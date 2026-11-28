ThaiCERT เตือนบัญชีออนไลน์ 2 พันล้านรายการรั่วไหล เสี่ยงถูกแฮก
ThaiCERT ออกเตือนข้อมูลบัญชีออนไลน์เกือบ 2 พันล้านรายการรั่วไหล อาจถูกใช้สวมรอยเข้าถึงระบบผ่าน Session Token โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ไทย หรือ ThaiCERT ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยไซเบอร์อย่างเร่งด่วน กรณีพบข้อมูลบัญชีออนไลน์ขนาดมหึมาถึงเกือบ 2,000 ล้านรายการที่ถูกปล่อยไหลสู่สาธารณะ ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูล Session Token ซึ่งสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
รายละเอียดข้อมูลรั่วไหลและกลไกการโจมตี
แหล่งข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวมโดยมัลแวร์ประเภทขโมยข้อมูล โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการติดตามรายงานของ Jeremiah Fowler นักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ผู้ตรวจพบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เปิดให้เข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีมาตรการป้องกันด้วยรหัส-password ใดๆ ภายในฐานข้อมูลนี้มีทั้งชื่อผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญอย่าง Cookie และ Session Token ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้Also readGitBook ระงับ API Token ทั่วประเทศหลังโดน AI Agent โจมตี
ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การนำข้อมูล Session Token ที่รั่วไหลไปใช้เพื่อสวมรอยเข้าสู่ระบบ หรือที่เรียกว่า Session Hijacking ซึ่งผู้ไม่หวังดีสามารถทำได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านใหม่ในบางกรณี หากข้อมูลเหล่านั้นยังมีอายุการใช้งานอยู่ และระบบปลายทางไม่มีมาตรการตรวจสอบเพิ่มเติมที่เพียงพอ การโจมตีรูปแบบนี้จึงอาจ bypass หรือหลีกเลี่ยงการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย หรือ MFA ได้ด้วยซ้ำ
มุมมองผู้เชี่ยวชาญและความรับผิดชอบของผู้ใช้
ผู้สื่อข่าวไอทีและนวัตกรรม เมธา สกาวรัตน์ ซึ่งมีประสบการณ์การทำข่าวครอบคลุมด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการเทคโนโลยีมานานเกือบ 30 ปี ได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์นี้โดยเน้นย้ำถึงความอันตรายของข้อมูล Session Token ที่มักถูกมองข้าม ผู้ใช้จำนวนมากอาจคิดว่าหากเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ ก็ปลอดภัย แต่ในความเป็นจริง การรั่วไหลของ Token สามารถทำให้ผู้โจมตีเข้าถึงบัญชีได้ทันทีโดยที่เจ้าของบัญชีไม่รู้ตัว
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นช่องโหว่ที่สำคัญในระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์สมัยใหม่ เมื่อข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบจำนวนมากถูกจัดเก็บและถ่ายโอนผ่านช่องทางที่ไม่ปลอดภัย มัลแวร์ขโมยข้อมูลจึงมีแนวโน้มที่จะสะสมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในปริมาณมหาศาล ก่อนจะถูกนำไปเปิดขายหรือปล่อยเผยแพร่บนดาร์กเว็บเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์
ผลกระทบระยะยาวและแนวทางป้องกันที่ควรปฏิบัติ
ผลกระทบที่ตามมาอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจอย่างวงกว้าง โดยผู้ใช้งานอาจสูญเสียข้อมูลส่วนตัว ทรัพย์สินทางการเงิน หรือชื่อเสียงจากการถูกสวมรอยโพสต์ข้อความที่เป็นปัญหา ทาง ThaiCERT จึงแนะนำให้ผู้ใช้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านในทุกบัญชีที่มีการใช้รหัสผ่านร่วมกัน หรือหากมีการแจ้งเตือนให้ตรวจสอบกิจกรรมแปลกปลอมในบัญชีทันที
นอกจากการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว ผู้ใช้ควรเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย หรือ MFA ในทุกแพลตฟอร์มที่มีความสำคัญ โดยควรเลือกวิธีการยืนยันที่ซับซ้อนกว่าการรับข้อความ SMS เพียงอย่างเดียว เช่น การใช้แอปพลิเคชัน Authenticator หรือคีย์ความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้โจมตีจะ bypass ระบบยืนยันตัวตนได้สำเร็จ
ท้ายที่สุด การตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์คือเกราะป้องกันแรกที่ดีที่สุด การตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลสำคัญไปเก็บไว้ในที่ที่เข้าถึงง่ายจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้องกันตนเองจากเหตุภัยคุกคามลักษณะนี้ได้ ก่อนที่ข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดจนเกิดมูลค่าเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้
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