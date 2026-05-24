Tightening Tensions Could Weigh on Gold

Recent market movements suggest that gold prices may be paused, but with three key factors on the horizon - Fed policies, global economic uncertainties, and geopolitical tensions - the long-term outlook remains uncertain. The US dollar's strength, which can sometimes act against gold, could also impact prices.
ราคาทองคำ Spot ปรับตัวลง 1.23% ในรอบ 24 ชั่วโมง มาอยู่ที่ประมาณ $4,496.6 ต่อออนซ์ หลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งขึ้นไปทดสอบระดับเหนือ $4,700 ท่ามกลางแรงขายทำกำไรระยะสั้น ตลาดกำลังจับตา 3 ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางทองคำในสัปดาห์หน้า ได้แก่ ทิศทางดอกเบี้ย Fed และ Dollar Index, ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และแรงซื้อทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ยังสะท้อนว่าตลาดจำนวนมากคาดว่า Fed มีโอกาสลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ซึ่งยังเป็นปัจจัยหนุนระยะกลางต่อทองคำแม้ทองคำจะเริ่มพักฐานหลังขึ้นแรง แต่ปัจจัยระยะกลางยังค่อนข้างสนับสนุนราคา โดยเฉพาะหาก Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน หรือสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์กลับมาตึงเครียดอีกครั้.
Gold Price Fed Policies Tightening Tensions Dollar Strength China India Tightening Tensions Leading Economies
