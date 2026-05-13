Thai Stock Insider Trading Disclosure Form 59 Information (2022)

In this news text, we provide an analysis of insider trading reports filed by Thai corporations with the Securities and Exchange Commission. These reports reveal changes in the holdings and trading activities of company executives, including the types of securities, amount of shares, price, and acquisition/disposition methods. The report also includes a disclaimer about potential duplications in reporting due to multiple roles held by company insiders.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์* ประเภท วันที่ได้มา/ จำนวน ราคา วิธีการได้มา/ หลักทรัพย์ จำหน่าย จำหน่าย TAKUNI นาย ภัทร์กร วงศ์สวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/05/2569 300,000 0.39 ซื้อ STGT นาย อาศรม อักษรนำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/05/2569 50,000 11.00 ขาย EP นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/05/2569 10,400 1.01 ซื้อ MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/05/2569 130,000 2.80 ซื้อ Revoked by Reporter MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/05/2569 130,000 2.80 ซื้อ HFT นาย จื้อ-เจ๋อ เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/05/2569 38,100 4.08 ซื้อ HFT นาย จื้อ-เจ๋อ เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/05/2569 36,900 4.18 ซื้อ HFT นาย จื้อ-เจ๋อ เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/05/2569 50 4.20 ซื้อ *กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.
AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
