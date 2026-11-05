TCJA เตือน COP31 ข้ามเรื่องคาร์บอนสู่โครงสร้างสิทธิชุมชนยุติฟอสซิล
เครือข่ายประชาชนเพื่อความยุติธรรมด้านภูมิอากาศ เตือนการประชุม COP31 ต้องเปลี่ยนจากการจัดการคาร์บอนไปสู่การคุ้มครองสิทธิชุมชนและยุติเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างครอบคลุม
เครือข่ายประชาชนเพื่อความยุติธรรมด้านภูมิอากาศ หรือ TCJA ได้ยื่นแถลงการณ์เตือนถึงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 31 หรือ COP31 ว่ากำลังเกิดขึ้นในบริบทของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน ท่ามกลางการแข่งขันด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญที่เสี่ยงต่อการขยายอำนาจเศรษฐกิจใหม่โดยให้ประเทศซีกโลกใต้ถูกกำหนดให้เป็นเพียงแหล่งวัตถุดิบและแหล่งดูดซับคาร์บอน
วิกฤตภูมิอากาศเชื่อมโยงสิทธิมนุษยชน
ข้อเท็จจริงจากแถลงการณ์ชี้ว่า ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ข้อตกลงระหว่างประเทศยังไม่สามารถเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและรูปแบบการผลิตบริโภคที่เกินขอบเขตได้ ทำให้วิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เพียงเรื่องอุณหภูมิโลก แต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ดินแดน และสภาพธรรมชาติที่การชดเชยด้วยเครดิตคาร์บอนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเยียวยาได้Also readตุรกีเจ้าภาพ COP31 วางเป้า Net Zero ทุ่ม 8 หมื่นล้านดอลลาร์ พลิกโฉมพลังงาน
เปลี่ยนบทบาทประชาชนสู่ผู้กำหนดนโยบาย
TCJA ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องตั้งอยู่บนฐานสิทธิที่เกื้อกูลกัน 3 ประการ ได้แก่ สิทธิชุมชน สิทธิชนพื้นเมืองตามหลักความยินยอมโดยเสรี ล่วงหน้า และได้รับข้อมูลครบถ้วน หรือ FPIC และสิทธิของธรรมชาติ โดยต้องเปลี่ยนบทบาทประชาชนจากผู้รับฟังความคิดเห็นหลังการตัดสินใจ ไปสู่เจ้าของทรัพยากรที่มีอำนาจหลักในการริเริ่ม กำหนดนโยบาย และจัดสรรงบประมาณ
ปฏิรูป 4 โครงสร้างหลักของสังคม
เพื่อให้ประชาชนพัฒนาทางเลือกตามบริบททางนิเวศและวัฒนธรรม TCJA เสนอการปฏิรูปโครงสร้างสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างกรรมสิทธิ์และอำนาจตัดสินใจ โครงสร้างการเงินและการจัดสรรทรัพยากร ระบบการผลิตและการบริโภค รวมถึงโครงสร้างกฎหมายและสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเป็นธรรม
แผนยุติฟอสซิลและเพิ่มทุนสาธารณะ
มาตรการเร่งด่วนต้องมีกรอบเวลาและระบบติดตามที่ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับเป้าหมายจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยยกเลิกการขยายโครงการใหม่ ปลดระวางโครงสร้างเดิม และยกเลิกเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงยกระดับกลไกการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมโดยประชาชนด้วยการรับรองสิทธิแรงงานและชุมชน พร้อมเพิ่มเงินทุนสาธารณะสำหรับการปรับตัวและความเสียหายให้ชุมชนท้องถิ่นเข้าถึงได้โดยตรง
ปรับนโยบาย NDC 3.0 ของไทย
ในส่วนประเทศไทย TCJA ชี้ให้เห็นสัญญาณเตือนจากการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิไม่เกิน 152 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในแผน NDC 3.0 โดยเรียกร้องให้รัฐบาลปรับโครงสร้างนโยบายและกฎหมายภูมิอากาศให้สอดคล้องกับความเป็นธรรมทางสังคมและสิทธิของประชาชนอย่างแท้จริง
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