TikTok Shop พลิกโฉมตลาดเกษตรไทย ครีเอเตอร์ 1.8 ล้านคน ขับเคลื่อนยอดขายผ่าน Discovery Commerce

TikTok Shop ใช้กลยุทธ์ Discovery Commerce และ 3S เพื่อพลิกโฉมตลาดเกษตรไทย โดยมีครีเอเตอร์ 1.8 ล้านคนช่วยเกษตรกรขายสินค้า โดยเฉพาะทุเรียนที่เติบโตสูงผ่านการไลฟ์สด ส่งผลให้สินค้าเกษตรเติบโต 15-20% ต่อปี
TikTok Shop มีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉม ตลาดเกษตรไทย โดยใช้กลยุทธ์ Discovery Commerce ที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคจากการค้นหาสินค้าเป็นการค้นพบสินค้าผ่านคอนเทนต์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการไลฟ์สดจากสวน ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้ชมและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อทันที ปัจจุบันมี ครีเอเตอร์ กว่า 1.
8 ล้านคนที่ช่วยเกษตรกรขายสินค้า เช่น ทุเรียน ซึ่งเป็นสินค้าที่มียอดขายเติบโตสูงผ่านการไลฟ์สด หรือ Live Commerce โดยฤดูกาลทุเรียนกระตุ้นระบบนิเวศการซื้อขายให้คึกคัก ส่งผลให้สินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่องกว่า 15-20% ต่อปี เกษตรกรไทยหลายพันรายและครีเอเตอร์ช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง TikTok Shop สนับสนุนผู้ขายด้วยกลยุทธ์ 3S ได้แก่ Start ที่ทำให้การเริ่มต้นขายง่ายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและเนื้อหาที่น่าสนใจ Skill ที่เสริมทักษะความรู้ในการผลิตคอนเทนต์และการขาย เช่น การถ่ายวิดีโอ การไลฟ์สด และการใช้เครื่องมือการตลาด และ Scale ที่ช่วยขยายยอดขายผ่านแคมเปญต่างๆ เช่น การจัดโปรโมชั่น การใช้แฮชแท็กที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้เกษตรกรและครีเอเตอร์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น แฮชแท็ก #ทุเรียน และ #TikTokเกษตร มีวิดีโอกว่า 600,000 คลิป แสดงถึงชุมชนคนรักผลไม้ไทยที่มีกำลังซื้อและพร้อมสนับสนุนสินค้าเกษตร ปัจจุบัน TikTok Shop มีผู้ใช้งานกว่า 50 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งเป็นฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่พร้อมซื้อสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์ม พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่กำลังเปลี่ยนจากการค้นหาสินค้าที่ต้องการไปสู่การค้นพบสินค้าที่ไม่เคยรู้ว่าต้องการมาก่อน ผ่านคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ การไลฟ์ขายทุเรียนกลางสวนจันทบุรีทำให้ผู้ชมไม่ได้เพียงแค่ดู แต่ได้สัมผัสประสบการณ์และเกิดความต้องการซื้อโดยธรรมชาติ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการค้าปลีกที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหาและชุมชนออนไลน์ ซึ่ง TikTok Shop ได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยื
