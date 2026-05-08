Thai News: Moody's Upgrades Thailand's Credit Rating to Stable

Thai Finance Minister Nitiwat Nitchanachart, also known as "Ekhatip" or "Niti", has revealed the behind-the-scenes story of how Moody's, a leading global credit rating agency, upgraded Thailand's credit rating from negative to stable. The success of this upgrade is attributed to the government's efforts to clarify information with Moody's representatives during the IMF-World Bank conference in the US in April 2019. The key points discussed with Moody's include the government's focus on pushing for investment, both foreign and domestic, and the growth of public and private investments in Thailand. Additionally, the government emphasized its commitment to fiscal discipline and the implementation of a mid-term fiscal plan, which has helped build confidence in the country's creditworthiness.
“เอกนิติ” เปิดเบื้องหลังดึงความเชื่อมั่นไทย มูดี้ส์ ปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยสู่ระดับ Stable แจงแผนมุ่งสร้างการเติบโต เร่งเครื่องการลงทุน ย้ำจุดยืนวินัยการคลังนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.
คลัง เปิดเผยถึงเบื้องหลังที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง “มูดี้ส์” (Moody’s) ปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยจาก “เชิงลบ” เป็น “มีเสถียรภาพ” (Stable) และยกให้ไทยเป็น 1 ใน 5 ตลาดเกิดใหม่ที่รับมือวิกฤตโลกได้ดีที่สุดว่า ความสำเร็จนี้เป็นผลต่อเนื่องจากที่ได้เข้าพบและชี้แจงข้อมูลกับตัวแทนของมูดี้ส์โดยตรง ในช่วงการประชุม IMF-World Bank ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อกลางเดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นสำคัญในการชี้แจงถึงการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยโดยได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลจะเน้นนโยบายการผลักดันการลงทุนทั้งจากต่างชาติ (FDI) รวมทั้งการลงทุนภายในที่เห็นได้จากการลงทุนภาครัฐ และเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยไม่ได้พึ่งพาแค่นโยบายแจกเงินระยะสั้น ส่วนประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะ ของไทยที่เพิ่มขึ้น มูดี้ส์ไม่ได้กังวลเรื่องที่รัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 4 แสนล้านบาท แต่กังวลเรื่องทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งได้ชี้แจงว่าในช่วงปลายปีก่อนที่รัฐบาลสามารถผลักดัน GDP ในช่วงปลายปี 2568 ให้ฟื้นตัวจาก 0.3% มาเป็น 2.5% ได้สำเร็จมาแล้ว เศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง นายเอกนิติ ยังกล่าวด้วยว่า ในส่วนของการรักษาวินัยการคลังได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลัง โดยมีการทำแผนการคลังระยะปานกลางที่ชัดเจน และเริ่มใช้หนี้คืนหน่วยงานรัฐอย่าง ธ.
ก. ส.
แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้เพราะได้ดำเนินการจริง “ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังได้ประเมินความเสี่ยงและรายงานนายกฯ (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ให้เตรียมใจรับมือหากถูกลดอันดับเครดิต แต่ท้ายที่สุด ด้วยข้อมูลและแผนงานที่ชัดเจน ทำให้มูดี้ส์ยังคงเชื่อมั่นและปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นจากปีก่อนได้ในที่สุด
Thai Economy Moody's Credit Rating Investment FDI Fiscal Discipline
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
FSB เตือนตลาด Private Credit มูลค่าเกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์ อาจเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินโลกFSB ออกโรงเตือนตลาด Private Credit มูลค่าเกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์ อาจเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินโลก หลังธุรกิจปล่อยกู้นอกตลาดเชื่อมโยงกับธนาคารและกองทุนมากขึ้น FSB เรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบธุรกิจ Private Credit อย่างเข้มงวดมากขึ้น
Read more »
ทริสเรทติ้ง เตือน ’ปศุสัตว์ไทย’ ระวังต้นทุนอาหาร พุ่งฉุดกำไรปี 70TRIS ส่องปศุสัตว์ไทยปี 69 “Stable” ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง จับตา “กลุ่มไก่” ส่งออกโต-อุปทาน “หมู” ตึงตัว หนุนราคาขยับ แต่เตือนระวังต้นทุนอาหารสัตว์พุ่ง ฉุดมาร์จิ้นปี 70
Read more »
เริ่ม Thailand Story ? มูดี้ส์คงเครดิตไทย - ลุ้น MSCI ดันเงินไหลเข้าตลาดหุ้นตลาดหุ้นไทยเริ่มมี Thailand Story ชัด! หลัง Moody’s ปรับ Outlook ไทยสู่ 'เสถียรภาพ' พร้อมจับตา MSCI Rebalance ปลาย พ.ค.นี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญดึงเงินต่างชาติไหลกลับ ตลท.
Read more »
Thai News: Morning of Wednesday, 6 MayThis Thai news headline translates to 'Morning of Wednesday, 6 May' and provides a brief update on the current day.
Read more »
Market in Southeast Asia Boosts as Thailand's Rice Export Market Faces ChallengesThe news highlights the impact of the market in Southeast Asia on Thailand's rice export market, with Malaysia potentially increasing its rice import volume from Thailand due to concerns about the impact of El Niño on global food production and prices. Additionally, the Philippines is expected to increase its rice import volume to a record high, further supporting the Thai rice export market.
Read more »
'เอกนิติ' เปิดเบื้องหลัง 'มูดี้ส์' ปรับเครดิตไทย ไม่กังวลกู้ 4 แสนล้าน'เอกนิติ' เปิดเบื้องหลังดึงความเชื่อมั่นไทย 'มูดี้ส์' ปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยสู่ระดับ Stable แจงแผนมุ่งสร้างการเติบโต เร่งเครื่องการลงทุน ย้ำจุดยืนวินัยการคลัง
Read more »