที่สุด ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จำกัด โดยจำนวน 5 ล้านคนคิดเป็นประมาณ 10% ของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ นายพชร อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง TH-AI PASSPORT กับ AI ที่ประชาชนใช้งานทั่วไปในปัจจุบันว่า เงื่อนไขใน TOR กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ให้บริการต้องจัดหา AI ระดับ Pro, Premium หรือเทียบเท่าเท่านั้น ไม่สามารถใช้เวอร์ชันฟรีได้ เนื่องจากประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการใช้งานมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic Internal Rate of Return: EIRR) เพื่อวัดผลลัพธ์ของโครงการในเชิงตัวเลข และใช้เป็นเครื่องมือประเมินว่าโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยเพียงใด ในส่วนของระบบ Cloud Storage และการจัดการข้อมูล นายพชร ระบุว่า เงื่อนไขของโครงการกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลทั้งหมดต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ Thai LM ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของ AI สัญชาติไทยในอนาคต ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการถือเป็นทรัพย์สินของรัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่สิทธิ์ของผู้รับจ้าง ขณะที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ จะเป็นผู้ดูแลระบบ Thai LM ด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ สำหรับประเด็นด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว นายพชร อธิบายว่า แม้คำสั่ง (Prompt) จะต้องถูกส่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ต่างประเทศในขั้นต้น แต่เนื่องจากเป็นบริการระดับ Premium จึงมีข้อตกลงพิเศษให้ลบคำสั่งและคำตอบทิ้งทันทีหลังการใช้งานในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกนำกลับมาประมวลผลภายในประเทศไทยตามเงื่อนไขของโครงการ นายพชร กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนโยบายให้โครงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและคำวิพากษ์วิจารณ์จากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปปรับปรุงเงื่อนไขและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แม้จะมีการลงนามในสัญญาแล้วก็ตาม หากมีประเด็นที่สามารถปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ก็พร้อมดำเนินการอย่างเต็มที.
เปิดใจเกี่ยวกับโครงการ TH-AI PASSPORT มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งเปิดสิทธิ์ให้ประชาชน 5 ล้านคนเข้าถึงบริการ AI ระดับพรีเมียม โดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ นายพชร กล่าวว่า ประเด็นเรื่องความคุ้มค่าของโครงการสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากประชาชนจะได้รับแพ็กเกจ AI ระดับ Pro หรือ Premium ในราคาต้นทุนเฉลี่ยเพียงประมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน จึงสามารถพิจารณาได้ว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการนั้น จะวัดจากจำนวนผู้ใช้สิทธิ์และความถี่ในการใช้งาน AI ของประชาชน โดยตั้งเป้าให้ประชาชนทั้ง 5 ล้านสิทธิ์สามารถนำ AI ไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่าจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เพียง 5 ล้านคนอาจน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ นายพชร ชี้แจงว่า โครงการนี้มุ่งเน้นการขยายโอกาสให้ประชาชนที่ไม่เคยเข้าถึงหรือไม่รู้จักเทคโนโลยี AI ได้เริ่มต้นใช้งานมากที่สุด ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จำกัด โดยจำนวน 5 ล้านคนคิดเป็นประมาณ 10% ของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ นายพชร อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง TH-AI PASSPORT กับ AI ที่ประชาชนใช้งานทั่วไปในปัจจุบันว่า เงื่อนไขใน TOR กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ให้บริการต้องจัดหา AI ระดับ Pro, Premium หรือเทียบเท่าเท่านั้น ไม่สามารถใช้เวอร์ชันฟรีได้ เนื่องจากประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการใช้งานมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic Internal Rate of Return: EIRR) เพื่อวัดผลลัพธ์ของโครงการในเชิงตัวเลข และใช้เป็นเครื่องมือประเมินว่าโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยเพียงใด ในส่วนของระบบ Cloud Storage และการจัดการข้อมูล นายพชร ระบุว่า เงื่อนไขของโครงการกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลทั้งหมดต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ Thai LM ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของ AI สัญชาติไทยในอนาคต ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการถือเป็นทรัพย์สินของรัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่สิทธิ์ของผู้รับจ้าง ขณะที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ จะเป็นผู้ดูแลระบบ Thai LM ด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ สำหรับประเด็นด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว นายพชร อธิบายว่า แม้คำสั่ง (Prompt) จะต้องถูกส่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ต่างประเทศในขั้นต้น แต่เนื่องจากเป็นบริการระดับ Premium จึงมีข้อตกลงพิเศษให้ลบคำสั่งและคำตอบทิ้งทันทีหลังการใช้งานในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกนำกลับมาประมวลผลภายในประเทศไทยตามเงื่อนไขของโครงการ นายพชร กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนโยบายให้โครงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและคำวิพากษ์วิจารณ์จากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปปรับปรุงเงื่อนไขและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แม้จะมีการลงนามในสัญญาแล้วก็ตาม หากมีประเด็นที่สามารถปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ก็พร้อมดำเนินการอย่างเต็มที
AI TH-AI PASSPORT Project Benefits Challenges Transparency Accountability Data Privacy
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