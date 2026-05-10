Thai Government Tackles Rock-Climbing, Nomini Biz Issues in Phuket

The Thai government is addressing significant issues affecting the tourism sector in Phuket. This includes eliminating unauthorized build-ups on beachfronts and forest conservation areas. According to data from April 2019 to April 2020, there have been more than 3,200 cases related to illegal immigration and multiple violations of traffic laws. These are crucial issues that need attention and enforcement.
สรุปภารกิจคืนพื้นที่ภูเก็ต ตรวจสอบปมบุกรุกหาดบางเทา พบเสียหาย 18 ล้าน กางสถิติกวาดล้างนอมินีและคดีต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เพื่อตรวจสอบปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนบริเวณหาดบางเทาและหาดฟรีดอม โดยพบการลักลอบก่อสร้างอาคารถาวรทับพื้นที่เดิมที่เคยถูกรื้อถอนไปแล้วตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้รวมตัวเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังปัจจุบันมีการดำเนินคดีผู้บุกรุกหาดบางเทาแล้ว 3 คดี โดยผู้ต้องหาได้ลักลอบสร้างห้องพัก ร้านอาหาร และร้านนวดบนพื้นที่กว่า 3 ไร่ สร้างความเสียหายราว 18 ล้านบาท ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้บังคับใช้กฎหมายตาม พ.
ร. บ. ควบคุมอาคาร พ.
ศ. 2522 เพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับโครงสร้างที่ผิดกฎหมายทั้งหมดอีกหนึ่งปัญหาท้าทายในพื้นที่คือ ธุรกิจนอมินี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีแล้ว 15 คดี ครอบคลุมธุรกิจรถเช่า ร้านอาหาร และอสังหาริมทรัพย์ มีชาวต่างชาติถูกจับกุม 33 ท่าน ในข้อหาประกอบอาชีพสงวน และอีกปัญหาที่แข็งแกร่งคือ การฝ่าฝืนกฎจราจรโดยไม่มีใบขับขี่สูงถึง 20,901 ราย ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความปลอดภัยและเรียกความเชื่อมั่นในพื้นที่ท่องเที่ยวกลับคืนม
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