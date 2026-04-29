Trump โจมตี Powell ซ้ำ สร้างความผันผวนตลาดการเงิน

การโจมตีอย่างต่อเนื่องจากประธานาธิบดี Donald Trump ต่อ Jerome Powell ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ( เฟด ) กำลังสร้างความกังวลและความไม่แน่นอนอย่างมากใน ตลาดการเงิน ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ รวมถึงตลาด คริปโต เคอร์เรนซี ความเคลื่อนไหวนี้ส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนที่อาจหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 05:55 น.
ตามเวลาประเทศไทย ประธานาธิบดี Trump ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social โดยวิพากษ์วิจารณ์ประธาน Powell อย่างรุนแรงว่า “Jerome ‘Too Late’ Powell ต้องการอยู่ในตำแหน่งประธานเฟดต่อไปเพราะเขาไม่สามารถหางานอื่นได้ ไม่มีใครต้องการตัวเขา” ข้อความนี้เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดของการโจมตีที่ Trump ได้กระทำต่อ Powell อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนเริ่มต้นด้วยความราบรื่นเมื่อ Trump ได้เสนอชื่อ Powell ให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดในปี 2560 โดยยกย่องเขาว่าเป็นบุคคลที่ “เข้มแข็งและฉลาด” อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์เริ่มตึงเครียดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2561 เมื่อเฟดเริ่มดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ การตัดสินใจนี้ขัดแย้งกับความต้องการของ Trump ที่ต้องการให้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปลายปี 2561 Trump ได้ใช้คำพูดที่รุนแรงในการวิพากษ์วิจารณ์ Powell โดยเรียกเขาว่า “บ้า” และ “สติแตก” และในปี 2562 Trump ถึงกับตั้งคำถามว่าใครคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่กว่า ระหว่าง Jay Powell หรือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน การกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของ Trump ในต้นปี 2568 ทำให้การโจมตีต่อ Powell กลับมาอีกครั้ง โดย Trump ได้ใช้คำพูดที่ดูถูกเหยียดหยาม เช่น “โง่เง่า” และ “ผู้แพ้” พร้อมทั้งกดดันให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงทันที นอกจากนี้ Trump ยังวิพากษ์วิจารณ์การปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของเฟดว่า “น่าอับอาย” และในเดือนมกราคม 2569 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับงบประมาณการปรับปรุงดังกล่าว ซึ่ง Powell ได้ระบุว่าเป็นความพยายามแทรกแซงนโยบายการเงินที่ “ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” การกระทำเหล่านี้สร้างความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง และอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในระยะยาว นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกแซงทางการเมืองต่อการดำเนินงานของธนาคารกลาง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากแรงกดดันทางการเมืองอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และตลาดการเงินต่าง
