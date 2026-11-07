TEAMG รับรางวัลดีเลิศกำกับดูแลกิจการต่อเนื่อง 6 ปี
ทีม คอนซัลติ้งฯ (TEAMG) คว้าคะแนนกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว ปี 2569 ติด Top Quartile มั่นใจธรรมาภิบาลนำสู่ความยั่งยืน
นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ทีม คอนซัลติ้งฯ หรือ TEAMG ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ทำให้ TEAMG ติดอันดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ระหว่าง 1,501 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.
ผลประเมิน CGR ระดับดีเลิศปีที่ 6
TEAMG ได้รับการประเมิน CGR ระดับดีเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ รวมถึงการกำกับดูแลที่ดีอันนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมAlso readอิราโอล่า กระตุ้นลิเวอร์พูลคืนฟอร์มเก่ง! เร่งกู้ชัยหลังแพ้ 2 นัดติด
ตลอด 48 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในหลากหลายสาขา ด้วยการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน
นายชวลิต จันทรรัตน์ ระบุว่า การได้รับรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า TEAMG หรือ ทีม คอนซัลติ้งฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชนรอบข้าง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
บทบาทสำคัญโครงสร้างพื้นฐานไทย
TEAMG หรือ ทีม คอนซัลติ้งฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะสูง สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและตลาดโลกได้อย่างรวดเร็ว
ทิศทางอนาคตและแผนพัฒนาองค์กร
ในอนาคต TEAMG หรือ ทีม คอนซัลติ้งฯ จะยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเป็นฐานหลักในการตัดสินใจทางธุรกิจ พร้อมขยายขอบเขตการทำงานไปยังโครงการใหม่ๆ ที่ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น เพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับสังคมและเศรษฐกิจไทยต่อไปอย่างยั่งยืน
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