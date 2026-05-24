ThaiLLM: AI Language Model for Thai Developed by BDI

ThaiLLM is a Thai language AI model developed by the Big Data Institute (BDI) of the Digital Economy and Society Ministry. It is a comprehensive ecosystem that starts with an AI-ready data bank, collecting data from various sectors, and then evolves into basic Thai language models, ThaiLLM-8B and ThaiLLM-30B, in an open-weight format. ThaiLLM has been successfully used by over 10,000 users for various applications, including app development, document summarization, and specialized data analysis. The ThaiLLM model is also being developed to enhance human skills in tandem with its creation, through the AI Skill Training project, which has enrolled more than 700 individuals. The ThaiLLM model can be fine-tuned and self-hosted for specific purposes within an organization, reducing the risk of data leakage and enhancing the efficiency of AI-powered services in the Thai government.
โครงการ Thai LLM โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอี) ได้ประกาศความสำเร็จในการวางรากฐานระบบนิเวศ AI ภาษาไทยที่เปิดกว้างและน่าเชื่อถือ พร้อมเปิดทางให้ทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงแล้ว ผู้อำนวยการ BDI ระบุว่า Thai LLM ไม่ได้เป็นเพียงแค่โมเดลภาษา แต่คือการสร้างระบบนิเวศที่เริ่มตั้งแต่ AI-Ready Data Bank หรือคลังข้อมูลภาษาไทยที่รวบรวมจากหลายภาคส่วน จนพัฒนามาเป็นโมเดลพื้นฐาน Thai LLM-8B และ Thai LLM-30B ในรูปแบบ Open-weight ความสำเร็จนี้สะท้อนได้จากตัวเลขผู้ใช้งานผ่าน Thai LLM Playground ที่พุ่งสูงกว่า 10,000 คน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชัน การสรุปเอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง มีทั้งสายกฎหมาย การแพทย์ และท่องเที่ยวนำไปใช้ต่อยอดในองค์กรของตนเอง ขณะเดียวกัน BDI ยังเดินหน้าพัฒนาทักษะคนควบคู่กับการพัฒนาโมเดล ผ่านโครงการ AI Skill Training รวม 4 ระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมแล้วมากกว่า 700 คน เพื่อสร้างฐานบุคลากรที่สามารถเข้าใจ ใช้งาน และต่อยอดโมเดลภาษาไทยได้จริง ไม่ใช่เพียงใช้เครื่องมือ AI สำเร็จรูปเท่านั้น( Data Privacy ) โดยเฉพาะองค์กรที่จัดการกับข้อมูลอ่อนไหว ซึ่งสามารถเลือกใช้งานในรูปแบบ Fine-tune & Self-host เพื่อควบคุมข้อมูลและปรับแต่งโมเดลให้เข้ากับงานเฉพาะทางภายในองค์กรเอง วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องข้อมูลไหลออกนอกประเทศ และขณะที่ภาครัฐ ควรใช้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กลางของประเทศ เนื่องจากเป็นหน่วยงานคลาวด์ภาครัฐอยู่แล้ว หากได้รับการลงทุนด้านการประมวลผล GPU Cloud เพิ่มเติมไว้ที่ NT จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อของแต่ละหน่วยงาน และช่วยให้การเชื่อมต่อบริการภาครัฐ เช่น ระบบแชทบอทบริการประชาชน หรือระบบวิเคราะห์กฎหมาย ทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่ไทยดูแลเอ.
โครงการ ThaiLLM โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอี) ได้ประกาศความสำเร็จในการวางรากฐานระบบนิเวศ AI ภาษาไทยที่เปิดกว้างและน่าเชื่อถือ พร้อมเปิดทางให้ทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงแล้ว ผู้อำนวยการ BDI ระบุว่า ThaiLLM ไม่ได้เป็นเพียงแค่โมเดลภาษา แต่คือการสร้างระบบนิเวศที่เริ่มตั้งแต่ AI-Ready Data Bank หรือคลังข้อมูลภาษาไทยที่รวบรวมจากหลายภาคส่วน จนพัฒนามาเป็นโมเดลพื้นฐาน ThaiLLM-8B และ ThaiLLM-30B ในรูปแบบ Open-weight ความสำเร็จนี้สะท้อนได้จากตัวเลขผู้ใช้งานผ่าน ThaiLLM Playground ที่พุ่งสูงกว่า 10,000 คน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชัน การสรุปเอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง มีทั้งสายกฎหมาย การแพทย์ และท่องเที่ยวนำไปใช้ต่อยอดในองค์กรของตนเอง ขณะเดียวกัน BDI ยังเดินหน้าพัฒนาทักษะคนควบคู่กับการพัฒนาโมเดล ผ่านโครงการ AI Skill Training รวม 4 ระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมแล้วมากกว่า 700 คน เพื่อสร้างฐานบุคลากรที่สามารถเข้าใจ ใช้งาน และต่อยอดโมเดลภาษาไทยได้จริง ไม่ใช่เพียงใช้เครื่องมือ AI สำเร็จรูปเท่านั้น(Data Privacy) โดยเฉพาะองค์กรที่จัดการกับข้อมูลอ่อนไหว ซึ่งสามารถเลือกใช้งานในรูปแบบ Fine-tune & Self-host เพื่อควบคุมข้อมูลและปรับแต่งโมเดลให้เข้ากับงานเฉพาะทางภายในองค์กรเอง วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องข้อมูลไหลออกนอกประเทศ และขณะที่ภาครัฐ ควรใช้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กลางของประเทศ เนื่องจากเป็นหน่วยงานคลาวด์ภาครัฐอยู่แล้ว หากได้รับการลงทุนด้านการประมวลผล GPU Cloud เพิ่มเติมไว้ที่ NT จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อของแต่ละหน่วยงาน และช่วยให้การเชื่อมต่อบริการภาครัฐ เช่น ระบบแชทบอทบริการประชาชน หรือระบบวิเคราะห์กฎหมาย ทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่ไทยดูแลเอ
Language Thai Thaillm AI Language Model Thai Language Model Thai Language Ecosystem AI-Ready Data Bank Thaillm-8B Thaillm-30B AI Skill Training AI-Powered Services Data Privacy
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทำเนียบขาวอนุมัติงบ $9,000 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายเงินลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของ AI computingทำเนียบขาวอนุมัติงบ $9,000 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายเงินลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของ AI computing ของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขาดแคลน chip ขั้นสูงของ Nvidia ที่ CIA และ NSA ต้องใช้รันระบบ AI รัฐบาลสหรัฐฯ และ Anthropic กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำสัญญาลับที่จะให้ NSA ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Anthropic รวมถึงโมเดลใหม่ล่าสุดชื่อ ‘Mythos’ โดยสัญญาจะมีการห้ามนำ AI ไปใช้กับข้อมูลของชาวอเมริกัน
Read more »
Thai Help Thai Pluss Sign-up Extended to 30 Million Sorts for Thai CitizensThe application window for the Thai Help Thai Pluss program is now extended to the end of May 2569, involving Thai citizens aged 18 years and above, possessing a valid national ID card, not a beneficiary of the State Disability Pension Scheme, and not having been debarred from other government-backed schemes.
Read more »
DeepSeek cuts AI model prices by 75% amid intense competition and Huawei's chip pressureIn response to intense competition and pressure from Huawei's Ascend chip, China-based DeepSeek AI Enterprise has announced a significant price cut for its AI model V4-Pro, reducing the cost by up to 75%. This price reduction can potentially increase its market share and further escalate the competition within the financially competitive AI market.
Read more »
Thai Franchise Expansion Drives for Rapid EU FTA, 0% Tax on Export UrgedThai Prime Minister visits Paris to discuss Thai business initiatives with French CEOs
Read more »
Thailand Privilege ส่งเสริมโครงการคัดกรองสมาชิกล่วงหน้า ภายใต้การทำงานร่วมกับ 5 หน่วยงานความมั่นคงThai-land Privilege, บริษัทที่ให้บริการจัดการผู้เข้าเมืองน้ำท่วมระยะยาว, ก่อตั้งโครงการคัดกรองผู้สมัครอย่างละเอียดเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้าประเทศมาพำนักอยู่ภายในประเทศไทย.
Read more »
Thai Help Thai Plus: New Business Registration for Thai Help Thai Plus ProjectThis news article provides information on how to register for the Thai Help Thai Plus project, including eligibility criteria, registration process, and participating categories.
Read more »