TASCO กำไรไตรมาส 3/69 พุ่ง 148% สู่ 447 ล.บาท จากราคา沥青สูงและส่งออกโต
ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/69 กำไรสุทธิพุ่ง 148.3% สู่ระดับ 447 ล้านบาท โดยได้รับอานิสงส์จากราคาขายยางมะตอยในภูมิภาคที่ตึงตัว รวมถึงปริมาณการขายในเวียดนามและมาเลเซียที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ตลาดภายในประเทศลดลงตามฤดูกาล
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทมียอดขายรวมสูงถึง 3.1 แสนตัน และมีรายได้รวมอยู่ที่ 9,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 45.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในส่วนของกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทฯ ไตรมาส 3 ปี 2569 ทำสถิติพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 148.3 เมื่อเทียบรายปี โดยทำตัวเลขอยู่ที่ 447 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมาอย่างมากจากผลกำไร 180 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ที่ผ่านมา การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและสถานะตลาดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องAlso readอีสท์สปริงชู 5 กองทุน RMF-Thai ESGX ลดหย่อนภาษีโค้งท้ายปี'69 เน้นหุ้นโลก-เทคฯ-ตราสารหนี้
ปัจจัยหลักขับเคลื่อนรายได้และกำไร
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ TASCO สร้างผลงานออกมาได้อย่างโดดเด่นในไตรมาสนี้ มาจากปัจจัยด้านราคาขายยางมะตอยที่สูงขึ้นตามภาวะอุปทานในภูมิภาคที่ยังคงตึงตัวอย่างรุนแรง นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถขยายปริมาณการขายไปยังตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่สำคัญ
แม้ว่ายอดขายภายในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลงตามปัจจัยด้านฤดูกาลและการบริโภคในภาคก่อสร้างที่อาจชะลอตัวในช่วงเวลาหนึ่ง แต่การเติบโตจากตลาดส่งออกสามารถชดเชยและสร้างแรงดึงดูดให้ภาพรวมผลประกอบการเป็นบวกได้อย่างสิ้นเชิง การกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดต่างประเทศจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้งานไตรมาสผ่านไปได้ด้วยดี
กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบจากเวเนซุเอลา
ความมั่นคงด้านวัตถุดิบเป็นอีกจุดแข็งที่ทำให้ TASCO สามารถรับมือกับวิกฤตอุปทานโลกได้ บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดหาและนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างไตรมาส ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ทำให้ TASCO กลายเป็นแหล่งจัดหายางมะตอยที่สำคัญสำหรับกลุ่มบริษัทในสภาวะที่อุปทานภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีความขาดแคลน
สถานการณ์ความตึงตัวของอุปทานในภูมิภาคส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาโดยตลอด การมีแหล่งวัตถุดิบทางเลือกจากอเมริกาใต้อย่างเวเนซุเอลา จึงช่วยลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและช่วยให้บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพในการผลิตได้แม้ในสถานการณ์โลกที่ผันผวน
ผลประกอบการ 9 เดือนและแผนจ่ายเงินปันผล
เมื่อพิจารณาผลประกอบการรวม 9 เดือนแรกของปี 2569 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 TASCO มีรายได้รวม 24,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 1,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 จากรายได้ที่ขายยางมะตอยที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีความผันผวนของราคาผลผลิตปิโตรเลียมที่กระทบผลประกอบการโดยรวมในบางช่วงเวลา
ความผันผวนดังกล่าวทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเพิ่มขึ้น แต่บริษัทเน้นย้ำว่าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาที่จัดหาได้ช่วยเพิ่มความมั่นคงและสนับสนุนการผลิตของโรงกลั่นในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีแผนดำเนินกิจการจัดหาแหล่งน้ำมันดิบที่เหมาะสมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการยางมะตอยในอนาคต
ทิศทางอนาคตและการบริหารความเสี่ยง
สำหรับทิศทางในอนาคต TASCO เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปทานในภูมิภาคต่อไป บริษัทจะยังคงแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายเพื่อรักษาความได้เปรียบด้านต้นทุนและความมั่นคงในการผลิต โดยจะดำเนินการจัดหาล่วงหน้าและบริหารสต็อกวัตถุดิบอย่างเข้มงวดเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของราคาโลก
นอกจากผลประกอบการแล้ว บริษัทฯ ยังประกาศผลการจัดสรรเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลล่วงหน้าไว้คือวันที่ 4 ธันวาคม 2569 ซึ่งถือเป็นการคืนมูลค่าให้ผู้ลงทุนจากผลการดำเนินงานที่เติบโตได้ดีในไตรมาสดังกล่าว
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