Thai Drama Industry: A Growing Soft Power and 'Rainbow Economy' Opportunity

The Thai drama industry is estimated to be worth over 4,900 billion baht in 2028, with an average growth rate of 17% per year. Thailand holds the largest share of BL/GL productions in Asia, accounting for over 55%. It has emerged as a significant exporter of content and Soft Power. The industry has expanded into the 'Rainbow Economy' sector, generating revenue beyond copyright fees, such as artist management, fan activities, merchandise, and tourism. This shift has transformed the traditional television industry, with revenue streams now including management, concerts, merchandise, and partnerships with brands. The industry is now a significant contributor to Thailand's Soft Power and is part of the 'Rainbow Economy' or an economy driven by diversity. The Thai drama industry is also expanding into new markets, with potential growth in Brazil, Mexico, India, Spain, and Poland.
ตลาดซีรีส์วายไทยถูกประเมินว่าจะมีมูลค่ากว่า 4,900 ล้านบาทในปี 2568 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 17% ต่อปี ไทยครองส่วนแบ่งการผลิตซีรีส์วาย (BL/GL) มากที่สุดในเอเชียกว่า 55% กลายเป็นผู้ส่งออกคอนเทนต์และ Soft Power ที่สำคัญ อุตสาหกรรมได้ขยายตัวสู่ " Rainbow Economy " สร้างรายได้ที่นอกเหนือจากค่าลิขสิทธิ์ เช่น การบริหารศิลปิน แฟนมีตติ้ง สินค้า และการท่องเที่ยว จากคอนเทนต์ที่เคยถูกมองว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ปัจจุบันซีรีส์วายไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญของประเทศ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ " Rainbow Economy " หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนจากความหลากหลายทางเพศ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งภาคธุรกิจ นักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อมูลจาก SCB EIC ประเมินว่า มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมซีรีส์วายและคอนเทนต์ความหลากหลายทางเพศของไทยในปี 2568 จะมีมูลค่ากว่า 4,900 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 17% ต่อปี และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 3.
9% ของมูลค่าการผลิตสื่อบันเทิงทั้งหมดของประเทศ จากเพียง 0.7% ในปี 2562 สะท้อนว่าธุรกิจนี้กำลังเติบโตเร็วกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในประเทศ แต่ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง SCB EIC ระบุว่า ในปี 2567 ไทยครองส่วนแบ่งการผลิตซีรีส์ BL มากกว่า 55% ของทั้งเอเชีย และครองสัดส่วนซีรีส์ GL ราว 60% ของภูมิภาค ทำให้ไทยกลายเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ประเภทนี้รายใหญ่ที่สุดของเอเชีย ปัจจัยสำคัญมาจากความเปิดกว้างของสังคมไทยต่อความหลากหลายทางเพศ ประกอบกับความสามารถของผู้ผลิตไทยในการสร้างเนื้อหาที่เข้าถึงผู้ชมหลากหลายกลุ่มมากขึ้น จากเดิมที่เน้นเรื่องราวความรักวัยรุ่น สู่แนวดราม่า แอ็กชัน สืบสวนสอบสวน แฟนตาซี และประเด็นทางสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมซีรีส์วายแตกต่างจากธุรกิจโทรทัศน์แบบเดิม คือการสร้างรายได้ที่ไม่ได้จบลงเมื่อซีรีส์ออกอากาศในปัจจุบันรายได้ของผู้ผลิตไม่ได้มาจากค่าลิขสิทธิ์เพียงอย่างเดียว แต่ต่อยอดไปสู่ธุรกิจบริหารศิลปิน งานแฟนมีตติ้ง คอนเสิร์ต สินค้าเมอร์ชันไดซ์ การเป็นพรีเซ็นเตอร์ และความร่วมมือทางการตลาดกับแบรนด์ต่าง ๆแม้ไทยจะยังครองความเป็นผู้นำในตลาดเอเชีย แต่การแข่งขันกำลังรุนแรงขึ้นจากผู้ผลิตในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันที่เริ่มรุกตลาดนี้มากขึ้น SCB EIC มองว่าตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงในระยะต่อไป ได้แก่ บราซิล เม็กซิโก อินเดีย สเปน และโปแลนด์ ซึ่งมีฐานผู้ชมเติบโตอย่างรวดเร็ว และเปิดรับคอนเทนต์จากเอเชียมากขึ้
Thai Drama Industry Soft Power Rainbow Economy Exporting Content Industry Expansion New Markets Quality Production Diverse Content Support From Government Competition From Other Countries
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