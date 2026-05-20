Thai Post and Thai Online Partner for 2026 FIFA World Cup Ticker Taker Campaign

Thai Post and Thai Online have partnered to launch a 15th edition of the 'Cheer for It! Win Big' campaign, which allows fans to participate in the FIFA World Cup 2026 countdown and win exciting prizes. The campaign will run from June 1 to July 19, 2021, and participants can buy tickets through both the mail and online.
มหกรรมฟุตบอลโลก 2026 เริ่มกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2569 โดยไทยรัฐกรุ๊ป ไปรษณีย์ไทย พร้อมพันธมิตร ร่วมสานต่อกิจกรรมทายทีมแชมป์ ผ่านแคมเปญ"เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา" ให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลโลกอย่างเต็มที่เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยได้จัดกิจกรรมทายทีมแชมป์ฟุตบอลโลกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 15 ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ด้วยบริทบทสังคมยุคดิจิทัล ส่งผลให้ปีนี้ประชาชนสามารถร่วมสนุกได้ทั้งผ่านไปรษณียบัตร และผ่านโปสการ์ดออนไลน์ที่จำหน่ายทางแอปพลิเคชัน Prompt Post และเป๋าตัง ในราคาใบละ 3 บาท เท่ากันทั้ง 2 ช่องทาง พร้อมลุ้นรางวัลรวมมูลค่า 12 ล้านบาท ซึ่งไปรษณีย์ไทยคาดว่า กิจกรรมดังกล่าวจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนเช่นเคยวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ไทยรัฐออนไลน์ และไทยรัฐทีวี กล่าวว่า ในฐานะสื่อที่ร่วมประชาสัมพันธ์แคมเปญ"เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา" ผ่านช่องทางหลักของกรุ๊ป ได้แก่ ไทยรัฐทีวี, ไทยรัฐออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีนี้ ไทยรัฐและไปรษณียไทยมีความตั้งใจทำแคมเปญนี้ ให้เป็นมากกว่ากิจกรรมร่วมสนุกทั่วไป แต่จะเป็นปรากฎการณ์แห่งการมีส่วนร่วมของแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศ ผ่านการสื่อสารแบบครบทุกแพลตฟอร์ม ทั้งโทรทัศน์ ออนไลน์ โซเซียลมีเดีย และกิจกรรมภาคสนาม เพื่อให้คนไทยร่วมอินไปกับบรรยากาศการแข่งขันอย่างเต็มที่ "ความพิเศษในปีนี้คือ การจับรางวัลในรอบ 16 ทีมสุดท้าย เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกตั้งแต่ช่วงต้นของการแข่งขัน และมาร่วมทายทีมแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะจับรางวัลหลัง 30 วันของการแข่งขันรอบชิงแชมป์" วัชร กล่าวแคมเปญ"เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา" จะเริ่มให้ประชาชนร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน Prompt Post และแอปฯ เป๋าตัง รวมถึงไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ปิดรับไปรษณียบัตรภายในเวลา 18.00 น.
วันที่ 19 กรกฎาคม ส่วนโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น Prompt Post และแอปฯ เป๋าตัง สามารถซื้อได้ถึงเวลา 23.59 น. วันที่ 19 กรกฎาค
