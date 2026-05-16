Thai-owned company, TakeToys, creates trends with Care Bears and Monchhichi dolls, and more

Thai-owned company TakeToys, which handles the licensing rights to popular characters such as Care Bears, Monchhichi, Disney, Sesame Street, Peanuts, Esther Bunny, and Teletubbies, is making waves in the toy industry with their innovative and high-quality products. They have expanded beyond just dolls to include fashion accessories, jewelry, and hair accessories inspired by these beloved characters. TakeToys aims to make these cherished characters an integral part of people's daily lives, ensuring they remain relevant and appealing to fans for generations.
ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา พวงกุญแจแฟชั่น กระเป๋าใส่เหรียญ และเครื่องประดับผม (Hair Accessories) ชูแบรนด์ Care Bears (แคร์แบร์) และ Monchhichi (มอนชิชิ) เป็นหัวหอกสร้างปรากฏการณ์ความนิยมทั่วประเทศอักษร จันทรโรจน์วานิช ผู้บริหาร บริษัท เทค ทอยส์ จำกัด กล่าวว่า เป้าหมายของเทค ทอยส์ คือการทำให้คาแรคเตอร์ที่ทุกคนรัก กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เราเลยไม่ได้ทำแค่ตุ๊กตา แต่ขยายไปสู่สินค้าไลฟ์สไตล์อย่างพวงกุญแจห้อยกระเป๋า กระเป๋าใส่เหรียญ กิ๊บติดผม และไอเทมต่างๆ ที่ทั้งน่ารัก ใช้งานได้จริง และหยิบมาใช้ได้ในทุกวัน เราเชื่อว่าไอเทมเล็กๆ ที่ตั้งใจออกแบบมาอย่างดี สามารถสร้างความรู้สึกดีๆ และเติมพลังบวกให้คนได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำคัญคือการที่ เทค ทอยส์ เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้โดยทีมดีไซน์เนอร์ไทยได้ดึงเอาเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์ระดับโลกมาตีความใหม่ให้เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย ตรงใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และมีมาตรฐานการผลิตที่ประณีตระดับสากล ซึ่งนับเป็นการโชว์ศักยภาพของแบรนด์ไทยในการสร้างสรรค์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสัปดาห์และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศปัจจุบัน TakeToys ดูแลลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ดังหลายแบรนด์ ทั้ง Care Bears , Monchhichi , Disney , Sesame Street , Peanuts , Esther Bunny และ Teletubbies ซึ่งล้วนเป็นคาแรคเตอร์ที่มีฐานแฟนเหนียวแน่นทั่วโลก และกำลังถูกต่อยอดให้กลายเป็นมากกว่า ‘ของสะสม’ แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมป๊อปในชีวิตประจำวันของผู้คนยุคนี้ด้วยเช่นกั.
ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา พวงกุญแจแฟชั่น กระเป๋าใส่เหรียญ และเครื่องประดับผม (Hair Accessories) ชูแบรนด์ Care Bears (แคร์แบร์) และ Monchhichi (มอนชิชิ) เป็นหัวหอกสร้างปรากฏการณ์ความนิยมทั่วประเทศอักษร จันทรโรจน์วานิช ผู้บริหาร บริษัท เทค ทอยส์ จำกัด กล่าวว่า เป้าหมายของเทค ทอยส์ คือการทำให้คาแรคเตอร์ที่ทุกคนรัก กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เราเลยไม่ได้ทำแค่ตุ๊กตา แต่ขยายไปสู่สินค้าไลฟ์สไตล์อย่างพวงกุญแจห้อยกระเป๋า กระเป๋าใส่เหรียญ กิ๊บติดผม และไอเทมต่างๆ ที่ทั้งน่ารัก ใช้งานได้จริง และหยิบมาใช้ได้ในทุกวัน เราเชื่อว่าไอเทมเล็กๆ ที่ตั้งใจออกแบบมาอย่างดี สามารถสร้างความรู้สึกดีๆ และเติมพลังบวกให้คนได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำคัญคือการที่ เทค ทอยส์ เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้โดยทีมดีไซน์เนอร์ไทยได้ดึงเอาเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์ระดับโลกมาตีความใหม่ให้เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย ตรงใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และมีมาตรฐานการผลิตที่ประณีตระดับสากล ซึ่งนับเป็นการโชว์ศักยภาพของแบรนด์ไทยในการสร้างสรรค์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสัปดาห์และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศปัจจุบัน TakeToys ดูแลลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ดังหลายแบรนด์ ทั้ง Care Bears, Monchhichi, Disney, Sesame Street, Peanuts, Esther Bunny และ Teletubbies ซึ่งล้วนเป็นคาแรคเตอร์ที่มีฐานแฟนเหนียวแน่นทั่วโลก และกำลังถูกต่อยอดให้กลายเป็นมากกว่า ‘ของสะสม’ แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมป๊อปในชีวิตประจำวันของผู้คนยุคนี้ด้วยเช่นกั
Care Bears Monchhichi Taketoys Toy Industry Innovative Products Thai-Owned Company Esther Bunny Teletubbies Disney Sesame Street Peanuts Liechtenstein Germany
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Thai Horror Film Selected for The Thai Cinema Global Showcase 2026 at Cannes Film FestivalThai horror film 'Phii In' directed by Kridit Sunkun and starring Um Udom is selected to participate in The Thai Cinema Global Showcase 2026 at the Cannes Film Festival. The film tells the story of a hospital with strange occurrences involving patients and staff, leading to fear and questions about the unseen. Starring Um Udom as a nurse who returns to her hometown in the countryside to care for her mother, who is recovering from a surgery. She encounters a mysterious boy who claims to have been possessed by a ghost, and her mother also starts showing similar symptoms. As the fear and mystery grow, she must confront the unexplainable and protect those she loves.
Read more »
สำรวจโลกแห่งความรู้และศิลปวัฒนธรรมผ่านคอนเทนต์สร้างสรรค์ของ Thai PBSรวบรวมไฮไลต์รายการเด็ดจาก Thai PBS ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ควอนตัม สิ่งแวดล้อมทางทะเล ประวัติศาสตร์ไทย และการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไต
Read more »
Thai: '[นายกรัฐมนตรี] กล่าวหาฆาตคนต่างด้าวและผู้ใดเป็นคนรู้สึก' นโยบายยาวจากกรณีคดีบุกเบิก พลเมืองThai: ในการแถลงเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (26/6/62) นายกรัฐมนตรีได้กล่าวหาการฆาตคนต่างด้าวในกรณีคดีบุกเบิก พลเมือง และกล่าวหาผู้ใดเป็นคนรู้สึกถึงความผิดเกี่ยวกับวิพากษ์วิจารณ์ทางเพศตนเองว่า คงเป็นคนไม่ดี ขอให้พูดคุยหรือพูดออกมา พึ่งตัดสินคดีแล้ว 17.00 น.
Read more »
Thai official announces crackdown on 'fake registration' case involving Chinese suspectThai official announces crackdown on 'fake registration' case involving Chinese suspect
Read more »
The Scammer: The Only Rule of This Game - Trust No One | Thai PBS | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสAn in-depth investigation into the evolution of modern-day scams, from basic fraud schemes to sophisticated transnational criminal networks. In an era where truth can be manipulated with ease, Thai PBS reveals why there may be only one rule to survive from online frauds: “Trust No One.” 👉 https://www.thaipbs.or.
Read more »
Thai News SummaryThai news summary with title, category, and keywords.
Read more »