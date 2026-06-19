Thailand Content Market 2026 เวทีคอนเทนต์ไทย สู่เวทีโลกครั้งแรก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมจัดงาน Thailand Content Market 2026 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจคอนเทนต์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครั้งแรกของไทย มุ่งผลักดันธุรกิจคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และพันธมิตรภาคเอกชน เตรียมจัดงาน Thailand Content Market 2026 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจคอนเทนต์และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แบบครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดัน ธุรกิจคอนเทนต์ไทย สู่ตลาดโลก และรวบรวมผู้ผลิต เจ้าของผลงาน และธุรกิจสร้างสรรค์จากไทยและต่างประเทศไว้ในพื้นที่เดียว ภายในงานผู้เข้าชมจะได้พบกับผลงานจากผู้ประกอบการชั้นนำ เช่น GMM, MONO, กันตนา, GDH และ ONE Enterprise ที่จะนำเสนอผลงานใหม่และศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย พร้อมกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนคอนเทนต์ เช่น การเปิดตัวผลงานใหม่ กิจกรรมจากศิลปินและนักแสดง รวมถึงประสบการณ์พิเศษที่เชื่อมโยงผู้ชมกับคอนเทนต์ที่ชื่นชอบตลอด 3 วันเต็ม Thailand Content Market 2026 ไม่เพียงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด แต่ยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับภาคธุรกิจในการเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้ซื้อและผู้นำเข้ากว่า 250 รายจาก 30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน รวมถึง International Pavilions ที่รวบรวมบริษัทชั้นนำจากญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศในอาเซียน ผู้ประกอบการไทยจะได้พบกับโอกาสในการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การนำเสนอผลงาน (Pitching) และการสร้างเครือข่าย (Networking) ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยให้เติบโตในระดับโลก นอกจากนี้ งานยังเป็นการรวมพลังของสองเวทีสำคัญ ได้แก่ Bangkok International Digital Content Festival (BIDC) และ Bangkok International Content Market (BICM) เพื่อส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แห่งเอเชีย ภายในงานยังมีเวทีสัมมนาและกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ครอบคลุมประเด็นที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของวงการคอนเทนต์ เช่น การประยุกต์ใช้ AI ในงานสร้างสรรค์ แอนิเมชัน เกม การสร้างและบริหารทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแนวทางการผลักดันคอนเทนต์ไทยให้เติบโตในตลาดโลก ผู้เข้าชมจะได้อัปเดตเทรนด์ใหม่จากทั่วโลก และชมผลงานที่อาจกลายเป็นคอนเทนต์แห่งอนาคต ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ และธุรกิจสร้างสรรค์ที่กำลังได้รับความนิยม Thailand Content Market 2026 จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ คนรุ่นใหม่ที่สนใจงานสร้างสรรค์ หรือผู้บริโภคที่รักคอนเทนต์ เพราะนี่คือพื้นที่ที่จะทำให้ทุกคนได้ค้นพบแรงบันดาลใจ อัปเดตเทรนด์ใหม่ และสัมผัสอนาคตของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในเวทีระดับโล.
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และพันธมิตรภาคเอกชน เตรียมจัดงาน Thailand Content Market 2026 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจคอนเทนต์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แบบครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันธุรกิจคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก และรวบรวมผู้ผลิต เจ้าของผลงาน และธุรกิจสร้างสรรค์จากไทยและต่างประเทศไว้ในพื้นที่เดียว ภายในงานผู้เข้าชมจะได้พบกับผลงานจากผู้ประกอบการชั้นนำ เช่น GMM, MONO, กันตนา, GDH และ ONE Enterprise ที่จะนำเสนอผลงานใหม่และศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย พร้อมกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนคอนเทนต์ เช่น การเปิดตัวผลงานใหม่ กิจกรรมจากศิลปินและนักแสดง รวมถึงประสบการณ์พิเศษที่เชื่อมโยงผู้ชมกับคอนเทนต์ที่ชื่นชอบตลอด 3 วันเต็ม Thailand Content Market 2026 ไม่เพียงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด แต่ยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับภาคธุรกิจในการเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้ซื้อและผู้นำเข้ากว่า 250 รายจาก 30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน รวมถึง International Pavilions ที่รวบรวมบริษัทชั้นนำจากญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศในอาเซียน ผู้ประกอบการไทยจะได้พบกับโอกาสในการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การนำเสนอผลงาน (Pitching) และการสร้างเครือข่าย (Networking) ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยให้เติบโตในระดับโลก นอกจากนี้ งานยังเป็นการรวมพลังของสองเวทีสำคัญ ได้แก่ Bangkok International Digital Content Festival (BIDC) และ Bangkok International Content Market (BICM) เพื่อส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งเอเชีย ภายในงานยังมีเวทีสัมมนาและกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ครอบคลุมประเด็นที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของวงการคอนเทนต์ เช่น การประยุกต์ใช้ AI ในงานสร้างสรรค์ แอนิเมชัน เกม การสร้างและบริหารทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแนวทางการผลักดันคอนเทนต์ไทยให้เติบโตในตลาดโลก ผู้เข้าชมจะได้อัปเดตเทรนด์ใหม่จากทั่วโลก และชมผลงานที่อาจกลายเป็นคอนเทนต์แห่งอนาคต ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ และธุรกิจสร้างสรรค์ที่กำลังได้รับความนิยม Thailand Content Market 2026 จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ คนรุ่นใหม่ที่สนใจงานสร้างสรรค์ หรือผู้บริโภคที่รักคอนเทนต์ เพราะนี่คือพื้นที่ที่จะทำให้ทุกคนได้ค้นพบแรงบันดาลใจ อัปเดตเทรนด์ใหม่ และสัมผัสอนาคตของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในเวทีระดับโล
Thailand Content Market 2026 ธุรกิจคอนเทนต์ไทย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การค้าระหว่างประเทศ เทรนด์คอนเทนต์โลก
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