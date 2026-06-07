TECA เปิดโผผู้เข้าชิง SOT MUSIC AWARDS 2026 ครั้งแรกในไทย

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล SOT MUSIC AWARDS 2026 ซึ่งเป็นรางวัลดนตรีครั้งแรกของไทยที่เน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ( TECA ) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าชิง รางวัล SOT MUSIC AWARDS 2026 หรือ โสต มิวสิค อวอร์ด 2026 ซึ่งเป็นรางวัลทางดนตรีครั้งแรกของประเทศไทยที่ยึดแนวคิด รางวัลของคนดนตรี โดยคนดนตรี เพื่อคนดนตรี โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการดนตรีไทยให้โปร่งใสและน่าเชื่อถือ งานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ LIDO CONNECT HALL 3 โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย คุณพงศ์นรินทร์ อุลิศ ผู้บริหาร CAT RADIO, คุณวิภว์ บูรพาเดชะ ผู้บริหาร Happening, คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ ผู้บริหาร THE PEOPLE และคุณสุกฤช สุขสกุลวัฒน์ นายกสมาคมฯ ร่วมเปิดเผยรายละเอียด รางวัล SOT MUSIC AWARDS 2026 ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยออกแบบระบบการโหวตที่รัดกุม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน อุตสาหกรรมดนตรี ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ศิลปิน ผู้ผลิตเพลง บุคลากรค่ายเพลง สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมดนตรี ไทยในระดับประเทศ ในปีนี้มีทั้งหมด 16 สาขารางวัล ครอบคลุมแนวเพลงหลากหลาย เช่น เพลงไทยสากล เพลงป๊อป เพลงร็อก เพลงลูกทุ่ง เพลงโฟล์ก และเพลงฮิปฮอป/แร็ป/อาร์แอนด์บี โดยมีศิลปินคุณภาพเข้าชิง เช่น BOWKYLION กับเพลง ที่คั่นหนังสือ (Sometimes) ร่วมกับ NONT TANONT, BOYdPOD feat.
Billkin กับเพลง I'm OK // Not OK, และเบิร์ด ธงไชย ร่วมกับ โจอี้ ภูวศิษฐ์, บิวกิ้น และก้อง สหรัถ กับเพลง แฟนจ๋า 20XX เป็นต้น ภายในงานแถลงข่าวมีผู้บริหารและบุคลากรจากค่ายเพลงชั้นนำเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ LOVEiS ENTERTAINMENT, Muzik Move, Rats Records, Smallroom, Sony Music Thailand, SpicyDisc, Tero Music, Universal Music Thailand, What The Duck และ YUPP!
รวมถึงศิลปินจากหลากหลายแนว อาทิ Coconut Sunday, Compass, DOOR PLANT, Fuzz, Jetset'er, JING Suppanat, Juicy Tomatoes, KRYPTONYTE, LAMOON, PANPAN YEEYEE, Playground, Sound Sleep, The Publish, The Young Wolf, WALLRY, ตุ้ย ธีรภัทร์ และละอองฟอง นอกจากนี้ยังมีศิลปินผู้เข้าชิงรางวัลอย่าง Max Jenmana, murrph, PAMI, Tobii และ TOFU ร่วมแสดงความยินดี งานประกาศผลรางวัล SOT MUSIC AWARDS 2026 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 ณ ONE BANGKOK FORUM โดยก่อนหน้านั้นจะมีกิจกรรม SOT MUSIC AWARDS WEEK ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2569 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปินและบุคลากรในอุตสาหกรรมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบด้วยนิทรรศการที่เผยแพร่แนวคิดและอัตลักษณ์ของรางวัล ณ ลานหน้า LIDO Connect ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน และ ณ ONE BANGKOK FORUM ในวันที่ 24 มิถุนายน การจัดงานครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของวงการดนตรีไทยที่มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการมอบรางวัลทางดนตรี เน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่า
SOT MUSIC AWARDS 2026 TECA รางวัลดนตรีไทย ผู้เข้าชิง อุตสาหกรรมดนตรี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“อนุบาลเวียงแก่น“ พลิก ล้ม อบจ.เชียงราย คว้าแชมป์บอล ไฮเซ่นส์ ยูธ คัพ ปี 3ปิดฉากศึกลูกหนัง เยาวชน ไฮเซ่นส์ ฟุตบอล ยูธ คัพ สปอนเซอร์ชิพ 2026 ปี 3 (HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3) แข้งรุ่นเยาว์จากโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หักปากกาเซียน ยันเสมอในเวลา 0-0 ก่อนดวลจุดโทษ เอาชนะคู่แข่งจาก ทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (รร.อบจ.
Read more »
วิเคราะห์สงครามอิหร่าน 2026 และการล่มสลายของระเบียบโลกเดิมสู่กฎแห่งป่าเจาะลึกความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ในปี 2026 ที่สะท้อนการปะทะกันระหว่างแนวคิดสัจนิยมทางรัฐศาสตร์กับการพยายามรักษาระบบพหุภาคีของโลก
Read more »
อังกฤษจะไม่มี 4 นักเตะจากอาร์เซน่อล แต่ยังมีผู้เล่นตัวหลักลงสนามทัพ 'สิงโตคำราม'ทัพ 'สิงโตคำราม' ทีมชาติอังกฤษ ภายใต้การคุมทีมของ โธมัส ทูเคิ่ล เตรียมลงสนามในเกมอุ่นเครื่องนัดรองสุดท้ายก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก 2026
Read more »
แฮร์รี่ เคน โขกประตูชัยพาทีมชาติอังกฤษ เบียดเอาชนะ นิวซีแลนด์ 1-0ทีมชาติอังกฤษ ชนะ นิวซีแลนด์ 1-0 ในเกมอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนฟุตบอลโลก 2026 โดย แฮร์รี่ เคน ยิงประตูชัย
Read more »
SPORTEC Thailand ครั้งแรกในไทย ผนึก PMG ดันไทยฮับธุรกิจสุขภาพ-กีฬาอาเซียนพีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จับมือ SPORTEC ญี่ปุ่น จัดงาน Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026 X SPORTEC Thailand 2026 เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพและกีฬาอาเซียน คาดสร้างเม็ดเงินมากกว่า 500 ล้านบาท
Read more »
เอ็นริเก้ ริเกลเม่ : มหาเศรษฐีผู้กระโจนจากอาณาจักรพลังงาน สู่ภารกิจโค่นบัลลังก์เบร์นาเบวเจาะลึกโปรไฟล์ เอ็นรีเก้ ริเกลเม่ ผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานเรอัล มาดริด 2026
Read more »