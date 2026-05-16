Thai villagers demand media attention after discovering foreign man cruelly abusing a langur on the streets of Chonburi

Thai villagers demand media attention after discovering a foreign man cruelly abusing a langur on the streets of Chonburi.
ชาวบ้านร้องสื่อ หลังพบชายต่างชาติพาลูกลิงเดินกลางย่านบาร์เบียร์จอมเทียน จับยัดใส่เป้ากางเกง-กัดหูต่อหน้าคนในร้าน เผยลิงมีอาการหวาดกลัวและอิดโรย วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบหวั่นเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ 16 พฤษภาคม 2569 - ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ หลังพบชายชาวต่างชาติรายหนึ่งมีพฤติกรรมคล้ายทรมานลูกลิง ด้วยการจับยัดใส่กางเกงบริเวณเป้าระหว่างขา หากลิงดื้อหรือซุกซนก็จะถูกตี โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณกลุ่มบาร์เบียร์ ย่านตลาดร่มโพธิ์ จอมเทียนสายสอง ต.
หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี จากคลิปปรากฏภาพชายต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่ ไม่สวมเสื้อ สวมกางเกงขาสั้น เดินอยู่ภายในย่านสถานบันเทิง ก่อนจะหยิบลูกลิงออกมาจากกางเกงโชว์ให้คนในร้านดู สร้างความตกใจและสงสารให้กับผู้พบเห็นจำนวนมาก น. ส.
จุฑามาศ อายุ 40 ปี ผู้ถ่ายคลิป เล่าว่า คืนก่อนเกิดเหตุเธอออกมานั่งดื่มกับเพื่อนที่บาร์เบียร์ในย่านดังกล่าว ก่อนสังเกตเห็นชายต่างชาติเดินจับบริเวณเป้ากางเกงตลอดเวลา กระทั่งเดินเข้ามาใกล้ร้านที่เธอนั่งอยู่ จึงพบว่าภายในกางเกงมีลูกลิงถูกยัดอยู่ เธอบอกว่า ชายคนดังกล่าวจับลูกลิงยัดเข้าออกจากกางเกงหลายครั้ง ก่อนจะล้วงลูกลิงออกมาแล้วใช้ปากกัดบริเวณหูของลิงต่อหน้าคนในร้าน ซึ่งตอนนั้นลูกลิงมีอาการอิดโรยและหวาดกลัว พยายามวิ่งหนีไปรอบโต๊ะภายในร้าน ขณะที่ชายต่างชาติก็เดินไล่จับกลับมา น.
ส. จุฑามาศ ระบุว่า เห็นแล้วรู้สึกสงสาร เพราะมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและอาจเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงตรวจสอบว่าลูกลิงดังกล่าวถูกครอบครองอย่างถูกต้องหรือไม่
