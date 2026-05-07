Tinder เปิด “ร้านสะดวกมู 24 ชม.” เนรมิตเซ็นทรัลเวิลด์เป็นแหล่งรวมสายมูเตลู พร้อมบูสต์ความรักด้วยศาสตร์โหราศาสตร์

Tinder จัดกิจกรรม “ร้านสะดวกมู 24 ชม.” ภายใต้ธีม “พิกัดมูปิดพักร้อน แต่ราศีพร้อมรัก” เนรมิตลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นแหล่งรวมสายมูเตลู พร้อมกิจกรรมบูสต์ความรักด้วยศาสตร์โหราศาสตร์ สำหรับคนโสดอายุ 18 ปีขึ้นไป เน้นการสานสัมพันธ์ผ่านการเช็กดวงและราศี
แม้พิกัดขอพรชื่อเรื่อง ความรัก ชื่อดังอย่างศาลพระตรีมูรติ ณ เซ็นทรัลเวิลด์จะปิดประตูเพื่อบูรณะชั่วคราว แต่จักรวาลแห่ง ความรัก ยังคงเปิดทำการเสมอ เพราะล่าสุด Tinder แอปพลิเคชันที่คนโสดคุ้นเคย เอาใจสายมูเตลูที่หัวใจยังว่าง และกำลังมองหาคนรู้ใจ ด้วยการฉีกกฎการหาคู่แบบเดิมๆ บนแอปพลิเคชันมาจัดกิจกรรมเนรมิตลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็น “ ร้านสะดวกมู 24 ชม.
” ภายใต้ธีม “พิกัดมูปิดพักร้อน แต่ราศีพร้อมรัก” เปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแหล่งรวมการแฮงก์เอาต์ยามค่ำคืนที่ผสานโลกของการปัดขวาเข้ากับศาสตร์แห่งดวงดาว เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มาเปิดดวงความรักกันแบบจัดเต็ม โดยงาน “ร้านสะดวกมู 24 ชม.
” ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการต่อยอด อินไซต์ในชีวิตจริงที่ได้อิงตามหลัก “โหราศาสตร์” ที่ไม่ใช่แค่เรื่องดูดวงขำๆ อีกต่อไป แต่กลายเป็นเข็มทิศนำทางความรักของคน Gen Z โดยสถิติอินไซต์ของ Tinder ประเทศไทยในปี 2569 พบว่า 3 อันดับราศีสุดฮอตที่ทรงเสน่ห์ที่สุด ได้แก่ ราศีสิงห์ ราศีตุลย์ และราศีพิจิก เรื่องราศีจึงกลายเป็นหัวข้อเปิดบทสนทนายอดฮิตที่ช่วยเช็กความเข้ากันได้เหตุนี้เองทำให้ Tinder จึงเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Astrology Mode (ดวงสมพงษ์) ที่ให้คุณใส่ข้อมูลวันเกิดเพื่อปลดล็อกดูตัวตนผ่าน Sun (อุปนิสัย), Moon (ความรู้สึก) และ Rising (ภาพลักษณ์) ทำให้ภายในงานนี้ต่อให้คนโสดคนไหนคุยไม่เก่งก็สามารถเอาเรื่องดวงมาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ได้แบบสบายๆ 4 กิจกรรมบูสต์เอเนอร์จีความรักที่สายมูต้องทำใครที่แวะมาเช็กอินที่งานนี้ เตรียมตัวพบกับ 4 โซนกิจกรรมสุดเก๋ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นแต้มบุญความรักโดยเฉพาะ ได้แก่ ทำนายทายรัก: นั่งจับเข่าคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับทัพนักพยากรณ์ชื่อดังจาก TikTok มาแอบส่องกันว่าจักรวาลกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรมาให้คุณ วัตถุมงคล: สายมูต้องมีไอเทมเสริมความปัง กิจกรรมนี้ให้คุณได้ออกแบบเครื่องรางสุดพิเศษประจำราศี หรือจะคัสตอมตามไทป์คนในฝันเพื่อดึงดูดเนื้อคู่ก็ย่อมได้ กระจกวิโสด: ถึงเวลาของการแมนิเฟสต์ เขียนสเปกเนื้อคู่ในฝันลงบนกระจก แล้วถ่ายรูปทำคอนเทนต์อวดลงโซเชียล ส่งสัญญาณให้จักรวาล และคนที่แอบชอบได้รับรู้ เซียมเจนซี: เสี่ยงเซียมซีเวอร์ชัน Gen Z รับคำทำนายสไตล์กวนๆ สนุกๆ มาลุ้นกันว่าอะไร หรือ “ใคร” กำลังจะเข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรง ใครที่อยากเปิดโอกาสพบคู่ Match ที่จักรวาลอาจจะเหวี่ยงมาให้แบบไม่ทันตั้งตัว เตรียมแต่งตัวให้ปังแล้วพุ่งตัวมาได้เลย ณ ลาน Outdoor Square หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2569 และ 14 - 16 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 20:00 น.
ไปจนถึงเที่ยงคืน กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนโสดอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น เพียงแค่เดิน Walk-in เข้ามา แล้วโชว์โปรไฟล์ Tinder ของคุณที่เปิดใช้งานฟีเจอร์ Astrology Mode ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี งาน “ร้านสะดวกมู 24 ชม. ” นี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสานสัมพันธ์ครั้งใหม่ ใครจะไปรู้ คู่ Match คนต่อไปของคุณอาจจะยืนเสี่ยงเซียมซีอยู่ข้างๆ ก็ได
Tinder ร้านสะดวกมู 24 ชม. โหราศาสตร์ ความรัก Gen Z
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'การดี' จี้รัฐเร่งแก้สุขภาพจิตเยาวชน-เด็กมัธยมคิดสั้นพุ่ง 18%'การดี' จี้รัฐเร่งแก้ปัญหาสุขภาพจิตเยาวชน เผยตัวเลขมัธยมคิดสั้นพุ่ง 18% - กลุ่มอายุ 18-24 ปีมีสภาวะซึมเศร้าสูงถึง 26.9% จากปัจจัยกดดันจากการเรียน-โซเชียล
Read more »
ศูนย์สิริกิติ์ ผนึก ททท. และ ISMED จัดมหกรรมแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026ศูนย์สิริกิติ์ ร่วมกับ ททท. และ ISMED จัดงานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ รวม 3 กิจกรรมท่องเที่ยวในที่เดียว ตอบโจทย์นักเดินทางพรีเมียมและนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง ภายในงาน 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Read more »
Zcash (ZEC) พุ่งทะลุ 600 ดอลลาร์ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการลงทุนใหญ่และการลิสต์บน RobinhoodZcash (ZEC) สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยราคาที่พุ่งทะยานกว่า 43% ภายใน 24 ชั่วโมง ทะลุระดับ 600 ดอลลาร์ หลังจากการประกาศเข้าลงทุนครั้งใหญ่ของ Tushar Jain ผู้ก่อตั้ง Multicoin Capital และการลิสต์บนแพลตฟอร์ม Robinhood ที่ขยายฐานผู้ใช้รายย่อยนับสิบล้านคน การทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 490 ดอลลาร์ พร้อมวอลุ่มการซื้อขายมหาศาลกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ เป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่รัดกุมมากในเชิงเทคนิค
Read more »
เท็ด เทอร์เนอร์ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง CNN เสียชีวิตแล้วในวัย 87 ปีเท็ด เทอร์เนอร์ มหาเศรษฐีผู้บุกเบิกข่าว 24 ชั่วโมงและผู้ก่อตั้ง CNN เสียชีวิตแล้วในวัย 87 ปี ทั่วโลกร่วมไว้อาลัยบุคคลสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์สื่อสารมวลชน
Read more »
สิ้นตำนาน 'เท็ด เทอร์เนอร์' ผู้ก่อตั้ง CNN เจ้าพ่อโลกการสื่อสาร 24 ชม.'เท็ด เทอร์เนอร์' ผู้ก่อตั้ง CNN และผู้บุกเบิกข่าวโทรทัศน์ตลอด 24 ชั่วโมง เสียชีวิตในวัย 87 ปี ชายผู้ปฏิวัติการรับชมข่าวสารสู่ระบบ 24 ชั่วโมง และมหาเศรษฐีใจบุญผู้บริจาคทรัพย์สินมหาศาลเพื่อสิ่งแวดล้อมและสันติภาพโลก วันนี้ (7 พ.ค.
Read more »