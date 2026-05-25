Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Toyota Gazoo Racing Thailand ประเดิมสนามแรกที่ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต

ข่าวบันเทิง News

Toyota Gazoo Racing Thailand ประเดิมสนามแรกที่ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต
Toyota Gazoo Racing ThailandTSS The Super Series By B-QuikToyota
📆5/25/2026 4:35 AM
📰thaipost
96 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

Toyota Gazoo Racing Thailand ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จต่อเนื่อง 40 ปีของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าเปิดศึกฤดูกาลความเร็วปี 2026 อย่างร้อนแรงปักธงลงสนามความเรียบ รายการ TSS The Super Series by B-Quik โชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้าถ้วยแชมป์ 2 รุ่น จากนักแข่งมากประสบการณ์และนักแข่งรุ่นใหม่ของทีม

Toyota Gazoo Racing Thailand ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จต่อเนื่อง 40 ปีของวงการ มอเตอร์สปอร์ตไทย ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าเปิดศึกฤดูกาลความเร็วปี 2026 อย่างร้อนแรงปักธงลงสนามความเรียบ รายการ TSS The Super Series by B-Quik โชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้าถ้วยแชมป์ 2 รุ่น จากนักแข่งมากประสบการณ์และนักแข่งรุ่นใหม่ของทีม นำโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์, ณ ดล วัฒนธรรม, นรรัศมิ์ อภิวาท, ไอตั้น อัษฎาธร, ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล และนักแข่งรุ่นใหม่ “มาริโอ้-สิทธิชัย ฆังนิมิตร” ร่วมกันเปิดม่านเกมความเร็วอย่างสวยงาม ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.

บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา เปิดอีเว้นท์แรกอย่างสุดมันส์ TOYOTA GAZOO Racing Thailand จัดทีมแข่งลงชิงชัยใน 4 รุ่น ด้วยรถ TOYOTA ถึง 7 คัน จบการแข่งขันผลปรากฎว่า รุ่น TSS Super Car GTC ใช้รถ GR Supra GTC รถหมายเลข 24 เป็นการจับคู่ลงสนามครั้งแรกของนักแข่งฝีมือเก๋า ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ กับรุ่นน้องฝีมือดี ณ ดล วัฒนธรรม โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งคว้าอันดับ 1 ในเรซแรก ส่วนรถ Corolla Altis GTC หมายเลข 37 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ มานัต กุละปาลานนท์ จบการแข่งขันเรซแรกในอันดับ 2 ก่อนกลับมาคว้าชัยชนะอันดับ 1 ในเรซที่ 2 รุ่น Super Touring รถ Yaris ATIV หมายเลข 25 ขับโดย นรรัศมิ์ อภิวาท และ ไอตั้น อัษฎาธร แท็กทีมดวลสุดเดือดตลอดการแข่งขัน ขึ้นโพเดียมในคลาส Touring-NA ด้วยอันดับ 1 และ 2 ส่วนรถ Yaris ATIV HEV หมายเลข 67 ขับโดยน้องใหม่ของทีม มาริโอ้-สิทธิชัย ฆังนิมิตร จบการแข่งขันในคลาส Touring-NA ด้วยอันดับ 10 และ 9 รุ่น TSS Supercar GT4 รถ GR Supra GT4 หมายเลข 19 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ และกรัณฑ์ ศุภพงษ์ จบการแข่งขันในคลาส GT4 Am ด้วยอันดับ 2 และ 3 ขณะที่รถหมายเลข 11 ขับโดย อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และ กฤษฎิ์ วสุรัตน์ จบการแข่งขันในคลาส GT4 Pro ด้วยอันดับ 2 และ 4 รุ่น Super Pickup แข่งกันถึง 3 เรซ ใช้รถ Hilux Champ หมายเลข 92 ขับโดย ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล จบการแข่งขันในคลาส Pickup A ด้วยอันดับ 7 อันดับ 6 และอันดับ 5 หลังจบการแข่งขัน นายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand เปิดเผยว่า ภาพรวมการแข่งขันสนามแรกอยู่ในระดับน่าพอใจ ทีมสามารถคว้าถ้วยแชมป์ได้สำเร็จ ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยม มีส่วนที่ต้องกลับไปพัฒนาและแก้ไข แต่เราได้ข้อมูลสำคัญจากสนามแรกเพื่อนำไปปรับเซ็ตติ้งและพัฒนารถให้ดียิ่งขึ้นในสนามถัดไป เป้าหมายของเราคือเก็บคะแนนสูงสุดทุกสนาม และคว้าถ้วยแชมป์ในทุกรุ่นการแข่งขัน ร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้กับ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” เดินหน้าลุยต่อในรายการ “RAAT Thailand Endurance Championship 2026” ศึกมาราธอนทางเรียบเรซแรก 6 ชั่วโมงเต็ม ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2569 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ. บุรีรัมย

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaipost /  🏆 62. in TH

Toyota Gazoo Racing Thailand TSS The Super Series By B-Quik Toyota มอเตอร์สปอร์ตไทย

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'เต้ ปิยะรัฐ' เปิดฉากเทศกาลระดับโลก “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026”'เต้ ปิยะรัฐ' เปิดฉากเทศกาลระดับโลก “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026”เปิดฉากเทศกาลระดับโลก “Thailand International LGBTQ+ Fi […]
Read more »

Thailand's Path to Reform: A Challenge to Attract Foreign Investment and Admittance in OECDThailand's Path to Reform: A Challenge to Attract Foreign Investment and Admittance in OECDThailand must address its structural corruption issues to gain credibility, attract foreign investment, and join prestigious organizations like the OECD.
Read more »

ไทย ร่วมมือเทคโนโลยีชู ‘Tasteful Thailand’ สะดุดทั่วโลกไทย ร่วมมือเทคโนโลยีชู ‘Tasteful Thailand’ สะดุดทั่วโลกรัฐบาลไทยชื่นชมความสำเร็จของสารคดีอาหารไทย ‘Tasteful Thailand’ ร่วมทุนจากททท. และ Tencent ที่ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐฯ สะท้อนพลัง ‘Soft Power’ ของอาหารไทยวัฒนธรรมไทย และเสนอเสน่ห์ของผู้คนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านโครงการ WeTV..ถือเป็นการผลักดัน ‘อาหารไทย’ และ ‘วัฒนธรรมไทย’ สู่เวทีโลก และยังสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประเทศไทยด้วยตัวเอง
Read more »

มิตซูบิชิทุ่มทำรถครอบครัว 'เอ็กซ์แพนเดอร์-เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส HEV' รางวัล 'Thailand’s Most Admired Brand' ปี 3มิตซูบิชิทุ่มทำรถครอบครัว 'เอ็กซ์แพนเดอร์-เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส HEV' รางวัล 'Thailand’s Most Admired Brand' ปี 3มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ออกมาจัดหนักกับรถครอบครัวรุ่นใหม่อย่าง ‘เอ็กซ์แพนเดอร์-เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส HEV’ พร้อมคว้ารางวัลคุณภาพ ‘Thailand’s Most Admired Brand 2026’ จากนิตยสาร BrandAge คว้า zwycięstwoในหมวดยานยนต์กลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ (MPV) และรายงานยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่มแบบต่อเนื่องมากกว่า 50% ส่วนแบ่งการตลาด โดยมีรถยนต์รุ่นดังกล่าวมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด ดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมและความมั่นใจในการบริการหลังการขายระดับโลก
Read more »

ระบบ LPR และ AFIS เตรียมตรวจสอบพฤติกรรม 'รถยนต์ที่กระทำผิดกฎหมาย' และระบบ AI สแกนใบหน้าควบคุมอาชญากรรมระบบ LPR และ AFIS เตรียมตรวจสอบพฤติกรรม 'รถยนต์ที่กระทำผิดกฎหมาย' และระบบ AI สแกนใบหน้าควบคุมอาชญากรรมกองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีส่งมอบหน้าที่หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนประจำประเทศไทย (ASEAN Observer Team-Thailand) เพื่อปฐมนิเทศการปฏิบัติภารกิจ
Read more »

GWM เริ่มส่งมอบ GWM ORA 5GWM เริ่มส่งมอบ GWM ORA 5GWM (Thailand) ยกระดับสู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มทั่วโลก
Read more »



Render Time: 2026-05-25 07:59:36