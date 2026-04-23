TFEX Academy+ เปิดแล้ว! ยกระดับนักลงทุนไทยรับมือตลาดผันผวน

TFEX เปิดโครงการ TFEX Academy+ ฟรี! เสริมความรู้ Futures และ Options ให้ผู้ลงทุนทุกระดับ พร้อมพี่เลี้ยงโบรกเกอร์ชั้นนำ ช่วยสร้างพอร์ตเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ต การลงทุน ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง มีข่าวดีจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX ที่ได้เปิดตัวโครงการ “ TFEX Academy+” ซึ่งเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของนักลงทุนทุกระดับ ตั้งแต่มือใหม่ที่ต้องการทำความเข้าใจพื้นฐาน ไปจนถึงนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่ต้องการพัฒนาเทคนิคการซื้อขายให้มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการนี้มุ่งเน้นการนำเสนอ Futures และ Options ในฐานะเครื่องมือเสริมพอร์ตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลกำไรจากการคาดการณ์แนวโน้มของตลาด หรือการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งดัชนีหุ้น หุ้นรายตัว ทองคำ โลหะเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และยางพารา TFEX Academy+ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การบรรยายทฤษฎี แต่เป็นการผสมผสานความรู้เชิงลึกเข้ากับประสบการณ์จริง โดยมีการรวบรวมหลักสูตรที่ครอบคลุมกว่า 50 คอร์ส ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกระดับ หลักสูตรเริ่มต้นด้วย “ TFEX 101” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักกับสินค้าต่างๆ ที่ซื้อขายใน TFEX รวมถึงแนวคิดพื้นฐานที่ถูกต้องในการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เจาะลึกยิ่งขึ้นอย่าง “ TFEX Trading Idea” ที่รวบรวมเทคนิคและกลยุทธ์การเทรด Futures และ Options ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพจากนักเทรดมืออาชีพ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้หัวข้อที่สนใจได้ตามความต้องการและความถนัด ผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งระบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา และระบบออฟไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยตรง ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้เช่นนี้ทำให้ TFEX Academy+ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ทำให้ TFEX Academy+ แตกต่างจากโครงการอื่นๆ คือการมีพี่เลี้ยงเป็นโบรกเกอร์ Mentor ชั้นนำถึง 11 แห่ง ที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลนักลงทุนตลอดระยะเวลาของโครงการ สำหรับนักลงทุนที่ตัดสินใจเปิดบัญชี TFEX กับโบรกเกอร์ Mentor จะได้รับคำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิดในการเริ่มต้นเทรด เพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเป็น “The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities” หรือเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน และยังเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการ “Empowering Market Participants” หรือการเสริมศักยภาพให้กับผู้ลงทุน โดยการมอบความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเครื่องมือที่จำเป็นในการใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ TFEX Academy+ จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะใน การลงทุน เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายของตลาดได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของ TFEX ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงกา.
InnovestX ขนทัพกูรูเสริมแกร่งความรู้ด้านการลงทุน เปิดตัว 5 คอร์สออนไลน์ "เรียนให้เทรด TFEX เป็น ใช้ TradingView โปร"บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เรือธงด้านการลงทุนภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) เดินหน้าผลักดันความรู้ด้านการลงทุน ล่าสุด เปิดตัว 5 คอร์สออนไลน์ "เรียนให้เทรด TFEX เป็น ใช้ TradingView โปร" ขนทัพผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เสริมแกร่งความรู้พื้นฐานให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)...
InnovestX ขนทัพกูรูเสริมแกร่งความรู้ด้านการลงทุน เปิดตัว 5 คอร์สออนไลน์ "เรียนให้เทรด TFEX เป็น ใช้ TradingView โปร" มุ่งปั้นเทรดเดอร์ในตลาด TFEX ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.ค. 67 13:52 น. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เรือธงด้านการลงทุนภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) เดินหน้าผลักดันควา...
TFEX ชวนสมัครร่วมโครงการ "TFEX Next Gen : Road to Professional Trader" เรียนรู้และ Upskill ทักษะการเทรด TFEX แบบมืออาชีพสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -3 ก.ย. 67 14:23 น. บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) ชวนผู้สนใจเรียนรู้และ Upskill ทักษะการเทรดแบบมืออาชีพกับโครงการ "T...
โกลเบล็ก-ทรีนีตี้ เปิดกลยุทธ์ปี 69 รุก TFEX ขยายโอกาสเติบโต"โกลเบล็ก" เล็งปัดฝุ่นขับเคลื่อน TFEX ขยายโอกาสการเติบโตปี 69 โชว์พอร์ต AUM Wealth ปี 68 ทะยานแตะ 1 หมื่นล้านบาท "ทรีนีตี้" มองปี 69 บุกหนัก TFEX พร้อมนำ AI เสริมประสิทธิภาพการให้บริการ
TFEX เปิดตัว ดอลลาร์บาทออปชัน (USD/THB Options) เครื่องมือใหม่บริหารความเสี่ยงค่าเงินTFEX เตรียมเปิดตัว ดอลลาร์บาทออปชัน (USD/THB Options) ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก ช่วยบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท เริ่มซื้อขาย 15 ธันวาคม 2568
USD Options ทางเลือกใหม่ บริหารความเสี่ยงค่าเงินบาทปัจจุบันทางเลือกป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมีมากขึ้น นอกจาก USD Futures แล้ว ทาง TFEX ได้เพิ่มอีกทางเลือก คือ USD Options โดยเริ่มเปิดให้มีการซื้อขายเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 68 เป็นต้นมา
