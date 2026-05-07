Tinder เปิด “ร้านสะดวกมู 24 ชม.” เนรมิตเซ็นทรัลเวิลด์เป็นแหล่งรวมสายมูเตลู พร้อมบูสต์ความรักด้วยศาสตร์โหราศาสตร์

📆5/7/2026 7:48 AM
Tinder จัดกิจกรรม “ร้านสะดวกมู 24 ชม.” ภายใต้ธีม “พิกัดมูปิดพักร้อน แต่ราศีพร้อมรัก” เนรมิตลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นแหล่งรวมสายมูเตลู พร้อมกิจกรรมบูสต์ความรักด้วยศาสตร์โหราศาสตร์ สำหรับคนโสดอายุ 18 ปีขึ้นไป เน้นการสานสัมพันธ์ผ่านการเช็กดวงและราศี

แม้พิกัดขอพรชื่อเรื่อง ความรัก ชื่อดังอย่างศาลพระตรีมูรติ ณ เซ็นทรัลเวิลด์จะปิดประตูเพื่อบูรณะชั่วคราว แต่จักรวาลแห่ง ความรัก ยังคงเปิดทำการเสมอ เพราะล่าสุด Tinder แอปพลิเคชันที่คนโสดคุ้นเคย เอาใจสายมูเตลูที่หัวใจยังว่าง และกำลังมองหาคนรู้ใจ ด้วยการฉีกกฎการหาคู่แบบเดิมๆ บนแอปพลิเคชันมาจัดกิจกรรมเนรมิตลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็น “ ร้านสะดวกมู 24 ชม.

” ภายใต้ธีม “พิกัดมูปิดพักร้อน แต่ราศีพร้อมรัก” เปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแหล่งรวมการแฮงก์เอาต์ยามค่ำคืนที่ผสานโลกของการปัดขวาเข้ากับศาสตร์แห่งดวงดาว เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มาเปิดดวงความรักกันแบบจัดเต็ม โดยงาน “ร้านสะดวกมู 24 ชม.

” ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการต่อยอด อินไซต์ในชีวิตจริงที่ได้อิงตามหลัก “โหราศาสตร์” ที่ไม่ใช่แค่เรื่องดูดวงขำๆ อีกต่อไป แต่กลายเป็นเข็มทิศนำทางความรักของคน Gen Z โดยสถิติอินไซต์ของ Tinder ประเทศไทยในปี 2569 พบว่า 3 อันดับราศีสุดฮอตที่ทรงเสน่ห์ที่สุด ได้แก่ ราศีสิงห์ ราศีตุลย์ และราศีพิจิก เรื่องราศีจึงกลายเป็นหัวข้อเปิดบทสนทนายอดฮิตที่ช่วยเช็กความเข้ากันได้เหตุนี้เองทำให้ Tinder จึงเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Astrology Mode (ดวงสมพงษ์) ที่ให้คุณใส่ข้อมูลวันเกิดเพื่อปลดล็อกดูตัวตนผ่าน Sun (อุปนิสัย), Moon (ความรู้สึก) และ Rising (ภาพลักษณ์) ทำให้ภายในงานนี้ต่อให้คนโสดคนไหนคุยไม่เก่งก็สามารถเอาเรื่องดวงมาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ได้แบบสบายๆ 4 กิจกรรมบูสต์เอเนอร์จีความรักที่สายมูต้องทำใครที่แวะมาเช็กอินที่งานนี้ เตรียมตัวพบกับ 4 โซนกิจกรรมสุดเก๋ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นแต้มบุญความรักโดยเฉพาะ ได้แก่ ทำนายทายรัก: นั่งจับเข่าคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับทัพนักพยากรณ์ชื่อดังจาก TikTok มาแอบส่องกันว่าจักรวาลกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรมาให้คุณ วัตถุมงคล: สายมูต้องมีไอเทมเสริมความปัง กิจกรรมนี้ให้คุณได้ออกแบบเครื่องรางสุดพิเศษประจำราศี หรือจะคัสตอมตามไทป์คนในฝันเพื่อดึงดูดเนื้อคู่ก็ย่อมได้ กระจกวิโสด: ถึงเวลาของการแมนิเฟสต์ เขียนสเปกเนื้อคู่ในฝันลงบนกระจก แล้วถ่ายรูปทำคอนเทนต์อวดลงโซเชียล ส่งสัญญาณให้จักรวาล และคนที่แอบชอบได้รับรู้ เซียมเจนซี: เสี่ยงเซียมซีเวอร์ชัน Gen Z รับคำทำนายสไตล์กวนๆ สนุกๆ มาลุ้นกันว่าอะไร หรือ “ใคร” กำลังจะเข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรง ใครที่อยากเปิดโอกาสพบคู่ Match ที่จักรวาลอาจจะเหวี่ยงมาให้แบบไม่ทันตั้งตัว เตรียมแต่งตัวให้ปังแล้วพุ่งตัวมาได้เลย ณ ลาน Outdoor Square หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2569 และ 14 - 16 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 20:00 น.

ไปจนถึงเที่ยงคืน กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนโสดอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น เพียงแค่เดิน Walk-in เข้ามา แล้วโชว์โปรไฟล์ Tinder ของคุณที่เปิดใช้งานฟีเจอร์ Astrology Mode ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี งาน “ร้านสะดวกมู 24 ชม. ” นี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสานสัมพันธ์ครั้งใหม่ ใครจะไปรู้ คู่ Match คนต่อไปของคุณอาจจะยืนเสี่ยงเซียมซีอยู่ข้างๆ ก็ได

