Thai PBS Verify: Crm. Did Not Approve Extra Days Off in June and July

Thai PBS Verify has verified a post claiming that the cabinet approved an additional two days off in June and July 2019. However, the post is fake and the cabinet did not approve any additional days off. The center for information on cabinet decisions confirmed that the information is false and no additional days off have been discussed or announced.
Thai PBS Verify ตรวจสอบพบโพสต์อ้างว่า ครม. ไฟเขียวเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ 2 วัน ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2569 เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง แต่เมื่อตรวจสอบสรุปการประชุม ครม.
ล่าสุด ไม่พบวาระเกี่ยวกับการเพิ่มวันหยุดแต่อย่างใด ขณะที่ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ยืนยันตรงกันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม และยังไม่มีการหารือหรือประกาศวันหยุดเพิ่มเติม ขอประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทางการก่อนแชร์ต่อในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ปี 2569 เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พ. ค.69ครม.
ประกาศให้มีวันหยุดเพิ่มจริงหรือไม่ ? จากรายละเอียดที่โพสต์กล่าวอ้าง ระบุว่า เดิมเดือนมิถุนายนมีวันหยุดอยู่แล้ว ได้แก่ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งโพสต์อ้างว่า ครม.
มีมติเพิ่มวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ รวมถึงเพิ่มวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม เป็นวันหยุดเพิ่มเติมอีกวัน ซึ่งไม่พบวาระเกี่ยวกับการเพิ่มวันหยุดราชการแต่อย่างใ
