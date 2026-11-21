Twenty One Capital ซื้อ Bitcoin เพิ่ม 172.25 BTC ในราคาเฉลี่ย $58,054
Twenty One Capital Inc. ซื้อ Bitcoin เพิ่ม 172.25 BTC ด้วยเงินสด 10 ล้านดอลลาร์ สะท้อนแรงซื้อเมื่อราคาร่วง แต่ยังขาดทุนสุทธิ 186.5 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินงาน
บริษัท Twenty One Capital, Inc. ได้ประกาศแผนการซื้อ Bitcoin เพิ่มจำนวน 172.25 BTC ด้วยเงินสดมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเป็นการดำเนินการในวันที่ 20 พ.ย. 2569 ที่ผ่านมา
รายละเอียดการซื้อ Bitcoin สองรอบในสัปดาห์เดียว
การตัดสินใจซื้อในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช้อนซื้อช่วงราคาย่อครั้งที่สองของสัปดาห์ สำหรับรอบก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 16 พ.ย. บริษัท Twenty One Capital, Inc. ได้ซื้อ Bitcoin จำนวน 154.32 BTC ด้วยเงินลงทุน 10 ล้านดอลลาร์เท่ากัน ซึ่งได้ Bitcoin ในราคาเฉลี่ย $64,801 ต่อเหรียญAlso readสถาบันกลับมาซื้อ Bitcoin ผ่าน ETF สหรัฐฯ สุทธิกว่า 49,000 BTC ในไตรมาส 3 หลังขายสุทธิ 3 ไตรมาสติด
เมื่อราคาร่วงลงมาทดสอบแนวรับแถว $58,000 บริษัทจึงใช้เงินทุนเดิมที่มีอยู่ซื้อได้เพิ่มอีกเกือบ 18 เหรียญ ส่งผลให้ในการซื้อสองรอบนี้ บริษัท Twenty One Capital, Inc. ใช้เงินรวม 20 ล้านดอลลาร์ ได้ Bitcoin เพิ่มทั้งหมด 326.57 BTC
ราคาเฉลี่ยและสถานะการถือครองรวม
ในธุรกรรมล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2569 บริษัท Twenty One Capital, Inc. ซื้อ Bitcoin ในราคาเฉลี่ย $58,054 ต่อเหรียญ ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม ขนาดเงินลงทุน 10 ล้านดอลลาร์นี้ถือว่าเล็กเมื่อเทียบกับวอลุ่มการซื้อขายในตลาดโลก
การดำเนินการนี้จึงไม่น่าจะมีผลในการขยับราคา Bitcoin ด้วยตัวเองได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่เป็นการส่งสัญญาณสนับสนุนเชิงจิตวิทยาให้กับนักลงทุน โดยปัจจุบันบริษัท Twenty One Capital, Inc. ถือครอง Bitcoin รวมราว 43,841 BTC จากการสะสมมาอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างองค์กรและบทบาทของ Jack Mallers
บริษัท Twenty One Capital, Inc. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: XXI) ซึ่งทำรายการเข้าตลาดผ่านการควบรวมกิจการกับ Cantor Equity Partners เมื่อเดือน ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมา
Jack Mallers มีบทบาทสำคัญในการร่วมก่อตั้งและพัฒนาบริษัท แม้ปัจจุบัน Tether จะถือหุ้นใหญ่ในโครงสร้างองค์กร แต่การซื้อ Bitcoin ในครั้งนี้เป็นการใช้เงินสดบนงบดุลของบริษัท Twenty One Capital, Inc. โดยตรง ไม่ใช่การใช้เงินทุนจาก Tether
สถานะทางการเงินและความท้าทายด้านกระแสเงินสด
รายงานทางการเงินชี้ให้เห็นว่า บริษัท Twenty One Capital, Inc. มีภาระหนี้สินจากแปลงสภาพได้ (Convertible Notes) ประมาณ 486.5 ล้านดอลลาร์ โดยมี Bitcoin จำนวน 16,116 เหรียญวางเป็นหลักประกันเพื่อรองรับหนี้ดังกล่าว
ด้านผลการดำเนินงาน บริษัท Twenty One Capital, Inc. ยังไม่มีรายได้จากการดำเนินงานตามปกติและประสบกับภาวะขาดทุนสุทธิ 186.5 ล้านดอลลาร์ ใน 9 เดือนแรกของปี 2569 นี้ สร้างความกดดันให้กับสถานะทางการเงิน
แผนกลยุทธ์เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสร้างรายได้
ซีอีโอของบริษัท Twenty One Capital, Inc. มีแผนยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนผ่านบริษัทจากผู้ถือครอง Bitcoin อย่างเดียว ไปสู่กลุ่มธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้จริง เช่น การลงทุนในฟาร์มขุด Bitcoin (Mining) อุตสาหกรรมพลังงาน และธุรกิจสินเชื่อ
การปรับโครงสร้างนี้จะช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดทุนและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัท Twenty One Capital, Inc. ในระยะยาว ท่ามกลางความผันผวนของราคา Bitcoin ที่ทำให้กลยุทธ์การถือครองเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงสูง
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