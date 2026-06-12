Thai PM Discusses Global Order Transformation, Cooperation with Japan

Thai Prime Minister discusses the new world order, the role of regional powers, and the need for global rules that involve all major players. He also emphasizes the importance of reforming international institutions and fostering cooperation within the region.
ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาในเวที GRIPS Forum ภายใต้หัวข้อ "Navigating Thailand in the Era of Transformation of Regional Order" ซึ่งมีนักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาจากหลายประเทศ มาร่วมฟังเป็นจำนวนมากรองนายกฯ กล่าวถึงระเบียบโลกใหม่ว่ามีลักษณะเป็นโลกหลายขั้วอำนาจ ไม่ได้ผูกขาดโดยสหรัฐฯ หรือชาติตะวันตกเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป ปัจจุบันหลายประเทศมีบทบาทมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย และประเทศขั้วใต้ ในขณะที่โลกาภิวัตน์กำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากแนวคิดกีดกันทางการค้าที่บางประเทศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองรองนายกฯ ชี้ว่า สงครามในอิหร่านเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่แรก ในขณะที่ความขัดแย้งในหลายพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่า กฎกติกาต่างๆ มีความล้าสมัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศอย่างจริงจังอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า โลกยังจำเป็นต้องมีกฎระเบียบ แต่ควรเป็นระเบียบที่ประเทศขั้วอำนาจต่างๆ มีส่วนร่วมกำหนด ซึ่งจะสะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน นอกจากนี้เขายังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในภูมิภาค โดยยกตัวอย่างอาเซียนที่แม้ประเทศสมาชิกบางประเทศจะมีความขัดแย้งกัน แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือภายในกลุ่ม เพราะอาเซียนมีบทบาทช่วยสร้างสันติภาพทั้งในและนอกภูมิภาคในด้านความร่วมมือทางการค้าในกรอบพหุภาคีนั้น รองนายกฯ กล่าวย้ำอีกครั้งว่า ตนสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงแบบครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP เพราะเชื่อว่าไทยจะได้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพนี้ เช่นเดียวกับจีนที่มีความสนใจเช่นกัน ในขณะที่สื่อมวลชนญี่ปุ่นก็สนใจว่าไทยต้องการเข้าร่วมหรือไม่ โดยมีการตั้งคำถามรองนายกฯ เกี่ยวกับประเด็นนี้ในหลายกิจกรรมที่รองนายกฯ เข้าร่วมในห้วงการประชุม Nikkei Forum ครั้งนี้ด้านความร่วมมือกับญี่ปุ่นนั้น รองนายกฯ กล่าวในเวที GRIPS Forum ว่า อยากเห็นญี่ปุ่นแสดงบทบาทที่ใหญ่ขึ้นในภูมิภาคเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นอกจากสถาบัน GRIPS แล้ว ในห้วงการประชุม Nikkei Forum ปีนี้ รองนายกฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศ ยังได้ร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนญี่ปุ่นที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติญี่ปุ่น (Japan National Press Club: JNPC) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน และได้ขึ้นกล่าวเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการต่างประเทศของไทย รวมถึงตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจ เช่น โอกาสการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆ ตลอดจนประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และสถานการณ์ในเมียนมาในเวทีดังกล่าว รองนายกฯ ได้เน้นย้ำว่า ไทยมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศ เพื่อรับมือกับบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจญี่ปุ่น โดยเขายังกล่าวถึงอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ไทยและญี่ปุ่นมีโอกาสเพิ่มความร่วมมือ เช่น อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในขณะที่นโยบายด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ( Energy Security ) และการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด ( Energy Transition ) เป็นนโยบายที่ญี่ปุ่นและไทยล้วนให้ความสำคัญนอกจากนี้รองนายกฯ ยังกล่าวถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งในปีหน้าจะมีวาระฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 140 ปี โดยย้ำว่า หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการรักษาระเบียบโลกที่ยึดหลักกติกาสากลและส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Updated Free and Open Indo-Pacific (FOIP) ของญี่ปุ่.
ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาในเวที GRIPS Forum ภายใต้หัวข้อ "Navigating Thailand in the Era of Transformation of Regional Order" ซึ่งมีนักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาจากหลายประเทศ มาร่วมฟังเป็นจำนวนมากรองนายกฯ กล่าวถึงระเบียบโลกใหม่ว่ามีลักษณะเป็นโลกหลายขั้วอำนาจ ไม่ได้ผูกขาดโดยสหรัฐฯ หรือชาติตะวันตกเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป ปัจจุบันหลายประเทศมีบทบาทมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย และประเทศขั้วใต้ ในขณะที่โลกาภิวัตน์กำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากแนวคิดกีดกันทางการค้าที่บางประเทศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองรองนายกฯ ชี้ว่า สงครามในอิหร่านเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่แรก ในขณะที่ความขัดแย้งในหลายพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่า กฎกติกาต่างๆ มีความล้าสมัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศอย่างจริงจังอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า โลกยังจำเป็นต้องมีกฎระเบียบ แต่ควรเป็นระเบียบที่ประเทศขั้วอำนาจต่างๆ มีส่วนร่วมกำหนด ซึ่งจะสะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน นอกจากนี้เขายังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในภูมิภาค โดยยกตัวอย่างอาเซียนที่แม้ประเทศสมาชิกบางประเทศจะมีความขัดแย้งกัน แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือภายในกลุ่ม เพราะอาเซียนมีบทบาทช่วยสร้างสันติภาพทั้งในและนอกภูมิภาคในด้านความร่วมมือทางการค้าในกรอบพหุภาคีนั้น รองนายกฯ กล่าวย้ำอีกครั้งว่า ตนสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงแบบครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP เพราะเชื่อว่าไทยจะได้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพนี้ เช่นเดียวกับจีนที่มีความสนใจเช่นกัน ในขณะที่สื่อมวลชนญี่ปุ่นก็สนใจว่าไทยต้องการเข้าร่วมหรือไม่ โดยมีการตั้งคำถามรองนายกฯ เกี่ยวกับประเด็นนี้ในหลายกิจกรรมที่รองนายกฯ เข้าร่วมในห้วงการประชุม Nikkei Forum ครั้งนี้ด้านความร่วมมือกับญี่ปุ่นนั้น รองนายกฯ กล่าวในเวที GRIPS Forum ว่า อยากเห็นญี่ปุ่นแสดงบทบาทที่ใหญ่ขึ้นในภูมิภาคเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นอกจากสถาบัน GRIPS แล้ว ในห้วงการประชุม Nikkei Forum ปีนี้ รองนายกฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศ ยังได้ร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนญี่ปุ่นที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติญี่ปุ่น (Japan National Press Club: JNPC) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน และได้ขึ้นกล่าวเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการต่างประเทศของไทย รวมถึงตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจ เช่น โอกาสการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆ ตลอดจนประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และสถานการณ์ในเมียนมาในเวทีดังกล่าว รองนายกฯ ได้เน้นย้ำว่า ไทยมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศ เพื่อรับมือกับบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจญี่ปุ่น โดยเขายังกล่าวถึงอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ไทยและญี่ปุ่นมีโอกาสเพิ่มความร่วมมือ เช่น อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในขณะที่นโยบายด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) และการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด (Energy Transition) เป็นนโยบายที่ญี่ปุ่นและไทยล้วนให้ความสำคัญนอกจากนี้รองนายกฯ ยังกล่าวถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งในปีหน้าจะมีวาระฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 140 ปี โดยย้ำว่า หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการรักษาระเบียบโลกที่ยึดหลักกติกาสากลและส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Updated Free and Open Indo-Pacific (FOIP) ของญี่ปุ่
Global Order Transformation Regional Powers International Institutions Cooperation Asia-Pacific Japan-Thailand Relations Energy Security Energy Transition Updated Free And Open Indo-Pacific (FOIP)
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