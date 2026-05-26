Thai News on Gold Prices

This news text provides information on the current gold prices in Thailand, including the daily changes and factors affecting them.
ราคา "ทองคำ"เช้านี้ ลบ 250บาท ทองโลกขึ้น +$59.14 ขานรับดอลลาร์ บอนด์ยีลด์ย่อตัว ขณะสันติภาพสหรัฐฯ – อิหร่านยังคงคลุมเครือ "ทองแท่ง" ในประเทศขายออก 70,000 บาท "รูปพรรณ"ขายออกบาทละ 70,800 บาท วันนี้ (26 พ.
ค. 2569 ) เว็บไซต์ "ฮั่วเซ่งเฮง" ภาพการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ทองโลกมีการปรับตัวขึ้น จากการเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี มีการปรับตัวลง ในขณะที่นายเอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า อิหร่าน – สหรัฐฯ ได้ข้อสรุปในประเด็นสำคัญส่วนใหญ่ที่อยู่ระหว่างการหารือแล้ว ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวได้ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent , WTI ปรับตัวลง และอาจทำให้เงินเฟ้อ / ดอกเบี้ยเฟดมีแนวโน้มปรับตัวลงในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนทองคำระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การลงนามในข้อตกลงดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยนายบาเกอีระบุว่า อิหร่าน – สหรัฐฯ ยังไม่มีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นโครงการนิวเคลียร์และช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะที่ FedWatch ของ CME Group ได้คาดการณ์เพิ่มขึ้นเป็น 99.9% จาก 96.0% ว่าเฟดอาจคงดอกเบี้ย 3.50% – 3.75% ในการประชุม FOMC ครั้งถัดไป จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ราคาทองคำมีความเสี่ยงถูกกดดันในปัจจุบัน ทางด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำเท่าเดิม ประเด็นที่ต้องติดตามคืนนี้เวลา 21.00 น.
สหรัฐฯ เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย CB เดือน พ. ค.
วิเคราะห์ราคาทองช่วงเช้า ราคาทองโลกปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,580 ดอลลาร์ และมีการย่อตัวลงในภายหลัง จึงประเมินว่า ทองโลกอาจปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 4,535 ดอลลาร์ และอาจมีการฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,520 ดอลลาร์ อาจมีการปรับฐานลงต่อเนื่อง สำหรับนักลงทุนที่มีสถานะซื้อ แนะนำทยอยแบ่งขายทำกำไร เมื่อราคาปรับตัวขึ้นบริเวณแนวต้านที่ 70,300 บาท และทยอยซื้อสะสมใหม่ หากราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 69,500 บาท แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ 69,300 บาท ลงไป แนะนำขายตัดขาดทุน ราคาทองคำวันนี้ ลบต่อ เช้านี้ ลบ 250 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 70,000 บาท และราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,800 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 70,800 บาท และราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,401.92 บาท ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,593 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ อัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับ 32.58 บาทต่อดอลลาร์ ราคาทองรูปพรรณรวมค่ากำเหน็จ 800 บาท มีราคาดังนี้ ทองครึ่งสลึง ราคาขาย 9,550 บาท ทอง 1 สลึง ราคาขาย 18,300 บาท ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคาขาย 35,800 บาท และทอง 1 บาท ราคาขาย 70,800 บาท ทองคำหนัก 2 บาท ขายออก 141,600 บาท ทองคำหนัก 5 บาท ขาย 354 ,000 บาท ภาพรวมราคาทองปี 2569 บวก 5,050 บาท เดือนม.
ค. ทองคำบวก 12,700 บาท เดือนก. พ. บวก 3,400 บาท เดือน มี.
ค. ลบ 6,400 บาท เดือน เม. ย. บวก 250 บาท เดือนเม. ย. ลบ 250 บาทเดือน พ. ค. ลบ 1,400 บา
