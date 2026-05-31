Trump ฟื้นเรื่อง Fort Knox ขึ้นมาอีกครั้ง

Donald Trump กล่าวว่าอยากจะไปเคาะประตู Fort Knox เพื่อดูว่ายังมีทองคำอยู่ไหม และชี้ให้เห็นว่าแผนที่เคยพูดถึงนั้น ถูกลืมไปแล้ว
ในรายการ Full Measure กับ Sharyl Attkisson เมื่อไม่นานมานี้ Donald Trump กล่าวว่า เราอยากจะไปเคาะประตู Fort Knox ประตูที่หนามาก ๆ บานนี้เพื่อดูว่ายังมี ทองคำ อยู่ไหม และชี้ให้เห็นว่าแผนที่เคยพูดถึงนั้น ถูกลืมไปแล้ว แต่ตนเองยังอยากดำเนินการต่อ Fort Knox ไม่ได้รับ การตรวจสอบ อย่างเป็นทางการโดยผู้สังเกตการณ์ภายนอกมาตั้งแต่ปี 1974 หรือมากกว่า 50 ปีแล้ว ขณะที่ ทองคำ ในบัญชีงบดุลรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงถูกบันทึกเอาไว้ในราคา $42.
22 ต่อออนซ์ ตามราคากำหนดตามกฎหมายปี 1973ในรายการ Full Measure เดือนพฤษภาคม 2026 เมื่อ Sharyl Attkisson ถาม Trump ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแผนตรวจสอบ Fort Knox ที่เคยพูดถึงตอนต้นปีที่แล้ว Trump ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า เราอยากจะไปเคาะประตู Fort Knox เพื่อดูซักหน่อยว่ายังมีทองอยู่ไหม เราตั้งใจจะเล่นกับไอเดียอะไรทำนองนั้น แล้วเวลาก็ผ่านไปและมันก็ถูกลืม ก่อนจะทิ้งคำถามที่ตลาดสะดุ้งว่า บางทีอาจมีคนขโมยมันไปแล้ว นับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1970 สหรัฐฯ รายงานทองคำสำรองยังคงที่อยู่ที่ 8,133 ตัน แต่ราคาทองคำในบัญชีรัฐบาลยังคงถูกบันทึกในราคา $42.22 ต่อออนซ์ตามราคากำหนดตามกฎหมายปี 1973 ซึ่งหมายความว่าในบัญชี ทองทั้งหมดมีมูลค่าเพียง $11,000 ล้านดอลลาร์ ทั้งที่มูลค่าตลาดจริงปัจจุบันอยู่ที่กว่า $1.3 ล้านล้านดอลลาร์ แม้ Trump จะพูดถึงการ audit แต่ยังไม่ได้ประกาศแผนที่เป็นรูปธรรม ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่าง Scott Bessent ได้ออกมายืนยันในการให้สัมภาษณ์ว่า มีการตรวจสอบภายในทุกปีและ ทองคำยังอยู่ครบและอยู่ในที่ควบคุม Trump ฟื้นเรื่อง Fort Knox ขึ้นมาอีกครั้งในพฤษภาคม 2026 หลังจากเงียบหายไปนานกว่าหนึ่งปี สิ่งที่น่าสนใจกว่าคำพูดของ Trump เองคือบริบทที่เปลี่ยนไป Moody's เองก็ได้เพิ่งลดอันดับเครดิตสหรัฐฯ และหนี้สาธารณะทะลุ $36 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้คำถามที่ว่า ทองยังมีอยู่จริงไหม มีน้ำหนักมากกว่าที่เคยผ่านมา ถ้า Trump ดำเนินการจริงและผลการตรวจสอบออกมาพร้อมข้อกังขา ตลาดทองและ Bitcoin จะได้รับปัจจัยเร่งเชิงบวกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี แต่ถ้ายังเป็นแค่ คำพูดในเชิงบันเทิง ตลาดก็คงไม่มีการขานรับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้
