Thai Flood Alert: Heavy Rains and Strong Winds Expected in 14 Provinces, High Tides in Andaman Sea
📆5/27/2026 11:56 AM
📰siamrath_online
The Meteorological Department has issued a Level 2 warning for heavy rains and strong winds in Thailand, affecting 14 provinces. The Andaman Sea is expected to have high tides and strong currents, with waves reaching up to 3 meters. The warning is in effect from May 28 to June 1, 2019.

ด่วนที่สุด! อุตุฯ ออกประกาศ ฉ.2 เตือนไทยเจอฝนถล่มหนักถึงหนักมาก สั่งจับตา 14 จังหวัดเสี่ยงท่วมฉับพลัน ทะเลอันดามันคลื่นคลั่งซัดสูง 3 เมตร ด่วนที่สุด!

อุตุฯ ออกประกาศ ฉ.2 เตือนไทยเจอฝนถล่มหนักถึงหนักมาก สั่งจับตา 14 จังหวัดเสี่ยงท่วมฉับพลัน ทะเลอันดามันคลื่นคลั่งซัดสูงกว่า 3 เมตร! วันที่ 27 พ.

ค.2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่ 2 (80/2569) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569) ช่วงวันที่ 28 พ. ค. – 1 มิ.

ย. 69 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ในบริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของภาคเหนือ และภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโม

