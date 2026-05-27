The Meteorological Department has issued a Level 2 warning for heavy rains and strong winds in Thailand, affecting 14 provinces. The Andaman Sea is expected to have high tides and strong currents, with waves reaching up to 3 meters. The warning is in effect from May 28 to June 1, 2019.
ด่วนที่สุด! อุตุฯ ออกประกาศ ฉ.2 เตือนไทยเจอฝนถล่มหนักถึงหนักมาก สั่งจับตา 14 จังหวัดเสี่ยงท่วมฉับพลัน ทะเลอันดามันคลื่นคลั่งซัดสูง 3 เมตร ด่วนที่สุด!
อุตุฯ ออกประกาศ ฉ.2 เตือนไทยเจอฝนถล่มหนักถึงหนักมาก สั่งจับตา 14 จังหวัดเสี่ยงท่วมฉับพลัน ทะเลอันดามันคลื่นคลั่งซัดสูงกว่า 3 เมตร! วันที่ 27 พ.
ค.2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่ 2 (80/2569) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569) ช่วงวันที่ 28 พ. ค. – 1 มิ.
ย. 69 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ในบริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของภาคเหนือ และภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโม
Thai Flood Alert Heavy Rains Strong Winds 14 Provinces Andaman Sea High Tides Strong Currents Waves Meteorological Department Level 2 Warning May 28 To June 1 2019
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Thai PBS VERIFY YOUTH CAMP 2026 | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสThai PBS Verify ร่วมกับ สพฐ. และ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ 'Thai PBS Verify Youth Camp...
Read more »
อีซูซุและ THAI FIGHT สร้างโอกาสชีวิตใหม่ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยมวยไทยอีซูซุร่วมกับ THAI FIGHT เปิดโครงการกำลังใจ…THAI FIGHT ใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือฟื้นฟูและเปิดเส้นทางอาชีพให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ สร้างศักดิ์ศรีและโอกาสกลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน
Read more »
Thai PM Meets French President, Discusses Strengthening Ties, FTA with EUThai Prime Minister and French President discuss strengthening ties and the Thai-EU Free Trade Agreement (FTA) during a meeting in Paris.
Read more »
Thai Meta Thailand Talks on Image Harassment, AI Improvements, and Legal UpdatesA news article discussing a conversation between Thai Meta and the Thai government on image harassment, AI improvements, and legal updates.
Read more »
กรุงปารีสเปิดนิทรรศการ 'ราชพัสตราสู่สากล': การนำวัฒน Exists Yerfricanศิลป swaps ут อักษรไทยเก่ามาแสดงนิทรรศการ La Mode en Majesté- Royal Thai Dress: จากประเพณีไปสู่สมัยใหม่ รวบรวมวัตถุจัดแสดงเกือบ 200 รายการ ผ่านความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในวัฒนค่าและทางเลือกของสัญชาติไทย
Read more »
ยูนิลีเวอร์แถลงยืนยันสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสและเพิ่มบทบาทไทยในเครือข่าย globaleยูนิลีเวอร์ว่าดоляาง呼啸การ government ตัวmerkely разрешение барьеров การ储蓄 government ตัวmerkely泰國政府宣布 Thai Help Thai Plus 计划为应对经济挑战的重要举措，公司承诺全力支持并监测其实施情况。同时，公司加速推动泰国成为全球创新、生产和数字AI中心，并持续投入可持续发展和供应链风险管理，以应对成本上涨与经济不确定性。Despite未披露具体销售目标，公司保持对泰国市场的强劲增长信心，并通过价格稳定和促销活动维护消费者购买力。
Read more »