Trump Media โอน Bitcoin มูลค่า 343 ล้านเหรียญเข้า Crypto.com กังวลหนี้ครบกำหนด
Trump Media & Technology Group โอน Bitcoin 4,259 BTC มูลค่า 343.7 ล้านเหรียญเข้า Crypto.com ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้แปลงสภาพ 30 พฤศจิกายน
Trump Media & Technology Group หรือ TMTG ได้ดำเนินการโอน Bitcoin จำนวน 4,259 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 343.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าไปยังที่เก็บเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Crypto.com โดยกิจกรรมการโอนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 พฤศจิกายน ตามเวลาประเทศไทย หรือเทียบเท่ากับเวลา 21.17 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน ตามเวลาในเขตอีสต์เทอร์น
การเคลื่อนไหวทางบัญชีของคริปโทเคอร์เรนซีในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ธุรกรรมหลักที่บันทึกอยู่ในบล็อกเดียวกัน ได้แก่ การโอน Bitcoin จำนวน 2,140 BTC มีมูลค่าประมาณ 172.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีกธุรกรรมหนึ่งโอน Bitcoin จำนวน 2,119 BTC มีมูลค่าประมาณ 171 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลจาก Arkham Intelligence ระบุถึงกระเป๋าเงินต้นทางว่าคือ "2028 Convertible Notes Collateral" ซึ่งสอดคล้องกับสินทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้แปลงสภาพที่ครบกำหนดในปี 2028 ของ Trump MediaAlso readถือกระดาษไม่ใช่เจ้าของ ซีอีโอ Trezor เตือนสติซื้อ Bitcoin ETF ไม่เหมือนถือเหรียญจริง
ความเชื่อมโยงกับมูลค่าค้ำประกันหนี้แปลงสภาพ
จุดสำคัญที่ทำให้การโอน Bitcoin ครั้งนี้มีนัยสำคัญมากกว่าการเคลื่อนไหวทั่วไป คือจำนวน Bitcoin ที่โอนย้ายเข้ามานั้นสอดคล้องโดยตรงกับปริมาณ Bitcoin ที่บริษัทบันทึกไว้ในฐานะหลักประกันตามรายงานทางการเงิน 10-Q สำหรับไตรมาส 2 ของปี 2026 ซึ่งระบุชัดเจนว่า Trump Media ถือครอง Bitcoin จำนวน 4,260.73 BTC เป็นหลักประกันของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้วยจำนวน Bitcoin ที่โอนเข้ามาใหม่มีมูลค่าใกล้เคียงกับยอดหลักประกันเกือบทั้งหมด ทำให้เกิดข้อสังเกตว่าบริษัทอาจกำลังปรับโครงสร้างหรือเตรียมความพร้อมทางสินทรัพย์ โดยในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ SEC เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน Trump Media ได้เปิดเผยว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ครบกำหนดในปี 2028 มีสิทธิเรียกให้บริษัทซื้อคืนเป็นเงินสดได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2026
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการเรียกคืนเงินกู้
หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตัดสินใจใช้สิทธิเรียกคืนเงินกู้เต็มจำนวน บริษัทอาจจำเป็นต้องเตรียมเงินสดจำนวนมากในการชำระคืน โดยประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจต้องใช้เงินสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งความใกล้ชิดของกรอบเวลาดังกล่าวทำให้นักลงทุนและตลาดตั้งข้อสงสัยว่า การย้ายทรัพย์สินค้ำประกันครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมสภาพคล่องหรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างไร
แม้ว่าข้อมูลบนบล็อกเชนจะแสดงการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน แต่บริษัทยังไม่ได้ให้คำอธิบายหรือแถลงการณ์สาธารณะอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการโอน Bitcoin ครั้งนี้ ทำให้ตลาดยังคงอยู่ในสถานะของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
บริบทการโอนก่อนหน้าและสถานะราคาตลาด
การที่ Bitcoin เคลื่อนย้ายเข้ามายังที่เก็บเงินบน Crypto.com ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดูแลสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีของ Trump Media ควบคู่ไปกับ Anchorage Digital ไม่ได้หมายความโดยตรงว่ามีการขายสินทรัพย์ในตลาดเปิด เนื่องจากบริษัทเคยมีประวัติการโอนสินทรัพย์ในลักษณะคล้ายกันมาก่อน โดยในวันที่ 2 สิงหาคม บริษัทได้โอน Bitcoin จำนวน 2,628 BTC มูลค่าประมาณ 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในเดือนพฤษภาคมได้โอน Bitcoin จำนวน 2,650 BTC มูลค่าประมาณ 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในกรณีดังกล่าว บริษัทได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าวัตถุประสงค์ของการโอนคือการย้ายสินทรัพย์ไปยังผู้ดูแลสินทรัพย์ระดับสถาบันเพื่อความปลอดภัย ไม่ใช่การเทขายในตลาดเปิด ส่งผลให้ราคา Bitcoin ในช่วงเวลา 10.19 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน ยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 80,539 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดของช่วงดังกล่าวที่ 80,825 ดอลลาร์สหรัฐ
บทวิเคราะห์และแนวโน้มหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน
ความแตกต่างระหว่างการโอน Bitcoin ครั้งนี้กับการโอนในสองรอบก่อนหน้า คือการเข้ามาเกี่ยวพันของหนี้สินและกำหนดวันครบกำหนดสำคัญคือวันที่ 30 พฤศจิกายน หากผู้ถือหุ้นกู้ตัดสินใจเรียกคืนเงินกู้จำนวนมาก บริษัทอาจจำเป็นต้องแปลงสินทรัพย์ Bitcoin ที่ถืออยู่เป็นเงินสด ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงที่สุดในกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซี
ในระยะสั้น แรงกดดันต่อตลาดอาจมาจากปัจจัยทางจิตวิทยาและความไม่แน่นอนมากกว่าแรงขายที่เกิดขึ้นจริงจากอุปสงค์และอุปทานพื้นฐาน โดยตลาดจะต้องจับตาว่า Bitcoin จำนวนมหาศาลนี้จะถูกส่งต่อไปยังกระเป๋าเงินอื่น ถูกขายออก เพื่อชำระหนี้ หรือยังคงนิ่งอยู่ในบัญชีของผู้ดูแลทรัพย์สิน
ประเด็นสำคัญที่นักลงทุนและสื่อการเงินควรจับตาคือการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ก้อนนี้หลังจากเข้าสู่อีโคซิสเต็มของ Crypto.com และบริษัทยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อ SEC หรือไม่ก่อนถึงเส้นตายสำคัญ คือวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นจุดชี้วัดความมั่นคงทางการเงินและกลยุทธ์การจัดการหนี้สินของ Trump Media ในอนาคตอันใกล้
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