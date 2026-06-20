Thai Gold Prices Rise by 150 Baht, Check Latest Gold Prices Today

The Thai gold prices have increased by 150 baht, as reported by the Thai Gold Association. The current prices are as follows: Gold bars (15.244 grams) buy 64,700 baht, sell 64,900 baht. Gold bars (15.16 grams) buy 63,399.12 baht, sell 65,700 baht. Gold bars (50 satang) buy 31,699.56 baht, sell. Gold bars (2 satang) buy 15,849.78 baht, sell. Gold bars (1/2 satang) buy 7,924.89 baht, sell. Gold bars (1 satang) buy 7,924.89 baht, sell.
เปิดตลาด'ราคาทองคำล่าสุดวันนี้' เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 ราคาปรับเพิ่ม 150 บาท ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 9.00 น.
ราคาทองคำแท่งวันนี้ ขายออกบาทละ 64,900 บาท ราคาทองรูปพรรณวันนี้ ขายออกบาทละ 65,700 บาทวันที่ 20 มิถุนายน 2569 สมาคมค้าทองคำ รายงานว่า ราคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 9.00 น.
พบว่า ราคาปรับเพิ่ม 150 บาท ส่งผลให้'ราคาทองคำแท่ง' รับซื้อบาทละ 64,700 บาท ขายออกบาทละ 64,900 บาท ส่วน'ราคาทองรูปพรรณ' รับซื้อบาทละ 63,399.12 บาท ขายออกบาทละ 65,700 บาท เช็กราคาทองคำวันนี้ ดังนี้อ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่ง 1 บาท น้ำหนัก 15.244 กรัม และทองรูปพรรณ 1 บาท น้ำหนัก 15.16 กรัมราคาทองรูปพรรณ 1 บาท รับซื้อบาทละ 63,399.12 บาทหรือ ทองคำ 50 สตางค์ รับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่ง 2 สลึง น้ำหนัก 7.622 กรัม และ ทองรูปพรรณ 2 สลึง น้ำหนัก 7.58 กรัมราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อ 31,699.56 บาทรับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่ง 1 สลึง น้ำหนัก 3.811 กรัม และทองรูปพรรณ น้ำหนัก 3.79 กรัมราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อ 15,849.78 บาทรับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่งครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.905 กรัม และทองรูปพรรณครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.89 กรั
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