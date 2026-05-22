TrueOnline Home Next Offers Advanced AI Smart Home Solution for the Home care in Thailand

TrueOnline Home Next offers a wide range of services, including camera systems with advanced AI capabilities, allowing users to monitor their surroundings seamlessly. The home security system can also detect potentially harmful behaviors of pets and users alike. It also comes with a 4K HDR true-life quality TV, which includes Smart Features and AI Capabilities. This is currently the best Smart TV model that comes from Thailand.
TrueOnline Home Next is set to make a significant step forward in the local internet broadband market as the country's number one internet provider in the home market.
TrueOnline Home Next offers what they call 'AI Smart Home' solution that focuses on ensuring the peaceful and convenient life of everyone in the house. The AI Smart Home service involves connecting high-quality fiber network, smart home IoT devices, and AI technology to create a perfect synergy.
Through AI's intelligence, it can control home appliances, secure everyone's safety, and even control the household energy usage. This AI Smart Home service is available through the TrueX platform, which has made its own ecosystem
Internet Broadband Trueonline Home Next AI Smart Home System Security Energy Saving System
ทรูออนไลน์เปิดตัว TrueOnline Home Next: บ้านอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ทรูออนไลน์เปิดตัว TrueOnline Home Next เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ผสานเครือข่ายไฟเบอร์คุณภาพ, อุปกรณ์ IoT อัจฉริยะ และเทคโนโลยี AI จากความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Tuya และ T3 Technology เข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการโซลูชันที่ช่วยดูแลความปลอดภัย, ความสะดวกสบาย และการประหยัดพลังงานภายในบ้าน TrueOnline Home Next มีไฮไลท์สำคัญคือ TrueX Home Hub ศูนย์กลางการควบคุมบ้านอัจฉริยะที่พร้อมใช้งาน AI CCTV ครั้งแรกในไทย กล้องวงจรปิด AI อัจฉริยะที่นอกจากแยกแยะบุคคล, เสียงเด็กร้อง และสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังรองรับการแยกแยะพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมอันตรายของสัตว์เลี้ยงและสรุปออกมาเป็นสถิติ คำแนะนำในการเลี้ยงดูได้เป็นภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมี TrueID TV Gen3 กล่องทีวี AI อัจฉริยะความคมชัดระดับ 4K HDR ที่มาพร้อมกล้องในตัว และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ เช่น สมาร์ทปลั๊กพร้อมฟีเจอร์ดูการใช้งานพลังงาน หรือหลอดไฟอัจฉริยะที่สามารถปรับไฟเป็นโหมด Biorhythm ปรับแสง-สีไฟตามนาฬิกาชีวภาพอัตโนมัติ รวมถึง Solar Smart Home Solution จาก Altervim ที่ช่วยให้ทุกวันของทุกคนในบ้านง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น และพร้อมสำหรับอนาคตมากขึ้น
