True AF 2026 帰ってきた! 10億バーツ投資でエンターテインメント・エコシステムを構築、史上最高の賞金1,000万バーツを提供

True Corporationは、リアリティ番組『True AF 2026』を通じてデジタル・エンターテインメント・エコシステムを展開。24時間利用可能なプラットフォームで新世代の視聴者に対応。100億バーツ以上の投資と史上最高の賞金1,000万バーツ、電気自動車の副賞などを提供。応募者は10,000人以上で、入賞者には長期的なキャリアサポートも約束。単なる番組復活ではなく、タイのエンターテインメント産業の新たな方向性を示す試み。
ทรูから、新たな Entertainment Ecosystem を デジタルプラットフォーム 上で構築し、24時間アクセス可能なコンテンツ市場と新しい世代の視聴者のニーズに対応することを目指し、 True Academy Fantasia が『True AF 2026』として蘇る。
True Corporationは、100億バーツ以上の投資を行い、総額1,000万バーツ以上の賞金を提供。 優勝者には7.35百万バーツ相当のWhizdom The Forestias Petopiaのコンドミニアムと1百万バーツの現金、さらに3ヶ月間のTrue 5G Unlimited、TrueOnline、TrueVisions NOW MAXパッケージを授与。2位と3位にはCHANGANの電気自動車Deepal S05 REEVとNEVO Q05が贈られる。 応募者は10,000人以上。
入賞者12名全員に、Enneadレーベルとのアーティスト契約やBeOnCloudとのパフォーマンス機会など、デジタル時代の有意義な活動をサポートするデジタル福利厚生を提供。 Ong-ard Prakobkol、TrueVisions and Media担当社長は、コンテンツ、テクノロジー、デジタルプラットフォーム、ファンコミュニティの統合により、『True AF 2026』は単なるリアリティ番組の復活ではなく、タイのエンターテインメント産業の新たな現象を生み出し、Trueのコンテンツビジネスを長期的に推進するものと述べた
True AF 2026 คัมแบ็กยิ่งใหญ่! คืนตำนานเรียลลิตี้ไทยสู่ปรากฏการณ์ Multi-Platform Entertainmentทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ True AF 2026 รายการเรียลลิตี้-มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับตำนาน ยกระดับสู่ Multi-Platform Entertainment Ecosystem ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม 24 ชั่วโมง ผ่านทรูวิชั่นส์ นาว ระบบเคเบิล และจานดาวเทียม เชื่อมต่อแฟนรุ่นเก๋าและผู้ชมรุ่นใหม่
ทรู เปิดตัว True AF 2026 ยกระดับความบันเทิงสู่ Multi-Platform Ecosystemทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศการกลับมาของ True AF 2026 รายการเรียลลิตี้-มิวสิกระดับตำนาน โดยปรับโฉมใหม่เป็น Multi-Platform Entertainment Ecosystem ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท และรางวัลรวมกว่า 10 ล้านบาท
