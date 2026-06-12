The report ranks the top 3 most polluted cities in the world based on real-time air quality data. The cities are Jakarta, Kinshasa, and Kampala.
จัดอันดับเมืองมลพิษสูงสุดโลก 12/06/69 จาการ์ตาแชมป์ AQI 216 คุณภาพอากาศวิกฤตหลายทวีป รายงานการจัดอันดับคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ของเมืองใหญ่ทั่วโลก ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 06.00–07.00 น.
พบหลายเมืองเผชิญภาวะมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘อันตราย’ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา อันดับ 1 เมืองที่มีค่าฝุ่นละอองสูงที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) สูงถึง 216 อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ขณะที่อันดับ 2 คือ Kinshasa ประเทศคองโก-กินชาซา AQI 188 และอันดับ 3 Kampala ประเทศยูกันดา AQI 157 สะท้อนปัญหามลพิษในเมืองหลวงของแอฟริกาที่ยังคงอยู่ในระดับน่ากังวล ด้านเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีค่ามลพิษสูงต่อเนื่อง โดย Dhaka อยู่ที่ AQI 156 และ Hanoi AQI 119 ส่วนเมืองในเอเชียใต้และจีน ได้แก่ Lahore AQI 107, Wuhan AQI 99 และ Kolkata AQI 98 ยังคงอยู่ในระดับปานกลางแต่ต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์มลพิษทางอากาศทั่วโลกยังคงน่ากังวล โดยเฉพาะเมืองใหญ่ในเอเชียและแอฟริกาที่ยังมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพชีวิตโดยรว
Air Quality Pollution Health Impact Real-Time Data Asia Africa Indonesia Congo Yugoslavia Asia China
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