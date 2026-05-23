Trump's 'Buy the Fear' Signal Boosts Crypto Market

The recent statement by US President Donald Trump, who has expressed support for cryptocurrencies, has been interpreted as a bullish signal for the crypto market. The market has been recovering from a prolonged period of weakness, with factors such as rising inflation, rising bond yields, and concerns about the Fed potentially delaying rate hikes contributing to the decline. However, the market is still facing challenges from broader macroeconomic factors, including rising oil prices and geopolitical risks. The author suggests that if the US economy slows down and the Fed needs to tighten monetary policy, the increased liquidity could provide a boost to the crypto market. In the past, Bitcoin has historically responded positively to periods of declining interest rates and capital inflows into riskier assets. The author believes that Trump's words reflect the sentiment of many investors who are looking for opportunities to accumulate assets in the long term, even in the face of market uncertainty.
แม้ Trump จะไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นการซื้อหุ้น Bitcoin หรือสินทรัพย์ประเภทใด แต่หลายฝ่ายมองว่านี่คือการส่งสัญญาณเชิงบวกว่า ตลาดอาจเริ่มฟื้นตัวแล้วตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดคริปโตเผชิญแรงกดดันจากทั้งเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังสูง Bond Yield ที่พุ่งขึ้น และความกังวลว่า Fed อาจชะลอการลดดอกเบี้ยออกไปอีก อย่างไรก็ตาม ในอดีตช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะ Fear มักเป็นช่วงที่นักลงทุนระยะยาวเริ่มสะสมสินทรัพย์ โดยเฉพาะเมื่อราคาปรับฐานแรงแต่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ นั่นทำให้คำพูดของ Trump ถูกตีความว่าเป็นมุมมองแบบ ‘Buy the Fear’ หรือการเข้าซื้อในช่วงที่ตลาดยังเต็มไปด้วยความกังวลในช่วงปีที่ผ่านมา Trump กลายเป็นหนึ่งในนักการเมืองสหรัฐฯ ที่มีจุดยืนสนับสนุนคริปโตมากขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งการพูดถึง Bitcoin การสนับสนุนอุตสาหกรรม Mining ภายในประเทศ และการเปิดรับเงินบริจาคหาเสียงในรูปแบบคริปโต ด้วยสถานะของ Trump ในฐานะตัวเต็งทางการเมือง นักลงทุนจำนวนไม่น้อยจึงมองว่า หากเขากลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้ง กฎระเบียบด้านคริปโตในสหรัฐฯ อาจผ่อนคลายมากขึ้นกว่าปัจจุบันแม้คำพูดของ Trump จะช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้น แต่ตลาดยังต้องเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคหลายด้าน ทั้ง Bond Yield ที่ยังสูง ราคาน้ำมันที่ผันผวน และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวจน Fed ต้องกลับมาลดดอกเบี้ยจริง สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดัน Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง ในอดีต Bitcoin มักตอบสนองเชิงบวกต่อช่วงที่ดอกเบี้ยเริ่มเข้าสู่ขาลงและเงินทุนไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง ผู้เขียนมองว่าคำพูดของ Trump ครั้งนี้สะท้อนมุมมองของนักลงทุนได้ค่อนข้างชัด คือช่วงที่ตลาดเต็มไปด้วยความกลัว มักเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มมองหาโอกาสสะสมสินทรัพย์ระยะยาว แต่แม้ Sentiment ของตลาดจะเริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้น แต่ภาพรวมยังไม่ได้หลุดพ้นจากความผันผวน เพราะปัจจัยมหภาคยังเปราะบางอยู่มาก หาก Bond Yield และเงินเฟ้อยังไม่เริ่มชะลอลงจริง ตลาดคริปโตอาจยังผันผวนได้อีกระยะหนึ่.
