TACE เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ T-POP เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยซิงเกิล Pre-Debut 'My Taste'

LOVEiS ENTERTAINMENT เปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ป TACE จากโปรเจกต์ 475 PROJECT: THE BEGINNING OF US พร้อมซิงเกิล Pre-Debut 'My Taste' ที่สะท้อนความรู้สึกและความฝันของวัยรุ่น พร้อมจังหวะหนักแน่นและมิวสิกวิดีโอที่แสดงจุดยืนของคนรุ่นใหม่
นับเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการ T-POP เมื่อ LOVEiS ENTERTAINMENT ขอยกระดับอีกขั้นกว่าที่ผ่านมา เปิดตัว เกิร์ลกรุ๊ป น้องใหม่ “ TACE ” (เทซ) อย่างเป็นทางการ จากโปรเจกต์ “475 PROJECT: THE BEGINNING OF US” กับ 5 สมาชิก ได้แก่ ธัญญชนก ณิยกูล (จันทร์เจ้า), ณชญาดา เต็งประเสริฐ (โตเกียว), ลลีล์ยา เองตระกูล (ลียา), พิมณภัสส์ โอภาอัษฎาโชติ (เจ้าจอม) และ อายูมิ โทบิตะ (อายูมิ) ที่มาพร้อมลุคสวยเท่เป็นตัวของตัวเอง ชวนจับตามองผ่านซิงเกิล Pre-Debut “ My Taste ” ก้าวแรกที่พาไปรู้จักตัวตนของพวกเธอ ในมุมมองของวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้ เติบโต และค้นหาความเป็นตัวเอง พรีเดบิวต์ซิงเกิล “ My Taste ” ที่นำเสนอคำว่า “Taste” ในความหมายที่ลึกซึ้งกว่าทั่วไป สะท้อนถึงความรู้สึก ความฝัน และความหลงใหลของวัยรุ่น ที่ค่อย ๆ เติบโตพร้อมกับความมั่นใจ แม้ยังมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่บ้าง แต่ล้วนเป็นเสน่ห์ของการเติบโต เพลงนี้จึงเปรียบเสมือนบันทึกของช่วงเวลาเริ่มต้น และเสน่ห์ของการก้าวสู่อีกวัย อีกทั้งเพลงที่มีจังหวะหนักแน่น โชว์สกิลร้องและแร็พได้อย่างโดดเด่น ควบคู่มิวสิกวิดีโอที่ยังสะท้อนจุดยืนและพลังของคนรุ่นใหม่ของพวกเธอในฐานะรุกกี้น่าจับตามอง โดยชื่อ “ TACE ” มาจากคำว่า Teen Ace, Coming of Era สื่อถึงพลัง ความตั้งใจ และ Passion ของวัยรุ่น โดย “ACE” ไม่ใช่การเอาชนะใคร แต่คือการทำให้ดีที่สุดในแบบของตัวเอง ซึ่ง TACE ได้กล่าวว่า “พวกเราอยากให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของช่วงเวลาที่ทุกอย่างอาจยังไม่สมบูรณ์ แต่เต็มไปด้วย passion และความตั้งใจจริง อยากให้ทุกคนได้เห็นการเติบโตของพวกเราทีละก้าว และหวังว่าสักวันเราจะได้เป็น ACE ในแบบที่พวกเราและทุกคนรักค่ะ” การเปิดตัว “ My Taste ” ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของ TACE ในการพาทุกคนร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวการเติบโตของพวกเธอ ก่อนจะพบพวกเธออีกครั้ง ในเดบิวต์สเตจ สามารถรับชมและรับฟังกันได้แล้วทุกช่องทาง “ My Taste ” ได้ที่ Youtube: TACE และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook/X/TiKTok: TACE , Instagram: tace .
officialth และ Facebook: LOVEiS / X, Instagram: @LOVEiS_en
T-POP เกิร์ลกรุ๊ป TACE My Taste Loveis ENTERTAINMENT
