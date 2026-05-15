Thai official announces crackdown on 'fake registration' case involving Chinese suspect
เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงผลปฏิบัติการ ‘เผยเงามังกร’ หลังชุด DOPA N.I.
C.E.
ร่วมกับหลายหน่วยงาน บุกจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาว และลูกจ้างอำเภอเชียงดาว ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตภาค 5 ฐานเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายการทะเบียนเท็จให้ ‘หมิงเฉิน ซัน’ ผู้ต้องหาชาวจีนคดีครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดคดีนี้สืบเนื่องจากการจับกุม หมิงเฉิน ซัน หลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนจำนวนมากภายในรถและบ้านพักกรมการปกครองตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาใช้บัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรสีชมพู โดยมีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2565 ผ่านกระบวนการที่เชื่อว่าเป็นการทุจริต โดยอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวเป็นผู้จัดทำเอกสารและประสานการย้ายชื่อทั้งหมด ทั้งที่เจ้าบ้านยืนยันว่าไม่รู้จักผู้ต้องหา และไม่เคยพักอาศัยจริงในพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสวมสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง และอำเภอเชียงดาว ซึ่งเคยถูกดำเนินคดีในปฏิบัติการ ‘ตัดหมอกเวียงแหง’ และ ‘สลายหมอกเชียงดาว’ โดยบางส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และทุนสีเทาจากจีนนอกจากนี้ ยังพบว่าช่วงดำรงตำแหน่งในอำเภอเชียงดาว อดีตปลัดอำเภอรายดังกล่าวมีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกว่า 445 ราย และเบื้องต้นตรวจพบอย่างน้อย 18 ราย ที่เข้าข่ายออกเอกสารโดยมิชอ
