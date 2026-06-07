Thai Love Thai Party's Victory and the Rise of Independent Organs

The Thai Love Thai Party, formed through the merger of several political parties, gained a decisive majority in the election, leading to the rise of independent organizations such as the Election Commission, the Anti-Corruption Commission, and the Constitutional Court. However, the Senate, which had the power to appoint members of these independent bodies, was criticized for interfering and using its financial power. Ultimately, these independent bodies were compromised and interfered with by the government, which was supported by the military junta, leading to the 2019 coup and the subsequent dissolution of the Constitution, which was considered the most democratic and fair.
พรรคไทยรักไทยที่เกิดจากการควบรวมพรรคการเมือง ได้เสียงข้างมากเด็ดขาด จนการตรวจสอบถ่วงดุลเกิดปัญหา คนรักทักษิณ จะบอกว่าเป็นเพราะประชาชนเลือกให้เป็นอย่างนั้นในขณะที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้กำเนิด"องค์กรอิสระ" เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.
), คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป. ป. ช.
) และศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมือง แต่ วุฒิสภาซึ่งมีอำนาจเลือกคณะกรรมการในองค์กรอิสระในขณะนั้น ถูกเรียกว่าสภาผัวเมีย มีการแทรกแซงโดยใช้อำนาจเงิน สุดท้ายองค์กรที่ทำหน้าที่ให้กำเนิดกรรมการในองค์กรอิสระ ถูกครอบงำ แทรกแซง โดยรัฐบาลที่สนับสนุนโดยเผด็จการรัฐสภานั่นคือผลของการเขียนรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารมากเกินไป ซึ่งมาจากความคิดพื้นฐานที่ว่า การที่ประเทศไทยเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ไม่มีความต่อเนื่องด้านนโยบาย มีการผูกขาดผลประโยชน์ และนำไปสู่ทางตันทางการเมือง ลงเอยด้วยการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญที่เชื่อกันว่าดีที่สุด มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด กลับถูกฉีกทิ้งด้วยข้ออ้าง เผด็จการคอร์รัปชัน ความแตกแยกในสังคม นั่นคือรัฐธรรมนูญที่มาจากพื้นฐานการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้
Thai Love Thai Party Election Independent Organizations Anti-Corruption Commission Constitutional Court Senate Military Junta Coup Constitution
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