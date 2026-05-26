Trends in College Majors: The Rise of Data Science, UX/UI Design, and Environmental, Social, Governance (ESG) Careers

The article discusses the changing trends in college majors and the growing importance of specific fields in the job market. It highlights the rise of Data Science, UX/UI Design, and Environmental, Social, Governance (ESG) careers, and the decline in popularity of traditional majors like medicine, engineering, and accounting. The article also mentions the increasing demand for soft skills like critical thinking, creativity, and adaptability in the modern job market.
ภาพจำเรื่อง ‘คณะยอดฮิต’ ของเด็กไทยในอดีตมักหนีไม่พ้นแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือบัญชี แต่ในช่วง 5–10 ปีที่ผ่านมา ทิศทางตลาดแรงงานกลับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน หลายคณะที่เคยถูกมองว่าเฉพาะทาง นอกสายตา คนเรียนน้อย หรือยังไม่เป็นที่นิยม เพราะไม่รู้จบไปจะทำงานอะไร กลับกลายเป็นสาขาที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะตอบโจทย์โลกการทำงานยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจใหม่ของ World Economic Forum ระบุว่า ทักษะด้าน AI, ข้อมูล (Data), เทคโนโลยีดิจิทัล การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กำลังเป็นกลุ่มที่นายจ้างทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้น ส่งผลให้หลายคณะในมหาวิทยาลัยกลับมาเป็น ‘ดาวรุ่ง’ อีกครั้งเมื่อก่อนนิเทศศาสตร์อาจถูกตั้งคำถามว่าเรียนจบแล้วทำงานอะไร หรือแข่งขันสูงเกินไป แต่ปัจจุบันโลกออนไลน์ทำให้ทักษะการสื่อสารกลายเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจำนวนมากต้องการคนทำคอนเทนต์ วางกลยุทธ์แบรนด์ ผลิตวิดีโอ หรือทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีตำแหน่งงานจำนวนมาก ยิ่งเศรษฐกิจครีเอเตอร์ (Creator Economy) เติบโต งานสายคอนเทนต์ ครีเอทีฟ โปรดักช์ และการตลาดดิจิทัลก็ยิ่งเปิดกว้าง ทำให้นิเทศศาสตร์กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งในคณะที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือสาย Data Science , สถิติ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพราะองค์กรจำนวนมากต้องการคนวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ ตั้งแต่ธนาคาร บริษัทเทคโนโลยี ไปจนถึงอีคอมเมิร์ซ รายงานของ World Economic Forum ยังชี้ว่าทักษะด้าน AI และ Big Data เป็นหนึ่งในทักษะที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดแรงงานโลก แต่เดิมหลายคนอาจไม่รู้จักคณะโลจิสติกส์มากนัก แต่หลังยุคช้อปออนไลน์และการขนส่งเติบโต ความสำคัญของระบบคลังสินค้า การบริหารต้นทุน และซัพพลายเชนกลับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งโรงงาน บริษัทขนส่ง ธุรกิจค้าปลีก และแพลตฟอร์มออนไลน์ ต่างต้องการบุคลากรที่เข้าใจการจัดการระบบสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพคณะจิตวิทยาเคยถูกมองว่าทางเลือกการทำงานจำกัด แต่ปัจจุบันแนวคิดเรื่องสุขภาพจิต (Mental Health) และการบริหารบุคลากรเชิงลึก ทำให้สายนี้ถูกพูดถึงมากขึ้น หลายองค์กรเริ่มต้องการคนที่เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งในงาน HR, การวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX Research) งานแนะแนว หรือการดูแลพนักงานในองค์กรจากเดิมที่หลายคนเข้าใจว่าเรียนไปทำงานโรงงานอย่างเดียว ปัจจุบันเทคโนโลยีอาหารกลายเป็นสายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหาร อาหารสุขภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจส่งออกอาหารของไทย ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร ความปลอดภัย และการพัฒนาอาหารใหม่ๆ ทำให้สายนี้กลับมาเป็นอีกหนึ่งคณะน่าจับตาในอดีตคนอาจยังไม่คุ้นกับคำว่า UX/UI แต่วันนี้แทบทุกธุรกิจต้องมีเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการดิจิทัล การออกแบบประสบการณ์ใช้งานจึงกลายเป็นทักษะสำคัญ7.
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และ ESG – คณะเงียบๆ ที่โลกธุรกิจกำลังต้องการ เมื่อแนวคิดด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นระดับโลก งานเกี่ยวกับพลังงานสะอาด การบริหารสิ่งแวดล้อม และ ESG (Environmental, Social, Governance) จึงได้รับความสนใจมากขึ้น หลายองค์กรขนาดใหญ่เริ่มต้องการบุคลากรที่เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดคาร์บอน และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหนึ่งในเหตุผลสำคัญคือ ตลาดงานไม่ได้มองแค่ ‘ชื่อคณะ’ อีกต่อไป แต่ให้ความสำคัญกับทักษะที่ใช้ได้จริง โดยเฉพาะทักษะผสม เช่น ภาษา + ดิจิทัล, นิเทศ + การตลาดออนไลน์, จิตวิทยา + HR Analytics หรือ Data + ธุรกิจ World Economic Forum ระบุว่า โลกการทำงานยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์ ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะดิจิทัล และการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งทำให้คณะที่ตอบโจทย์โลกอนาคตได้รับความนิยมเพิ่มตามไปด้วยแม้หลายคณะจะกลับมาแรง แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาแนะนำว่า การเลือกเรียนไม่ควรมองแค่กระแสนิยมเพียงอย่างเดียว เพราะสุดท้ายแล้ว ความสนใจ ความถนัด และการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงานระยะยาว ในวันที่โลกอาชีพเปลี่ยนเร็ว การเรียนคณะที่ใช่ พร้อมเติมทักษะใหม่อยู่เสมอ อาจสำคัญกว่าการเลือกเพียงคณะที่ ‘ฮิต’ เพราะสิ่งที่ตลาดงานต้องการมากที่สุด คือคนที่พร้อมปรับตัวและเรียนรู้ได้ตลอดเวล
Trends In College Majors Data Science UX/UI Design Environmental Social Governance (ESG) Careers Soft Skills Critical Thinking Creativity Adaptability
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ปลุกกระแส ESG Tourism เต็มสูบ ททท. ลุยโปรเจกต์ยักษ์! สืบสานพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง”ททท. ควงแขน 9 บิ๊กลุยโปรเจกต์ยักษ์ “Village to the World Season 5” ปลุกกระแส ESG Tourism เต็มสูบ ชู 9 ชุมชนและโครงการพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง” ดันเศรษฐกิจฐานรากโตยั่งยืน
Read more »
France is the most dangerous place on Earth to own Bitcoin, according to data leakJoe Nakamoto, a crypto journalist, revealed shocking data that over 70% of cases of violence, kidnapping, and extortion related to cryptocurrency exchanges occurred in France since 2026. The rise in such cases can be attributed to the centralized KYC system used by various companies, which led to data breaches in several cases, including the Ledger incident in 2020. This has led to a growing movement to fight against KYC regulations among the crypto community.
Read more »
กรมควบคุมโรค snake bait into คลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมบนโซเชียลมีเดียDepartment of Disease Control เตรียมข้อม抑กรรมopo สนับสนุน Office of the National Economic and Social Development Council พิจารณาการใช้ หร improper-contentบนโซเชียลมีเดีย
Read more »
ดันอัญมณีไทยสู่เวทีโลก GIT เปิดตัว ‘The Cut : Design Identity Challenge’ เรียลลิตี้เฟ้นหานักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ปั้น Soft Power ไทย พร้อมต่อยอดธุรกิจจริงGIT เปิดตัว 'The Cut : Design Identity Challenge' เรียลลิตี้เฟ้นหานักออกแบบอัญมณีรุ่นใหม่ ดัน Soft Power ไทยสู่สากล พร้อมต่อยอดธุรกิจจริง
Read more »
บสย.ปั้นยุทธศาสตร์ 5 ปี ดันองค์กรเชื่อม Virtual Bank ยกระดับค้ำประกัน SMEs ด้วยดิจิทัลบสย.จัดเวิร์กช็อประดับผู้บริหาร วางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2570–2574) ยกระดับองค์กรเชื่อม Virtual Bank เสริมศักยภาพค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ด้วยดิจิทัลและ Data ใหม่
Read more »
The Quantum Era: A New Era of ChangeThe Quantum Era is a new wave of change that will impact economies, education, stability, and even polling or surveys. Countries and tech giants are investing heavily in this field, and universities are adapting to the new era by combining computer science, engineering, data science, and AI.
Read more »