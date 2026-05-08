Thai Weather Forecast: Heat Wave with Occasional Thunderstorms and Strong Winds, Followed by Rainfall and Thunderstorm

The weather forecast for Thailand predicts a heat wave with occasional thunderstorms and strong winds, especially in the northeastern and eastern regions. The temperature ranges from 25 - 36°C with low humidity levels. The weather pattern will continue on 8-9th May, and heavy rainfall and thunderstorm are expected, accompanied by strong winds and high waves. For the period from 8th - 11th May, the weather is expected to be sunny and hot with light rainfall, followed by a prolonged dry period with occasional thunderstorm and heavy rainfall with strong winds.
มีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม.
/ชม. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตะวันตกของภาคลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม. /ชม. วันที่ 8 - 9 พ.
ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรลมใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรวันที่ 8 - 11 พ. ค. 69ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม.
/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรวันที่ 8 - 11 พ.
ค. 69 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม.
/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรวันที่ 8 - 9 พ. ค. 69 มีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม. /ชม.
ลมใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซีย
