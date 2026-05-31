Thai government announces Thai Plus program, allowing 26 million people to spend from June 1

The Thai government has announced the Thai Plus program, which will allow 26 million people to spend from June 1. The program will be available through the 'Peetong' app and the government will support 60% of the cost of food, drinks, and other products up to a maximum of 200 baht per person per day. The program will run until September 30, 2019. The program covers food delivery platforms and will start accepting orders from June 15.
คลังเผย 'ไทยช่วยไทยพลัส' พร้อมเปิดให้ประชาชนรับสิทธิ์ 26 ล้านคน ใช้จ่ายวันแรก 1 มิ. ย. นี้ แนะเติมเงินเข้า G-Wallet ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส' เริ่มใช้จ่าย 1 มิ.
ย. 69 โดยรัฐช่วยออกค่าใช้จ่าย 60% แต่สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 30 ก. ย. 69 ผ่านแอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง' โดยจำกัดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน และไม่สามารถทบยอดไปเดือนถัดไปได้ ครอบคลุมการใช้จ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการที่ร่วมโครงการ และจะสามารถใช้กับ Food Delivery Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.
ย. เป็นต้นไป นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.
) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการ ‘ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)’ จะเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนด ในสัดส่วน 60% ของมูลค่าการใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ สิทธิการสนับสนุนที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สามารถนำไปใช้ทบในเดือนถัดไปได
Thai Plus Program Thai Government 60/40 Program Food Delivery Platform Peetong App
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
THAI ROCK FEST 2026 ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่!รวมวงดัง-ขนเพลงฮิตยุคทอง จัดเต็ม แสง สี เสียง ถูกใจชาวไทยร็อก เล่นใหญ่สมการรอคอยกับเฟสติวัลของชาวไทยร็อกที่ฟินกันเต็มอิ่ม
Read more »
แม็คซ์ฟู๊ดฯ ปักธง 'Premium Thai Dessert' บนเวทีโลก โชว์นวัตกรรมไอศกรีมผลไม้สุดล้ำในงาน THAIFEX 2026 เดินหน้ารุกยุโรป-อเมริกา ดันยอดแตะ 1,000 ล้านภายในปี 2027แม็คซ์ฟู๊ด กรุ๊ป ได้โชว์จุดแข็งด้านนวัตกรรมการผลิตไอศกรีมซอร์เบในลูกผลไม้ ไอศกรีมผลไม้ และโมจิไอศกรีม ภายใต้แนวคิด “Fruit-Based Premium Dessert” ที่ผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับคุณภาพมาตรฐานระดับโลก จนสามารถขยายตลาดส่งออกไปแล้วกว่า 7 ประเทศ
Read more »
1 ปี ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เศรษฐกิจอีสานใต้ทรงตัว | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสผ่านมา 1 ปี การสู้รบตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องปิดจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อน...
Read more »
หลายประเทศทั่วโลก ยกระดับสกัดไวรัส 'อีโบลา' | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์ คองโก และยูกานดา ยังคงน่ากังวล ซึ่งแม้ว่าความเสี่ยงของการร...
Read more »
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เปิดตัว Food & Bakery Solutions ที่งานอิมแพ็ค เมืองทองธานีบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท (มหาชน) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรม Bakery ภายใต้แนวคิด Delicious Business Solution ที่บูธ 9-EE27 งานอิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมบริการคาเฟ่า ครัวกลาง และ OEM รวมถึงการรับรอง Thai SELECT, Halal, HACCP, FSSC 22000 และการส่งออกไป 7 ประเทศ
Read more »
ฟอร์ม Royal Thai Dress: ปริญญaceaısı管制 uygulama การจัดแสดงngth century การ¬µ to Martin kolkhoz directive สร้างความตระหนักถึงอดีตและปัจจุบันของไทยผ่านIFA fashionการจัดแสดงล synchronous Raffles Paris สร้างความตระหนักถึงอดีตและปัจจุบันของไทยผ่านIFA fashion
Read more »