TFM กางแผนยุทธศาสตร์พลิกโฉมอุตสาหกรรมกุ้งไทย มุ่งสู่ความยั่งยืนและตลาดโลก พร้อมปักหมุดรายได้หมื่นล้านปี 2573

TFM ปรับกลยุทธ์หนีสงครามราคา มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล พร้อมรุกตลาดอินโดนีเซียและเอกวาดอร์ เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM ในฐานะผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่าย อาหารสัตว์น้ำ และสัตว์เศรษฐกิจชั้นนำของประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยถึงทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ อุตสาหกรรมกุ้ง ไทยในเวทีโลก โดยระบุว่าปัจจุบัน อุตสาหกรรมกุ้ง กำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่ง จากเดิมที่เน้นการแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์ด้านราคาซึ่งนำไปสู่การตัดราคาและลดทอนผลกำไร แต่ในปัจจุบันการแข่งขันได้เปลี่ยนทิศทางไปสู่การเน้นประสิทธิภาพในการผลิต การสร้างคุณภาพสินค้าที่เหนือกว่า และที่สำคัญที่สุดคือ ความยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในตลาดพรีเมียมอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป ที่มีความต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตที่โปร่งใส มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งกลายเป็นกติกาการค้าใหม่ที่ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไทยยังคงยึดติดกับการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถต่อสู้กับประเทศผู้ผลิตต้นทุนต่ำได้ ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขปริมาณ การส่งออก กุ้งไทยที่ลดลงอย่างน่าตกใจจากกว่า 211,000 ตันในปี 2559 เหลือเพียงประมาณ 129,000 ตันในปี 2568 และมูลค่า การส่งออก ที่ลดลงจาก 69,514 ล้านบาท เหลือเพียงประมาณ 40,889 ล้านบาท ดังนั้นการปรับตัวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนวัตกรรมการเลี้ยงและการลดต้นทุนต่อหน่วยจึงเป็นทางออกเดียวที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ ในส่วนของสถานะทางการตลาดปัจจุบัน TFM มีความแข็งแกร่งอย่างมากในตลาดอาหารกุ้งของประเทศไทย โดยครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาสูตรอาหารที่มีคุณภาพสูงและการทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง นอกจากนี้ บริษัทยังมีความหลากหลายในพอร์ตสินค้า โดยมีธุรกิจอาหารปลากะพง อาหารปลานิล และอาหารกบ ซึ่งสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม และยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดอาหารปลากะพงและอาหารกบของไทยได้อย่างเหนียวแน่น สำหรับภาพรวมของตลาดโลกนั้น TFM มองเห็นโอกาสมหาศาลจากการที่ความต้องการบริโภคกุ้งยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2568 คาดว่ากลุ่มผู้ผลิตหลักอย่างเอกวาดอร์ อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย จะมีผลผลิตรวมกันกว่า 3 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าส่งออกสูงถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเหตุนี้ TFM จึงได้วางกลยุทธ์การเติบโตภายใต้แนวคิด Win in Thailand Expand in Indonesia และ Next Wave of Growth ซึ่งหมายถึงการรักษาความเป็นผู้นำในบ้านเกิด การรุกตลาดในอินโดนีเซียอย่างจริงจัง และการแสวงหาโอกาสการเติบโตในตลาดใหม่ระดับโลกเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้จากหลายแหล่ง สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 TFM แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม โดยมีรายได้จากการขายอยู่ที่ 1,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.
6 เปอร์เซ็นต์ และมีกำไรสุทธิ 148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับปัจจัยลบอย่างราคาปลาป่นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 31 เปอร์เซ็นต์ แต่ด้วยการปรับ Product Mix หรือการเน้นขายสินค้ากลุ่มมูลค่าเพิ่มสูง ทำให้บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ที่ 20.0 เปอร์เซ็นต์ โดยธุรกิจอาหารกุ้งยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่สร้างรายได้ให้บริษัทถึง 66.4 เปอร์เซ็นต์ ในด้านโครงสร้างรายตามภูมิภาค รายได้หลักยังคงมาจากประเทศไทยซึ่งคิดเป็น 90.4 เปอร์เซ็นต์ และเติบโตขึ้น 13.9 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนถึงการฟื้นตัวของตลาดในประเทศ ขณะที่ตลาดอินโดนีเซียเริ่มสร้างสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 7.8 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2569 ไว้ที่ 8 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ จากรายได้เดิม 6,035 ล้านบาท พร้อมทุ่มงบลงทุนอีก 680 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ของโลก นอกจากเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งเป้ารายได้แตะระดับ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 แล้ว TFM ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ SeaChange 2030 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไทยยูเนี่ยน ทำให้เกิดการผนึกกำลังหรือ Synergy ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าคุณภาพถึงมือผู้บริโภค สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านวัตถุดิบในช่วงที่ราคาปลาป่นโลกผันผวน แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคทั่วโลก ปัจจุบัน TFM มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 253,200 ตันต่อปี โดยมีฐานการผลิตที่สำคัญทั้งในโรงงานมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โรงงานระโนด จังหวัดสงขลา และโรงงานในอินโดนีเซีย รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุมกว่า 10 ประเทศ เช่น อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ มาเลเซีย และญี่ปุ่น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำคุณภาพดีเพื่อการผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรร
กลยุทธ์ปี 2573: Bosch ต่อยอดนวัตกรรม ขับเคลื่อนการเติบโตสู่อนาคต ผลักดันการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือภายในประเทศชตุทท์การ์ท, เยอรมนี, และ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่ามกลางความท้าทายจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการค้า กลุ่มบริษัท บ๊อช มุ่งมั่นสร้างโอกาสการเติบโตในตลาดโลกอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรม สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน
BAY ลุย Sustainable Finance เพิ่มเป้า 3.5 แสนล้าน รับกระแสลงทุนยั่งยืนโตBAY มองทิศทางลงทุนเอกชนกลับมาคึก แม้ตะวันออกกลางยังกดดันเศรษฐกิจโลก ชี้ธุรกิจ Data Center-พลังงาน-สุขภาพ ยังเดินหน้าขยายลงทุนต่อ ดันสินเชื่อรายใหญ่ฟื้น พร้อมเร่งเกม Sustainable Finance แตะ 3.5 แสนล้านบาทภายในปี 2573
TFM กางแผนปี 69 ปั้นรายได้โต 10% รุกหนัก'เอกวาดอร์'ปั๊มกำลังผลิต 80% สู่เป้าหมื่นล้านปี 73 ดันตปท.พุ่ง
